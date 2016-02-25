جرائم مثل السب والقذف والاعتداء على الخصوصية وإفشاء الأسرار والاحتيال وغيرها، يمكن ارتكابها بأكثر من وسيلة، فإذا كانت الوسيلة المستخدمة يصدق عليها وصف وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وقع الفعل تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012، فإذا ارتكِب الفعل بواسطة وسيلة أخرى، وقع تحت طائلة قانون العقوبات لسنة 1987، ولكن الاستناد على هذا المعيار تنشأ عنه عدة إشكالات في ظلّ تغليظ العقوبات في جرائم تقنية المعلومات.

من ذلك أن السبّ عبر الهاتف، وهو ليس وسيلة تقنية معلومات، يجرّم وفق قانون العقوبات الذي يعاقب عليه بالغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف درهم، بينما السبّ في «تويتر» أو في «واتساب»، وهي من وسائل تقنية المعلومات، يجرّم وفق قانون تقنية المعلومات الذي يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهنا قد نفهم العلّة من تغليظ عقوبة السبّ في «تويتر»، حيث الإساءة تكون على مرأى الجميع، لكن التفاوت الكبير في عقوبة السبّ عبر الهاتف أو من خلال الـ«واتساب» يبقى غير مفهوم. كما أن السبّ بواسطة رسالة خاصة في «تويتر» لا يطلع عليها إلا من أرسلت إليه، عقوبتها أضعاف عقوبة السبّ عبر الفاكس، باعتبار أن الفاكس ليس من وسائل تقنية المعلومات.

وهكذا بالنسبة لجريمة التهديد، فمن يهدد غيره بالقتل عبر رسالة ورقية يمررها أسفل باب منزله، لينفذ له طلباً أو يمتنع عنه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، بينما لو هدّده بالقتل عبر البريد الإلكتروني، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.

كما ينص قانون تقنية المعلومات على إبعاد الأجنبي الذي يخالف مواده، فيتوجب من ثم على المحكمة إبعاد الأجنبي الذي يقذف غيره بعبارات في «واتساب»، لكنها غير ملزمة بإبعاده لو تلفّظ عليه بذلك شفاهة، لأن هذا الفعل مجرّم وفق قانون العقوبات الذي لا يقضي بإبعاد الأجنبي في مثل هذه الجرائم.

كما أن بعض جرائم تقنية المعلومات تعد ماسّة بأمن الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص النوعي في نظر الدعوى الناشئة عن جريمة مثل الإخلال بالآداب العامة بوسيلة تقنية معلومات ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها المختصة بقضايا أمن الدولة، وهي محكمة لا يمكن الطعن في أحكامها، بينما تنظر المحكمة العادية، والتي يمكن الطعن في أحكامها، في الدعوى الناشئة عن الإخلال بالآداب بغير وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وتمتد آثار المعاقبة وفق أحد القانونين إلى إجراءات ردّ الاعتبار، فتحريض أنثى على الفجور بالقول معاقبٌ عليه وفق قانون العقوبات، ويعد هذا الفعل جنحة، بينما ارتكاب الفعل نفسه برسالة إلكترونية معاقبٌ عليه وفق قانون تقنية المعلومات، ويعد هذا الفعل جناية، وردّ الاعتبار في الجناية يكون بعد 5 سنوات، وفي الجنحة بعد 3 سنوات.

لا خلاف في تغليظ العقوبات على جرائم تقنية المعلومات، لكن الإشكالية في اعتماد معيار الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة للمعاقبة عليها وفق هذا القانون، من دون النظر في فداحة الجريمة والضرر المترتب عليها، ولعلّ باعتماد المعيارين معاً، الوسيلة والخطورة، يمكن تفادي كل ذلك.

* نقلا عن "الاتحاد"