• ملاحقة المغردين المسيئين للدول الشقيقة والصديقة ورموزها وممن يعرضون مصالح الكويت للخطر مع هذه الدول، واجب حكومي وأمني لبسط هيبة الدولة ونظامها ومظهر من مظاهر التعاون الخليجي والعربي في المجالات الأمنية المتبادلة بينها.

• يعيب البعض على مزاجية ملاحقة المسيئين لهذه الدول، فأحيانا تشتد الحملات على مغردين مغمورين أساءوا استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالإساءة لرموز هذه الدول، وتتراخى مع رموز وشخصيات معروفة، إما سياسية أو دينية أو نواب في البرلمان وغيرهم.

• النائب الكويتي عبدالحميد دشتي معروف بهجومه المتواصل على دولتين خليجيتين، وهما المملكة العربية السعودية ودولة البحرين باستمرار، في لقاءات فضائية أو عبر حسابه الشخصي في تطبيق «تويتر» أو في ندوات ومحاضرات داخل الكويت وخارجها.

• ويكفي ما قاله النائب من عبارات مسيئة لهاتين الشقيقتين الخليجيتين، لو كتبها مغرد مغمور لكان مجموع الأحكام يصل إلى المؤبد لو تمت إدانته بها، لكن حتى هذه اللحظة لا ندري إن كانت هذه الإساءات تم رصدها أو جار مقاضاته عليها.

• فهل هذا النائب خط أحمر، نقف عاجزين عن تجريم إساءاته؟

*نقلا عن "الراي"