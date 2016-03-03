إيران تخرج من قمقم المحافظين!

ثمة ما يؤكد أن الانتخابات الإيرانية الأخيرة سوف تشكل نقطة تحول مهمة فى تاريخ الثورة والدولة الإيرانية، ترسخ مكانة المعتدلين والإصلاحيين الذين ينشدون إيران أكثر انفتاحاً على العالم وأقل عداء للغرب، وأكثر تواصلاً مع محيطها الإقليمى والدولى، تقبل بحوار الحضارات وتبادل المنافع والمصالح بين الأمم، على حساب تيار المحافظين المتشددين الذين يرون التعامل مع الغرب نوعاً من التعاون مع (الشيطان الأكبر)، ويضعون ضمن أول أهدافهم تصدير الثورة إلى الخارج، ويجنحون إلى التعاون مع جماعات العنف والإرهاب، ويدسون أنوفهم فى أحوال ومشاكل جيرانهم الأقربين!

وما يزيد من أهمية ما حدث أن تيار المعتدلين والإصلاحيين حقق كسباً مهماً على مستوى الانتخابات البرلمانية، بحصوله لأول مرة منذ انتخابات 2004 على ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً، بينها 20 مقعداً للمرأة، إضافة إلى 29 مقعداً من مقاعد العاصمة طهران الثلاثين، كما حقق هذا التيار كسباً مؤثراً فى انتخابات (مجمع الخبراء) الذى يتشكل من 88 عضواً يختارون المرشد الأعلى للثورة، تمثل فى حصول حسن روحانى رئيس الجمهورية وهاشمى رافسنجانى الرئيس الأسبق على أعلى الأصوات وسقوط غالبية المحافظين، وفى الانتخابين (البرلمان ومجمع الخبراء)سقطت رؤوس كبيرة من المحافظين، أبرزهم غلام حداد، زعيم المحافظين، الذى كان يأمل فى رئاسة البرلمان، كما سقط اثنان من كبار المحافظين فى (مجمع الخبراء) هما محمد تاج مصباح ومحمد يزدى رئيس المجمع، بما يؤكد حجم الفوز الضخم الذى حققه تحالف تيار المعتدلين والإصلاحيين.

ورغم أن أياً من القوى السياسة الثلاث، الإصلاحيين والمحافظين والمعتدلين، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان، فإن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين بات أكبر التحالف البرلمانية تأثيراً على قرار البرلمان، خاصة أن عدداً غير قليل من المحافظين صوتوا هذا المرة إلى جوار المعتدلين والإصلاحيين الذين أصبحوا يشكلون التيار الأغلب داخل المجتمع الإيرانى، بسبب التحسن المطرد فى أوضاع الاقتصاد بعد انتهاء أزمة الملف النووى الإيرانى والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فى بنوك الغرب (50 مليار دولار)، ورفع الحظر عن تصدير منتجات إيران البترولية، وزيادة التدفقات الاستثمارات المقبلة من أوروبا إلى إيران للمشاركة فى مشروعات التنمية، إضافة إلى حماس قوى السوق (البازار) الذى يضم التجار والصناع ورموز الرأسمالية الإيرانية إلى سياسات الرئيس حسن روحانى، الذى بات من المؤكد فوزه بفترة رئاسية ثانية فى انتخابات الرئاسة التى تجرى العام المقبل.

صحيح أن الدستور الإيرانى يحفظ للمرشد الأعلى على خامنئى كل السلطات التى تجعل قراراته نافذة فى معظم سياسات الدولة الاستراتيجية المتعلقة بقضايا الأمن والقوات المسلحة والحرس الثورى والمخابرات والإعلام، لكن الصحيح أيضاً أن المرشد الأعلى على خامنئى قد جاوز عمره 76 عاماً، ورغم جنوحه الشديد إلى تيار المحافظين وتشدده البالغ فى علاقات إيران بالغرب وتحذيره المستمر من مغبة الانفتاح على العالم الخارجى، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة خلقت مناخاً جديداً تسوده الرغبة فى الخروج من العزلة التى فرضتها إيران على نفسها والانفتاح على العالم والخروج من دائرة الحصار الضيق الذى يفرضه المحافظون على البلاد بسياساتهم العدائية فى تصدير الثورة، والتدخل فى شئون الآخرين، وإنفاق مقدرات البلاد على دعم جماعات سياسية خارجية أغلبها يدخل ضمن قوى الإرهاب!

