هدية متنفذ على المكشوف

«لكم مني كرسيين ضابط اختصاص وهذه هدية مني لكم». بهذه الكلمات خاطب أحدهم الجمهور الذي اكتظ به المخيم، يعلو التصفيق ترحيباً بالهدية!

والمواطن المذكور، سبق له ممارسة العمل السياسي، والآن يريد كسب ود الناخبين، فراح يمدح كبيرهم على أمل الفوز بالمقعد النيابي.

هذا الرجل الذي أمسك المايكروفون، وصوره ملأت المواقع ويتداولها الناس، بين مستهجن وآخر مرحَّب.. ثم يستعرض خدماته وإنجازاته بأن هناك 93 ضابطاً أدخلهم في الجيش والشرطة في ثلاث سنوات، وأحدهم عيّنه ملحقاً عسكرياً. وهذه المناصب هو من سعى إليها، لأنها كانت مغلقة على ناخبيه كما يدَّعي.

وقبل أن ينهي خطبته، تقدم بطلب اعتذار إذا كان مقصراً. صاحبنا لم يخف «إنجازاته»، قال و«بالفم المليان» أنا أدخلت 93 ضابطاً بالواسطة ونقطة على السطر.

لم يسأله أحد: هل تنطبق عليهم الشروط؟ وهل لديهم الكفاءة؟ طيب.. إذا كان الجواب بنعم، فلماذا الواسطة؟ لماذا تجاهل المؤسسات؟ أليس هؤلاء مواطنين، مثلهم مثل أي شخص؟

ما كشفه هذا الرجل لم يكن جديداً، الجديد فيه إعلانه على الملأ، فهناك سوابق، والبلد يعج بتلك الحالات. أسفي أن نصل إلى هذا الدرك من اضمحلال الدولة والمواطنة، وصار ينطبق علينا المثل القائل «حارة كل من إيدو إلو».

أين سيذهب اولئك الحاصلون على الشهادات العليا؟ وما هي قيمتهم إذا كان التوظيف يتم على أساس الانتماء العائلي والقبلي والحزبي والديني؟ كيف سنبني دولتنا؟ بل كيف سنحصَّن مجتمعنا؟ بل كيف سنزيد الترابط واللحمة بين أبناء الوطن؟

هل بعد ذلك، نتحسَّر على ما وصلنا إليه من تراجع؟ ألم نكن نحن شركاء في تقويض بنيان الدولة والمؤسسات؟ أنا أتفهم حاجة البعض الى التوظيف، وهذا حق من حقوق أي مواطن، لكن بشرط أن تطبق العدالة وتعطى فرص متساوية للجميع، ويخضع للفحص والاختبار كحال أي شخص يتقدم إلى شغل الوظيفة.

إذا كنا نؤمن حقيقة بالدولة، فعلينا حمايتها وتعزيز مؤسساتها، وليس كسرها والقفز على القانون، وإلا نكون من المساهمين بدفن أنفسنا تحت التراب ونحن احياء!

* نقلا عن "القبس"