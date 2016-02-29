القوة الناعمة.. ما قبل وما بعد

منذ أطلق «جوزيف ناى» مصطلح القوة الناعمة فى كتاب له سنة 2004، رحنا نردد خلفه بإعجاب ذلك المصطلح، وفى السنوات الأخيرة ازداد الإلحاح على استدعاء القوة الناعمة المصرية فى محيطها العربى والإقليمى، وما زال الإلحاح مستمراً إلى اليوم، وهو إلحاح يعبّر عن اعتزاز بالدور المصرى الذى أدته قوتها الناعمة فى مراحل مختلفة، ثم اهتز هذا الدور بفعل عوامل عديدة، والمطلوب استعادته، وهو مطلب محق تماماً ولا يجب التهوين منه، غير أننا يجب أن نضع فى اعتبارنا عدة أمور منها أن القوة الناعمة يجب أن تبرز فى الداخل أولاً، أى تكون ناجحة ومؤثرة فى الداخل كى تنطلق فى المحيط الخارجى، ذلك أن كثيراً من الذين يتناولون هذا الأمر يتحدثون عن القوة الناعمة وكأنها قوة أو منتج للتصدير فقط، وليس للاستهلاك والاستعمال المحلى، يرتبط الحديث عن القوة الناعمة بالدور الخارجى فقط، وهذا قلب للأمور، إنها يجب أن تفيض من الداخل إلى الخارج، وتأمّل نماذج فى مصر مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وطه حسين وأحمد رامى، وقبلهم جميعاً الطهطاوى، والأستاذ الإمام محمد عبده، وبعيد عن أسماء الأعلام، يبدو الأمر واضحاً فى حال المؤسسات، لنتذكر مجلات مثل الرسالة والثقافة وقبلهما الهلال وكذلك الأهرام، غير المجلات هناك دار الكتب المصرية وجامعة فؤاد الأول، القاهرة حالياً، وقبل هذه المؤسسات جميعاً الأزهر الشريف، هذه المؤسسات كان لها دور كبير خارج مصر، ولكن ذلك الدور ما كان له أن يتحقق لولا اكتمال الدور والأداء فى الداخل.

إن القوة الناعمة عادة تكون غطاء أو جزءاً مكملاً لقوة أخرى وهى القوة الصلبة والصلدة، وإن شئنا الدقة قلنا القوة الخشنة، متمثلة فى الاقتصاد والتصنيع والجيش أو القوة المسلحة. محمد على أسس مدرسة الألسن، وأتاح فرصاً كبيرة أمام رفاعة الطهطاوى وجيل من المترجمين، وهو نفسه الذى أرسل الطهطاوى فى بعثة تعليمية إلى فرنسا، ولكن كل هذا.. الترجمة والمطبعة وتأسيس الوقائع المصرية، لا ينفصل عن قوة أخرى كانت موجودة، هى بناء المصانع والمشاغل وتأسيس جيش قوى، أكد هيمنة الدولة فى الداخل بإزاء المماليك والعربان وقطّاع الطرق، ثم انطلق إلى الخارج. القوتان مرتبطتان القوة الناعمة وحدها بلا قوة صلبة لا تؤدى الدور المطلوب، تصبح مجرد أفراد مبدعين، يعبّر كل منهم عن نفسه فقط، والقوة الخشنة وحدها تصبح قوة غاشمة وفظة لا يحتملها أحد فى الداخل أو فى الخارج، ينطبق ذلك على عصر محمد على، وكذلك عصر إسماعيل باشا، وعلى معظم التجارب فى التاريخ.

أسس إسماعيل الأوبرا المصرية والمسارح والفرق الموسيقية، ازدهر الطرب فى عهده، لكن ذلك لا ينفصل نهائياً عن مشروع قناة السويس وشق الترع فى أنحاء مصر، وحملاته العسكرية لاكتشاف منابع النيل وأواسط أفريقيا.

