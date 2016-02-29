طارق عبدالجابر.. وعودة مؤيدى الإخوان من الخارج

طارق عبدالجابر.. اسم يتذكره كثيرون، يعمل فى مهنة الإعلام منذ عام ١٩٨٨، وكان مراسلا للتليفزيون المصرى فى أكثر من مكان، لكن محطته الأبرز كانت فى تغطية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.



بعد ثورة ٢٥ يناير عمل طارق فى أكثر من مكان، ومنها قناة «أون تى فى» متخصصا فى التحقيقات الاجتماعية.



بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وإخراج الشعب للإخوان من السلطة، سافر العديد من الاعلاميين الإخوان أو من أيدهم وتعاطف معهم أو من اختلف مع النظام الجديد، إلى الخارج، وخصوصا قطر وتركيا وبريطانيا.



طارق عبدالجابر انتهى به الأمر فى تركيا. طارق تواصل معى فى الأسابيع الأخيرة تليفونيا وعبر رسائل على الفيسبوك، وقال لى إنه عندما ذهب إلى هناك، فإن ذلك كان بدافع البحث عن عمل، ولسوء حظه فلم يجد إلا قناة الشرق الإخوانية.



وكما يقول عبدالجابر فى رسالته، فقد عمل فى الشرق لثلاثة أشهر، وتركها منذ شهور، وسافر إلى اليونان حيث يقيم الآن، وأصيب الرجل بمرض عضال فى المعدة ــ شفاه الله وعفاه.



فى رسالة طارق ــ التى احتقظ بها، وسمح لى بنشر مضمونها ــ يقول إنه ربما أخطأ فى قرار عمله فى الشرق، وقد يكون أدلى بآراء معارضة للحكومة، لكنه لم يخطئ فى حق البلد أو الجيش ومستعد ان يظهر فى أى وسيلة اعلامية ليقول ذلك.



يقول طارق أيضا انه لم يكن إخوانيا فى يوم من الأيام، وكل ما يرجوه أن يعود إلى مصر، فهو يخشى أن يموت فى الخارج ويدفن فى أرض غريبة.



قلت له: وما الذى يمنعك من العودة لبلدك طالما انك لم ترتكب أى شىء مخالف للقانون، قال انه يخشى وجود اسمه «فى قوائم ترقب الوصول».



يقول طارق أيضا ان هناك كثيرين من المصريين فى الخارج يريدون العودة لمصر، لكنهم يخشون أيضا من «ترقب الوصول» والقبض عليهم.



انتهت رسالة طارق واتمنى له الشفاء العاجل وان يعود إلى وطنه فى أقرب وقت هو وكل من يريد ذلك من الذين اختاروا المنفى أو اجبروا على ذلك.



طارق ليس حالة خاصة، فهناك فعلا كثيرون يرغبون فى العودة خصوصا الإعلاميين.



لا أحب الوعظ، أو المزايدة على أحد. ورأيى الواضح، انه من حق كل مصرى ــ بغض النظر عن نوعيه فكره ــ ان يعبر عن رأيه كما يشاء طالما انه فى حدود القانون، وغير مقبول بالمرة أن يكون دخول وخروج المصرى من بلده ورقة مساومة سياسية.



اختلف مع مواقف كثيرين من الذين قرروا المعارضة من الخارج، وبعضهم «أصدقاء بيننا عيش وملح وعشرة طويلة»، وتقديرى الثابث ان عملية المعارضة من الخارج فشلت فى ٩٩٪ من الحالات فى العالم بأكمله، ومنها تجربة المصريين الذين عارضوا السادات من سوريا وليبيا والعراق بعد كامب ديفيد.



المعارضة من الداخل لها ثمن، لكن ثمن الغربة أكثر فداحة، مهما كان حجم الاغراءات المالية.



بعض الموجودين بالخارج يعيشون على الكفاف وفى ظروف بالغة الصعوبة، وبعضهم صار من اصحاب الملايين، وفى النهاية كل إنسان يختار طريقه طالما انه يتحمل المسئولية.



أعرف بعض الزملاء المصريين يريدون العودة، وبعضهم فاتحنى شخصيا فى ذلك قبل شهور. بعضهم لديهم قصص إنسانية مؤلمة، من قبيل مرض أو موت الأم أو الأب. غالبيتهم لم يكونوا يعرفون أن الأمور ستصل إلى هذه الحالة. قد يكون بعضهم قد راهن خطأ، أو عبر عن رأيه وقناعاته، وبعضهم سافر عن قناعة كاملة التزاما بعضويته فى جماعة الإخوان.



السؤال الجوهرى: إذا كان البعض يريد العودة، خصوصا ولم يخالفوا القانون، فلماذا لا تقدم الحكومة المصرية وأجهزتها بادرة حسن نية، وتصدر بيانا واضحا بذلك.



وحتى لو افترضنا ان كل هؤلاء يعارضون الحكومة فما هو المانع. وأيهما أفضل أن يعارض المصرى بلده من الداخل أم من الخارج؟!



مرة أخرى.. أتمنى أن تبادر أجهزة الأمن المصرية إلى إعلان واضح يقول إن الباب مفتوح لكل من يريد العودة من المعارضين فى إطار القانون، وإذا حدث ذلك فستكون إشارة حقيقية بأن الحكومة جادة فى فتح كوة صغيرة فى جدار الموات السياسى العام الذى نعيشه.



تعاطفى بأقصى درجة مع كل الزملاء والأصدقاء الراغبين فى العودة لوطنهم وغير المتورطين فى العنف، وأتمنى أن أراهم يمارسون عملهم من القاهرة.



وأخيرا هل تخطئ الحكومة مرة وتمارس السياسة؟!

نقلاً عن "الشروق"