كذلك أيضًا أجمل التاريخ

أواخر الستينات عاد رفيق عزيز من الولايات المتحدة ومعه عروس أميركية. وقال إنه يريد أن يأخذها في جولة على لبنان الآثاري، بدءًا، طبعًا، بقلعة بعلبك. كان ذلك أواخر الشتاء والقلعة خالية إلا من حجارتها وأعمدتها العظيمة. ولاح أمامنا شاب يتمشى، فسألته إن كان في القلعة دليل. ففكر لحظة، ثم ضرب قبضته على صدره، وقال: محسوبكم!

من دون أن نتفاهم فيما بيننا، قررنا أن نمتحن مخيّلته. كان واضحًا أنه عاطل عن العمل، هائم في هذه الآثار الرومانية، يحلم بوظيفة أو بذلة غير هذه. وبدأ يتحدث عن العصر الروماني من دون أن يعرف في أي زمن كان. وتأمل الأعمدة وراح يروي كيف نُحتت في مكانها، وبعد ذلك أزيلت من حولها الزوائد. ورأى أننا مأخوذون بالشرح فقال إن القلعة بناها إمبراطور من أجل امرأة أحبها. وألقى نظرة جانبية على رفيقي وعروسه، كأنه يدعوه إلى أن يبني لها قلعة مناسبة. ليس من الضروري بكل هذه الأعمدة. ولكن قلعة في أي حال.

طاب لنا سماعه، وطابت له فصاحته و«ثقافته» التاريخية، فمضى يجود بأسماء لا وجود لها، وقصص لم يقصّها قاصّ من قبل. وحاولت أن أوقظه بلطف من غيبوبة السرد، فسألته، هل يعرف أين سكن المتنبي عندما مرَّ في بعلبك؟ لم يستمهل نفسه لحظة. انتقل فورًا من أباطرة روما إلى سيف الدولة: «عندما تنتهون من زيارة القلعة سوف أرافقكم إلى الحي الذي أمضى فيه المتنبي زيارته، المنزل نفسه لم يعد موجودًا. تعرفون طبعًا أنه ليس كل بعلبك مبنية بهذه الحجارة. موقع المنزل بالتحديد لم يعد معروفًا. لكن أستطيع أن أدلكم على الحي. هل سيارتكم ضخمة؟ إذا كانت أميركية لا تستطيع الدخول إلى الشارع. لكن لا يهم، نمشي على أقدامنا».

فيما كان «دليل القلعة» يستفيض في الشرح، مرت بنا دورية من ثلاثة دركيين بينهم رقيب، يبدو أنهم كانوا أيضًا يطاردون الملل. وكاد الدليل يفر عندما رآهم، لكنه تماسك. وحيّاه الرقيب قائلاً: «ماذا تفعل مع الجماعة؟».

وتدخلت سريعًا لإنقاذ التاريخ الروماني والعصر العباسي من هذه الورطة. وقلت إننا نطرح بعض الأسئلة على الشاب، فمضى الرجال في طريقهم. وعاد دليلنا يستأنف المهمة: «عدم المؤاخذة على المقاطعة. أين كنا؟». قلت: «عند المتنبي». فقال سريعًا: «يا له من شاعر عظيم. مؤسف أنه لم يعرف هذه المدينة العظيمة وإلا لكتب فيها أجمل الشعر». أجمل التاريخ أيضًا، أكذَبه.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"