القاعدة لا تنطبق على مصر وحدها، بل على معظم بلدان العالم، النموذج الأمريكى فى الديمقراطية وفى الاقتصاد والتنمية ما كان ممكناً له أن يشغل العالم بدون القوة الصناعية الأمريكية، وكذلك جيشها القوى. لا يجب أن ننسى أن الولايات المتحدة أول من امتلك واستخدم القوة النووية فى الحرب العالمية الثانية، ضد اليابان.. وبعد 11 سبتمبر 2001 قدم الرئيس بوش الديمقراطية إلى بلاد الشرق الأوسط باعتبارها الترياق الناجع، وذهب إلى حد محاولة فرضها فرضاً على أفغانستان والعراق، لكن فرض الديمقراطية جاء بعد الغزو العسكرى للبلدين؛ أفغانستان ثم العراق، دعك الآن من الفشل الذريع فى البلدين. ونحن فى مصر جربنا ذلك مع الفرنسيين، جاءنا نابليون غازياً ومحتلاً سنة 1798، وفى إطار ذلك الغزو جاء مصر بالمطبعة وعلماء الحملة وكان مشروع وصف مصر، حملة المدفع والمطبعة.

وأمامنا الآن الصين التى اجتاحت العالم بمنتجاتها الكثيرة، صحيح أنها قد لا تكون بنفس كفاءة المنتج الأمريكى أو الألمانى، لكنها تمتلك مميزات أخرى من رخص السعر والغزارة ما أتاح لها أن تكون فى كل بلاد الدنيا، حتى داخل أوروبا والولايات المتحدة، وارتبط بذلك أن بات هناك إقبال كبير على تعلم اللغة الصينية والترجمة من اللغة الصينية، ترجمة الأعمال الأدبية والسياسية، القوة الناعمة الصينية بدأت فى الظهور بعد خطوات مهمة، وهى بناء جيش قوى مع الزعيم ماو تسى تونج، وصل الأمر بهم حد امتلاك القنبلة الهيدروجينية، وهى أشد فتكاً من القنبلة الذرية، وقاموا بعملية تنمية حقيقية، وصلوا إلى أعلى معدل عالمى لسنوات عدة، وضبطوا الزيادة السكانية، ثم كان أن انطلقوا.. الصين بلد مثل مصر، بالضبط، من حيث امتلاك الحضارة القديمة وكذلك الآثار المهمة، لديهم سور الصين العظيم، إحدى عجائب الدنيا السبع، مثل الهرم وأبوالهول، لكن هذه الحضارة وذلك التراث العظيم حين افتقد القوة الصلبة تم احتلال الصين وتعرضت إلى حرب الأفيون، و... و... مما استدعى قيام الثورة الصينية العظيمة سنة 1949 بقيادة ماو.

لا يعنى ذلك ولا يجب أن يُفهم على أننا نقر الاستخدام السيئ والاستعمارى للقوة العسكرية والاقتصادية، فقط نؤكد أن القوة الناعمة لا تظهر ولا تكون فى فراغ، بل تكون جزءاً من كل، تجربة محمد على لم تكن تتمثل فى جيش مصر فقط ولا المصانع وكذلك الترجمة والمطبعة، بل قبل ذلك كله نموذج الدولة، الذى مثله الحاكم القوى، الدولة المركزية والقوية، والتى نجحت بإمساك محكم للأطراف، قواعد وقوانين واضحة للتعامل مع الداخل والخارج، دولة طموحة.

ولكن لماذا الحديث عن القوة بأنواعها الآن؟

الحقيقة أننى ألمس من أحاديث البعض عن القوة الناعمة تصوراً خاطئاً بأنها بديلة عن القوة الأخرى عند طرف من المهتمين، وعند طرف آخر هناك تصور بإلغاء برامج القوة الأخرى، القوة الناعمة لديهم نقايض بها القوى الأخرى، باختصار يزدهر الفن والثقافة والديمقراطية، لكن بلا تنمية مستدامة وبلا اقتصاد عفى وبلا جيش قوى يحمى حدود البلاد ويحمى الدولة.

فى الولايات المتحدة، يجرى الحديث منذ وصول الإدارة الحالية عن «القوة الذكية»، السيدة هيلارى كلينتون استعملت هذا المصطلح منذ سنة 2009، وهى الآن المرشحة القوية للرئاسة الأمريكية، وفى القاهرة صدر مؤخراً بالمركز القومى للترجمة كتاب جوزيف ناى «مستقبل القوة» مترجماً إلى العربية، وفيه يرد بوضوح عبارة أن «القوة الناعمة ليست هى الحل لكافة المشكلات» وأن القوة الذكية هى القدرة على دمج القوتين معاً «الموجعة والناعمة» فى استراتيجيات فعالة.

نقلاً عن "الوطن"

