مصر أين؟ وإلى أين؟

العنوان مستعار بالطبع من سلسلة الحلقات الممتازة التى أجرتها الزميلة القديرة لميس الحديدى مع أستاذنا جميعاً محمد حسنين هيكل. السؤالان كانا حاضرين بشدة طوال عقد كامل تقريبا، منذ أن ظهرت علامات المرض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى عام ٢٠٠٧، ومن ساعتها ظل السؤال ملحا، رغم قيام ثورتين، للأسف كان لديها من الأسئلة ما هو أكثر من الإجابات. كان هناك كلام مطول عن «الأحلام» و«الرؤى»، وفيما عدا شعارات عن العدالة والكرامة والعيش، فإن أحدا لم يتقدم بشرح، فكانت الشعارات قابلة لكل التفسيرات. ومن ناحيتى لم أعرف أبدا أن بلدا رفع شعار منع العيش أو فرض الجوع على المواطنين، أو أن أحدا طالب بحجب الحرية عن الناس، مع التفريط فى كرامتهم طوال الوقت. لم يكن أى من ذلك هدفا أو رؤية للمجتمعات الإنسانية، حتى لو كان يجرى انتهاكها طوال الوقت. ومن الجائز أن هناك بعضا من الصحة فى قول المستشار الألمانى هيلموت شميدت بأنه ربما كان على الذين يطالبون برؤية أن يذهبوا إلى طبيب العيون!

الرؤية كلمة غامضة وفيها الكثير من الأحلام التى كثيرا ما تتحول إلى كوابيس فى الواقع العملى، لأن العواطف المصاحبة لها كثيرا ما تجعل الحسابات خاطئة، والتقديرات يتجنبها الصواب. الأنبياء وحدهم هم الذين لديهم رؤى، ولكن عالم البشر تطبق فيه استراتيجيات تنطلق من حيث يقفون (أين؟) إلى حيث يريدون الوصول (إلى أين؟). وعندما دخلت مطار القاهرة مؤخرا أوقفنى أحد العاملين فى المطار متسائلا فى أدب جم ذات السؤال المطروح منذ عقد من السنوات تقريبا: مصر إلى أين؟ ولكن هذه المرة لم يأت السؤال مجردا معلقا فى الهواء، وإنما كان الغرض منه واضحا لدى السائل، إن القضية ليست عما سوف يحصل عليه، فقبل وبعد كل شىء فإن لديه عمله، وما يأتى به، ويجعل الحياة ممكنة. ولكن ماذا عن الأبناء ومستقبلهم، وما هى مصر التى سوف يواجهونها، وهل ستتحملهم أم أن السعى فى أرض الله الواسعة واجب على الآباء من الآن؟ كان الرجل واعيا بشدة لما يجرى فى البلاد، وكان خوفه مشروعا حول كم الضباب الذى يلف جهودا كثيرة، وحجم الضجيج الذى يجعل القضايا غائمة وبعيدة. كان وعيى بالقضية موجودا منذ فترة، وأفردت عددا من المقالات مطالبا باستراتيجية، والتركيز على تطبيقها، وربما كان حديث الرجل مؤكدا على ما أرى، ولكن التأكيد لا يحل مشكلة أكثر من إرضاء الذات.

كانت هناك سلسلة من القضايا التى استبدت بالمسرح السياسى فى مصر، من أول تقييم حالة البرلمان حتى قضايا الألتراس، ومن بعدها قضية أمناء الشرطة، وقضايا مشابهة كلها تأخذنا بعيدا عن تحديد ما نريد، وطريقة تحقيقه. وعندما وصلت مدينة «هيوستون» الأمريكية وجدت أن معركة كبيرة قد نشبت عبر الإعلام بين السيد رئيس نادى الزمالك وكل من اللاعب والمدرب «ميدو»، والزميل العزيز عمرو أديب. من ناحية المهنة والتاريخ والعلاقة الشخصية، فضلا عن حقيقة الموضوع، فإننى تفهمت الموقف الذى اتخذه المذيع الأشهر للقاهرة اليوم، ولكن القضية بأسرها بدت آخذة للكثير من الحيوية التى ينبغى تكريسها لأمور أخرى ربما تكون أكثر أهمية. ولكن ذلك لم يكن ظاهرة معزولة، فقد كان هناك ما هو أكثر، وأخطر، فى البرلمان والإعلام والساحة السياسية المصرية فى مجملها؛ وبدا لى أن القضية لا تخص أصحابها بقدر ما هى نتيجة لفراغ كبير، وأحيانا متوحش، نتيجة عدم الإجابة على السؤالين: مصر أين؟ وإلى أين؟

