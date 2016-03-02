لماذا يقتل الدواعش أبناء عمهم؟

بعد جريمة الشملي الشهيرة عندما قتل الأخوان سعد وعبدالعزيز العنزي ابن عمهما مدوس صباح عيد الأضحى، صدمنا وسألنا مستغربين: كيف يغدر الدواعش بابن عمهم، من لحمهم ودمهم، ويقتلونه؟! ومع حادثة مقتل الوكيل رقيب بدر الرشيدي طرحنا مرة أخرى ذات السؤال.

الجواب البسيط على هذا السؤال هو أن القتلة لم يعتبروهم بشرا منذ البداية وليسوا فقط أقرباء. جردوا ضحاياهم من قيمتهم الإنسانية عبر تكفيرهم فيصبح بعدها قتلهم مسألة عادية. بمعنى آخر، ما يهز مشاعرنا لاغتيال شخص لابن عمه لم يشغل أبداً عقل الداعشي لأنه ألغى تماما قيمته كإنسان، وهذه منزلة عليا، فكيف إذن تردعه روابط القرابة وهي بالتأكيد أقل من ذلك.

استغرابنا إذن غير منطقي لأن الإرهابيين يروننا كلنا كفارا نستحق القتل سواء كنا أقرباء لهم أم لا. بالعكس، القريب هدف مغرٍ لسهولة خداعه واستدراجه، إضافة إلى أن قتله يؤكد لهؤلاء المعتوهين ولقادتهم ولاءهم ورسوخ عقيدتهم التي لا تؤثر عليها كلمات مثل "تكفى" أو" تعوذ من الشيطان" كما ردد مدوس وبدر قبيل قتلهما.

الاستغراب أيضاً مضر بنا لأنه يجعلنا نفترض شيئا طيبا أو كريما في الإرهابيين يخجلهم ويمنعهم من تجاوز المحظور الأخير وقتل من عاشوا وتربوا معهم. نحن بذلك نحسن الظن ونمنحهم شيمة لا يستحقونها ونقلل من خطرهم وإجرامهم. الحقيقة أن من يقتل إنسانا بريئا لن يردعه أي شيء آخر. ولا يجب أن ننسى أن قتل الأقرباء مسألة ليست جديدة ولا غريبة عليهم، فحرب السعوديين الطويلة مع الإرهابيين على مختلف أصنافهم تكررت مع قصص مشابهة لقتل الأب ونحر الخال واغتيال الشقيق والغدر بالصديق.



هناك أيضاً من يذهب في استغرابه لأبعد من ذلك فيقول: هل يعقل؟ وغالبا ما يلحقه بسؤال استنكاري آخر مثل: لماذا لم نر مثل هذه الحوادث في السابق؟! طبعا يعقل والدليل المشاهد المفزعة التي رأيناها. أما لماذا الآن وليس في وقت سابق فهو يعكس حقيقة أن التطرف والإرهاب أيضاً يتطور في الشر ويتخذ أشكالا جديدة ولا يقف عند حد معين. بعد النحر الجماعي رأينا الإغراق وبعدها الحرق وتقطيع الأوصال وهكذا. وبعد قتل الغرباء شهدنا قتل أبناء العم والخالة. الإرهابيون أيضاً كشفوا عن أنفسهم وأخرجوا كل أمراضهم بسبب وجود داعش على أرض الواقع. اعتقادهم المتوهم أنها باقية وتتمدد زاد من أعدادهم و شجعهم على الظهور. لو وجدت داعش سابقا فمن الطبيعي أن نرى هذه الأعمال الإجرامية التي نراها الآن.

لو عدنا للسؤال في العنوان وحذفنا كل ما يسببه من مشاعر مصدومة ومستنكرة، فالجواب واضح ومباشر. بذرة التطرّف التي تزرع في عقول الصغار فتحولهم إلى إرهابيين محترفين. فكل إرهابي الآن هو متطرف سابق. للإرهاب خط سريع واحد اسمه التعصب. ومن أجل البطولات والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن علينا أن نذكر أنفسنا أن العلاج دائما هو ذاته ولم يتغير منذ البداية. تحصين عقول الصغار بقيم التسامح الديني والتعايش الإنساني وتطهير قلوبهم من الكراهية والبغضاء، وبذا نمنع المحرضين من السيطرة عليهم ومسخهم إلى وحوش بملامح بشرية، ولا حاجة بعدها لنسأل أنفسنا مصدومين لأننا لن نشهد حينها شخصا يقتل ابن عمه أو خاله ويردد بعدها "الله أكبر.. الله أكبر"!