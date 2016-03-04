أين التكامل الثقافي المغاربي

تعدّ المنطقة المغاربية فضاء إستراتيجيا مهمّا، تقاطعت وتفاعلت فيه ثقافات وحضارات أوروبية وأفريقية ومشرقية متنوعة، عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر معا، الأمر الذي كان من المفترض أن يؤهلها لأن تلعب دورا ثقافيا مؤثرا تكامليا مستمرا في داخل هذا الفضاء وخارج حدودها في آن واحد. إلى جانب هذا فإن مواطني هذه المنطقة، الذين يقترب تعدادهم الآن من مئة مليون نسمة، يشتركون في قسمات كثيرة أساسية وفي مقدمتها اللغة، والبعد الروحي الديني، والتقاليد الشعبية، والحساسية الحضارية والتاريخية، والجوار الجغرافي.

رغم توفر التجانس وغنى التراث الحضاري العريق فإن العلاقات الثقافية بين البلدان المغاربية، منذ حصولها على الاستقلال حتى الآن، لم ترقَ إلى المستوى المنشود، كما ظل إنتاجها الثقافي والفني والفكري مشتتا، وجرّاء ذلك فقد بقيت جزرا منفصلة عن بعضها البعض، وغارقة في المونولوج القطري، ولم تنجح في تجاوز هذه العقبة لكي تتحول إلى قطب ثقافي محوري ضمن المشهد العربي المشرقي والأفريقي على الأقل.

ينبغي التذكير بادئ ذي بدء بأن تغييب التكامل الثقافي هو ضحية الخلافات السياسية الجزئية بين الأقطار المغاربية التي تطورت إلى الإمعان في تصفيح الحدود العازلة بين المبدعين وبين المواطنين المستهلكين للإنتاج الثقافي بكل أنماطه وأنواعه.

إن إسقاط وإقحام التوترات السياسة المؤقتة على العلاقات الثقافية والروحية قد عطل ولا يزال يعطل فعلا بروز القوة الثقافية والحضارية المشتركة في المنطقة المغاربية. وهذا المناخ السلبي قد أصاب بعدواه المؤسسات الثقافية والفنية بفيروس القطرية الذي انتقل أيضا إلى المثقفين والفنانين المغاربيين المنتجين لمختلف أشكال الثقافة، وبذلك أصبحوا يتحركون في الغالب بفعل جاذبية الذهنية القطرية.

وهنا نتساءل؛ من الذي يمنع، مثلا، توحيد أو على الأقل تكامل، مختلف مؤسسات المجتمع المدني مثل المجلات الثقافية والفنية، والفكرية والعلمية، واتحادات الكتاب والفنانين، والروابط الثقافية والفنية، ودور النشر طباعة وتوزيعا، ومؤسسات الترجمة والسينما والمسرح والصناعات التقليدية وغيرها؟

لماذا ليس هناك تكامل في مجال مراكز البحث الثقافي والفكري والفني، وخاصة في ما يتعلق بالمهرجانات والندوات الثقافية والفكرية والفنية الفاعلة والدائمة؟ وأين هو التمثيل الثقافي والفني المغاربي المشترك على المستوى الدولي بقصد التعريف بأشكال ومضامين الثقافة والحضارة المعبّرتين عن الشخصية المغاربية؟

نقلاً عن "العرب"