ولا أظن أن فى وسع المرشد الأعلى على خامنئى أن يقف فى وجه هذا التيار الشعبى الكاسح الذى يجمع المعتدلين من أنصار حسن روحانى والإصلاحيين من أنصار الرئيس الأسبق محمد خاتمى، كما أن الواضح من الهزائم والانقسامات التى حدثت فى معسكر المحافظين أخيراً واصطفاف بعض كبارهم إلى جوار تيار الاعتدال والإصلاح، أن المحافظين المنقسمين على أنفسهم لا يستطيعون أن يكرروا ما حدث فى عام 2004، عندما نجحوا فى قمع الثورة الخضراء التى قادها الشباب الإيرانى دعماً لتيار الإصلاح، وأسرفوا فى استخدام القوة إلى حد قوع عدد غير قليل من الشهداء والجرحى، وتمكنوا من السيطرة على الشارع الإيرانى ومحاكمة قادة الإصلاحيين، وفى مقدمتهم مجدى كاروبى والمحددة إقامته فى منزله ولا يستطيع أن يغادره حتى الآن، فضلاً عن إهانتهم البالغة لزعيم تيار الإصلاحيين محمد خاتمى، الذى لا يزال ممنوعاً نشر أخباره وصوره فى الصحافة الإيرانية أو على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن ما من شك أن تيار الاعتدال والإصلاح نجح فى اختراق (مجلس الخبراء) الذى يتولى إحدى الضمانات الأساسية التى تحول دون انحياز المرشد الأعلى إلى صف المحافظين، آخذاً فى الاعتبار أن كلاً من المحافظين والإصلاحيين يشكل جزءاً من الحوزة الدينية الحاكمة التى يضبط إيقاعها وتوازنها حجم السلطات الضخمة التى منحها الدستور للمرشد الأعلى!

وقد لا نستطيع أن نحرم معسكر الإصلاحيين من حسن التخطيط لمعركة الانتخابات الأخيرة بمبادرتهم الوقوف إلى جوار الرئيس حسن روحانى الذى كان يرغب بشدة فى أن يستثمر النجاحات التى حققها بعد انتهاء تسوية الملف النووى لخلق تيار ثالث يميز أنصاره عن تيارى المحافظين والإصلاحيين اللذين شكلا منذ بداية الثورة الإيرانية قطبى الصراع داخل الثورة، فضلاً عن حرصهم البالغ على تجنب أى صراعات سياسية تمزق وحدة الصف بين الإصلاحيين والمعتدلين خلال المعركة الانتخابية التى حصرت معظم برامجها فى قضايا التلوث والبيئة والتضخم وتحسين خدمات الصحة والتعليم بعد رفع الحظر الذى فرضته العقوبات الدولية على إيران، التى أثقلت كاهل الإيرانيين من كافة الفئات دون استثناء بما فى ذلك (البازار) والطبقة الوسطى والفئات الأقل قدرة وكانت واحداً من الأسباب المهمة التى دفعت نظام الحكم إلى تقديم هذا الحجم من التنازلات فى قضية الملف النووى الإيرانى، وما من شك أن حسن تخطيط المعركة الانتخابية يعود فى جانب كبير منه إلى رئيس الجمهورية الأسبق هاشمى رافسنجانى مهندس الثورة الإيرانية فى جميع مراحلها، وأكبر زراع وتجار الفستق الإيرانى، ومهارته الفائقة فى اللعب على تناقضات المصالح داخل المجتمع الإيرانى وتأثيره البالغ داخل الحوزة الدينية، كما يعود إلى الشعبية الطاغية لشخصية محمد خاتمى زعيم الإصلاحيين وتأثيره البالغ وسط الشباب الإيرانى ومعظم فئات الطبقة الوسطى وبين الأكاديميين والمثقفين والمهنيين من الأطباء والمحامين، إضافة إلى المرأة الإيرانية، رغم المتاعب الكثيرة التى كابدها خاتمى بسبب حرص المحافظين على ملاحقته وحصاره ومحاولات عزله المتكررة ومنع تداول أخباره وصوره!

ولا يعنى ذلك أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين نجح فى إزالة كل العقبات، بحيث أصبح الطريق ممهداً ومفروشاً بالآمال الكبار، لأن التيار المحافظ لا يزال موجوداً بقوة فى البرلمان الإيرانى، وداخل مؤسسات الدولة العميقة وأجهزتها الأمنية والقمعية، لكن الأمر المؤكد أن موازين القوى قد تغيرت على نحو ملموس، بحيث أصبحت الغلبة للإصلاحيين والمعتدلين، وهذا ما عبر عنه بوضوح بالغ هاشمى رافسنجانى بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات عندما قال (الآن لم يعد فى وسع أحد أن يناهض إرادة الشعب الإيرانى وعلى الذين يرفضهم الشعب أن يغادروا)، لكن نجاح الإصلاحيين والمعتدلين فى الإمساك بدفة السفينة الإيرانية يظل معلقاً بثلاث قضايا مهمة وأساسية.

أولاها، مدى قدرة تحالف الإصلاحيين والمعتدلين على مقاومة إغراءات الغرب والأمريكيين الذين يحاولون النفاذ إلى الحكم وتغييره من الداخل، بإغراء طهران على أن تعود مرة ثانية شرطياً لمنطقة الخليج.

وثانيتها، مدى قدرة تحالف الإصلاحيين والمعتدلين على إشباع مطالب غالبية الشعب الإيرانى الذى يتوق إلى التنفس والخروج من قمقم نظام قمعى يكبت الحريات الشخصية والعامة ويحدد للمواطنة والمواطن طول جلبابه وقميصه.

أما التحدى الثالث فيكمن فى ضرورة انتهاج إيران سياسة خارجية جديدة واضحة وشفافة، تبنى جسوراً للثقة مع جوار إيران الجغرافى.



نقلا عن "الوطن"