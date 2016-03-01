الأعياد الوطنية

يخلط بعض الشباب عندما يتحدثون عن العيد الوطني في الكويت ويرون انه بدأ في فبراير سنة 1950، ولتصحيح بعض اللبس والخطأ نود الإفادة بما يلي:

1 ـ عندما تسلم المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في الكويت كان ذلك بتاريخ 25 فبراير سنة 1950 وقد سمي آنذاك (عيد الجلوس) بقينا هكذا لما يقرب من 10 سنوات.

2 ـ بتاريخ 19 يونيو 1961 انسلخت الكويت من المعاهدة البريطانية التي أبرمت سنة 1899 وأصبحت الكويت دولة بدل إمارة وسمي هذا التاريخ «عيد الاستقلال».

3 ـ بقينا لفترة من الزمن ولنا عيدان: عيد الجلوس وعيد الاستقلال.

4 ـ دمج المرحوم الشيخ عبدالله السالم في عام 1964 عيدي الجلوس والاستقلال في عيد واحد سماه «العيد الوطني» وجعله في 25 فبراير في فصل الربيع ولم يشأ ان يجعله في شهر يونيو في الصيف.

5 ـ منّ الله جل شأنه علينا بعيد التحرير ابتداء من 26 فبراير 1991 فصرنا نحتفل بعيدين: الوطني والتحرير.

* نقلا عن "الأنباء"