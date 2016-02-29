عجز الديمقراطيات وابتذال السياسة

لأول مرة بعد سقوط جدار برلين في نهاية سنة 1989 يستخدم مسؤول روسي كبير (هو رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف) عبارة الحرب الباردة في وصف علاقات بلاده بالدول الغربية. صحيح أن هذه العبارة لا تعني تغييراً كبيراً، باعتبار التغير النوعي الذي عرفه العالم في العقدين الأخيرين بانهيار المنظومة الأيديولوجية والاستراتيجية للقطب الاشتراكي الذي كانت تتزعمه موسكو، وتحول روسيا إلى قوة دولية ثانوية، حتى ولو كانت حافظت على قوتها العسكرية، بيد أنها ترمز إلى طبيعة الخطاب السياسي الروسي الرسمي هذه الأيام.

ليس من الحقيقي أن حاكم موسكو القوي «بوتين» يريد إحياء الإمبراطورية السّوفييتية وتجديد التركة الستالينية، بل الأصح هو أنه يقدم نفسه قيصراً روسياً تقليدياً يريد إنقاذ «الحضارة المسيحية الأصيلة»، التي فرط فيها الغرب «المنحط» فكرياً وأخلاقياً لتنكره لجذوره الدينية. هذه النزعة القومية المحافظة ترجع إلى أفكار الفيلسوف الروسي «إيفان إيلين» الذي عاش لاجئاً في أوروبا في العهد الشيوعي، وتقوم على القيم الروسية الكلاسيكية من نزعة وطنية وروح عسكرية وعقلية تراتبية انضباطية. بيد أن بوتين يرى في رؤيته الاستراتيجية أن قوة بلاده تحتاج إلى تصدرها لمجالها الحيوي الذي هو الفضاء الأوروآسيوي بما هو نمط من القارة الثالثة الفاصلة بين أوروبا وآسيا لها وحدتها الجغرافية والطبيعية والمناخية واللغوية، تضم الشعوب السلافية الأرثوذوكسية والتركمان المسلمين والبوذيين في تناسق وانسجام.

ورغم غرابة هده الآراء، فإن صاحبها بحكم منذ سنوات عديدة ثاني قوة عسكرية في العالم وإحدى أهم القوى الدولية، ولسياساته وتوجهاته أثر واضح على استقرار العالم وأمنه، كما هو جلي في التدخل العسكري الروسي في سوريا.

في الولايات المتحدة وضع مغاير، فالقوة العالمية الأولى ديمقراطية كبرى ومستقرة، بيد أن الحملة الانتخابية الحالية كشفت عن تحولات كبرى في طبيعة الخطاب السياسي للقيادات الجديدة المرشحة للحكم في ذراعي الحياة السياسية: الحزب «الجمهوري» والحزب «الديمقراطي». بالنسية لـ«الجمهوريين»، لم يعد من المشكوك فيه أن رجل الأعمال المثير للجدل «دونالد ترامب» سيفوز في التصفيات التمهيدية، حاصداً كل يوم رصيداً جديداً بخطابه العنصري الاستفزازي الذي طال المسلمين والمهاجرين والسود، وذهب إلى حد التعهدات الغرائبية الجنونية، مثل بناء جدار فاصل مع المكسيك وحرمان المسلمين من دخول الولايات المتحدة. وإذا كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لا تزال تتصدر استطلاعات الرأي، فإن منافسها السبعيني «بيرني ساندرس» يزاحمها في الأوساط «الديمقراطية»، بخطابه الراديكالي الشعبوي، الذي يقترب من التيارات اليسارية المتطرفة في أوروبا (محاربة سلطة المال والتفاوت الطبقي، وتكريس مجانية التعليم وتعميم الضمان الصحي).

ما يجمع بين الخطابين حسب تحليل الفيلسوف الأميركي «مايكل ساندل»، هو صدورهما عن خلفية قلق وامتعاض قطاعات واسعة من الشعب الأميركي إزاء سلطة مالية وسياسية متحكمة لم يستفد منها سوى أوليجارشيا محدودة، بحيث أصبحت السياسة نفسها مادة للاستهزاء والاستهجان ولعبة من لعب «تليفزيون الواقع»، على غرار برامج النجوم الترفيهية وتصفيات انتخاب ملكات الجمال. في أوروبا حالة مماثلة، بصعود التيارات اليمينية المتطرفة التي غدت تتحكم فعلاً في أغلب بلدان شرق القارة، وتوشك أن تسيطر على مقاليد الأمور في الديمقراطيات العريقة، مستخدمة خطابا عنصريا اصبح شيئا فشيئا من مالوفات القاموس السياسي. في فرنسا مثلاً أصبح حزب «الجبهة الوطنية» العنصري المتشدد أول حزب سياسي، ومن المؤكد أن زعيمته «مارين لوبان» ستتصدر المشهد الانتخابي العام القادم، في الوقت الذي تبنى الرئيس الاشتراكي الحالي «أولاند» أكثر سياسات اليمين المتطرف إثارة للجدل: إمكانية تجريد مزدوجي الجنسية من الهوية الفرنسية. في اسبانيا واليونان، تصاعد نفوذ اليسار الراديكالي الذي اصبح يتقاسم الساحة السياسية مع اليمين المتشدد في الوقت الذي انهارت أحزاب الوسط المعتدلة التي قادت الحركية الديمقراطية في البلدين.

هذه التحولات تعكس مأزق الاتحاد الأوروبي الذي تتجذر فيه راهناً الاستقطابات بين جنوبه وشماله وشرقه وغربه، وتتزايد المطالَب الانفصالية في مناطق عديدة من بلدانه، ويتعمق الخلاف التقليدي في تصور المشروع الأوروبي بين الدول المحورية في الاتحاد وبريطانيا التي لم تعد تثق كثيرا بالتجربة الاندماجية.

في كتابه الأخير «النظام العالمي» يلاحظ «هنري كسينجر» أن البلدان الأوروبية قد بنت اتحاداً هجيناً بين المنظور السيادي للدولة الوطنية، والصيغة الفيدرالية دون أن تتمتع بأي من الفوائد الإيجابية للصيغتين، فانتهى المشروع إلى أزمة عميقة تتلخص في إضعاف سيادة الدول مع الإبقاء على الهويات الوطنية. هذه الأزمة هي التي تفسر صعود التيارات الشعبوية المتطرفة التي قلبت موازين السياسة المحلية وشوهت نمط الخطاب السياسي.

نقلاً عن "الاتحاد"