فجأة يوم الخميس الماضى وجدت أن السيد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وفى حضور الرئيس السيسى أطلق وثيقة مصر ٢٠٣٠. ولما كنت قد لمت الحكومة على تأخير الإطلاق فى أكثر من مقال، فإن التهنئة واجبة على الإطلاق لأن الوثيقة كما عرفتها تسد قدرا غير قليل من الفراغ المشار إليه. منهج الوثيقة هو ذات المنهج الذى نادى به الإصلاحيون المصريون طوال الربع قرن الماضى، وتحديدا من أول خطوات الإصلاح التى اتخذتها حكومة الدكتور عاطف صدقى وحتى الآن. فمصر «أين؟» تجد إجابتها فى تقارير دولية عديدة نذكر منها تقرير التنمية البشرية، وتقرير أداء الأعمال، وتقرير التنافسية، وعشرات من التقارير المماثلة فى كل الموضوعات الهامة من الحوكمة إلى المحاسبة إلى مكافحة الفساد، وهى فى مجموعها مع إضافتها إلى تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تحت القيادة الرشيدة للواء بكر الجندى، فإنها تصف مصر ومكانها، ومكانتها، بدقة كافية. لا يوجد فى كل ذلك كلمات عاطفية، ولا تنهدات حول «يا حبيبتى يا مصر»، أو «فى حب مصر» إذا أردت بعضا من مفردات العصر الحالى، وإنما تقدير دقيق لأين تقف مصر الآن. «إلى أين؟» تذهب مصر من موقعها هذا، فهو أن تكون واقعة ضمن الثلاثين دولة الأولى فى العالم فى تقارير عام ٢٠٣٠، خمسة عشر عاما من الآن.

الهدف فى تقديرى متواضع، ومن الممكن لمصر أن تصعد لأبعد من المكانة الثلاثين، ولكن على الأقل فإننا نعرف الآن أين نقف، وإلى أين سوف نذهب؟ وعلى من يريدون بعضا من التفصيل الرجوع إلى التقرير ذاته لأن هناك أهدافا مرحلية تبدأ من عام ٢٠٢٠ واجبة التحقيق خلال السنوات القليلة المقبلة. وإذا كانت هذه المعرفة متاحة، وكلها تقوم على أسس موضوعية حول حالة مصر، فإن ما تبقى، وهو لا يقل أهمية، هو حول إجراءات ووسائل الانتقال من حيث نقف، إلى حيث نريد الوصول. التقرير وضع المشروعات القومية كرافعة للحالة المصرية، وهى من الناحية الاقتصادية تعتبر نوعا من «المحرك» لاقتصاد طاله الركود، ومثل هذا لا شك مفيد، ولكن العالم اتفق على أن روافع اقتصاد إلى الانطلاق تحتاج فضلا عن البنية الأساسية أمرين: تحرير الاقتصاد، والتعليم. للأسف فإن نصيب مصر من تحرير الاقتصاد تراجع بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، وحدثت ردة كبيرة تظهر فى تعدد أسعار العملة، وانهيار البورصة، وضعف الاستثمار الأجنبى والمحلى. كذلك فإن حالة التعليم موجعة وفق كل المقاييس، وربما كان ما جاء فى التقرير مجرد بداية. وتضيف التعبيرات العسكرية أمرا ثالثا وهو «مكثف القوة» أو Force Multiplier فالطائرة المقاتلة لا تكون كذلك فقط بمناعة بنيانها، وقدرتها على المناورة، وإنما فى كم الإلكترونيات وقرون الاستشعار المزودة بها ونوعيات التسليح والاتصالات المزودة بها.

المشروعات القومية يمكن أن تتضاعف قدراتها إذا ما تم تزويدها بهذه المكثفات. وعلى سبيل المثال فإن مشروعات الطرق القومية (٥ آلاف كيلومتر الآن) سوف تتضاعف أهميتها إذا ما تم طرح جوانبها للاستثمار، وتصير مقصدا سياحيا إذا ما أضيف لها عين الفنون الجميلة لكى تسر الناظرين. وفى زيارة الرئيس السيسى القادمة لليابان، سوف يعظم من استخدامات الطرق المصرية أن تقيم اليابان قاعدة صناعية لها فى منطقة قناة السويس بالقرب من اتجاهات التصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط. لقد ازدحمت المنطقة بالقواعد العسكرية، ولكن منهج مصر سوف يكون بناء القواعد الصناعية التى تساعد مصر على الانطلاق من حيث تقف، إلى حيث تريد الذهاب. ومن يظن أن أكبر مصانع «هوندا» يوجد فى اليابان فهو مخطئ، حيث إن أكبر مصانعها يوجد فى الولايات المتحدة، حيث ذهب الصناع اليابانيون منذ ثمانينيات القرن الماضى لتعليم الأمريكيين فنون صناعة السيارات! وهكذا فإن ما نفعله الآن بالفعل يمكن أن يتضاعف عائده إذا ما عرفنا باستغلال عناصر أخرى أو استخدمنا اتصالاتنا الخارجية بكفاءة.

فى النهاية.. فإن الوثيقة ليست كريمة فى البوح بالكثير عن الموارد والقدرات المصرية، وهو موضوع يستحق العودة له مرة أخرى، ولكن الخطاب القومى، خاصة فى الإعلام، يحتاج إلى مراجعة بحيث تكثر العيون حول وضع استراتيجية مصر ٢٠٣٠ موضع التطبيق، والمحاسبة الدقيقة لمن يقصر فى تنفيذها.

* نقلا عن "المصري اليوم"