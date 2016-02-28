ماذا تريد السعودية من لبنان

لا يخفى على أحد أن المملكة العربية السعودية هي التي ساعدت على إنضاج اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية وأصبح دستوراً للبنان عام ١٩٨٩.إلا أن أحد أهم بنود هذا الاتفاق لم تنفذ حتى هذه اللحظة وهو سلاح الميليشيات الذي مازال حزب الله وبعض الميليشيات الاخرى تستعمله ضد اللبنانيين والسوريين بحجة انه سلاح مقاوم.

صراحة المملكة العربية السعودية ليس لها مصالح دولة في لبنان ولا يهمها إلا استقرار لبنان وهي ساعدت الدولة اللبنانية بمليارات الدولارات.

المملكة العربية السعودية تريد من لبنان ما يريده اللبنانيون أنفسهم من دولتهم.

ماذا يريد اللبنانييون من دولتهم؟

أولاً: ان يكون هنالك دولة حقيقية لا دويلة ميليشيات تتحكم بمصير العباد وأن يكون هنالك حكومة حقيقية تطبق الدستور اللبناني والقوانين وتساوي بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وان تكافح ارهاب الميليشيات اللبنانية التي تشارك نظام بشار الاسد ذبح الشعب السوري وإرهابه التزاماً بالقوانين الدولية والإجماع العربي .

ثانياُ: ان يكون هنالك حكومة تمنع الاساءة للبنانين في الخارج من جراءارهاب ميليشيا حزب الله وان تمنعه من تصدير إرهابه الى السعودية ودوّل الخليج والعالم ،ما يريده اللبنانيون من الحكومة اللبنانية ان تكون حكومة كل اللبنانيين وليست حكومة الميليشيات الارهابية تغطيها باسم كل اللبنانيين.

ثالثاً: ما يريده اللبنانيون ان تكون الأجهزة الأمنية الوطنية أجهزة لبنانية تعمل لمصلحة لبنان ولا تعمل لمصلحة ميليشيا او نظام ارهابي. اللبنانيون يريدون قضاء نزيهاً عادلاً و شفافاً وليس ظالماً ومنحازاً وان لا يغطي الإرهابيين المجرمين الذين يصدرون ارهابهم من لبنان الى العالم. ما يريده اللبنانيون أن يحكمهم رجال سياسة يريدون مصلحة لبنان وليس تجار سياسة يسكتون عن ارهاب ميليشيا حزب الله وإرهابه من أجل مصالحهم الشخصية، وباختصار ما يريده اللبنانيون ان تتوقف حكومتهم عن تغطية ارهاب حزب الله.





المملكة العربية السعودية تريد ان ترى لبنان دولة حرة يحكمها الدستور والقانون وليس دولة مارقة تحكمها ميليشيا ارهابية تقتل في لبنان وسوريا واليمن والبحرين بغطاء حكومي وتجاهل رسمي.

ما تريده المملكة هو ما يريده اللبنانيون الشرفاء وهم يريدون أن لا يكون زعماءهم السياسيين صحوات أو مطية لحزب أو ميليشيا يغطون إرهابها من أجل مصالح ضيفة و منافع شخصية ومكتسبات مالية .

ما تريده المملكة هو الخير لمصلحة لبنان واللبنانين فهل نبادلهم نفس المحبة.

