تناسب الغرامة مع الجريمة

تعد عقوبة الغرامة، وهي مبلغ من المال يُلزم المحكوم عليه بدفعه للخزينة وليس لحساب المجني عليه أو المدعي بالحق المدني، من العقوبات الأصلية في القوانين العقابية، والكثير من الجرائم تتضمن عقوبة الغرامة، فضلاً عن العقوبة المقيّدة للحرية، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتماشياً مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة، يحرص المشرع على أن تكون عقوبة الغرامة متناسبة مع جسامة وخطورة الجريمة، حتى تحقق العقوبة الغاية منها، وهي ردع أفراد المجتمع وزجرهم عن ارتكاب الجريمة، وإيلام من لا يرتدع منهم ويرتكب الجريمة لعلّه يعيد حساباته ويصلح من نفسه.

ولا يُتصور تأثر العقوبة المقيّدة للحرية بالتغيّرات التي تحدث في أوضاع المجتمع أو الأفراد، فعقوبة الحبس 3 سنوات على جريمة ما، تحقق الردع والإيلام اليوم، وستحققهما غداً، وكانت تحققهما بالأمس، إذ شوق الإنسان للحرية لا يتبدّل بمرور الأيام، وألم البقاء خلف القضبان لا يختلف من سنة إلى أخرى، بينما عقوبة الغرامة لا يمكن أن تحقق الردع والإيلام ما لم توضع مجموعة من الاعتبارات في الحسبان عند تحديد مقدار تلك الغرامة.

وتتجلى هذه الاعتبارات في بعض عناصر مفهوم «مستوى المعيشة»، كنسبة التضخّم، ومستوى الثروة، ومقدار الدخل، وتوفر الوظائف، والقدرة على تحمل تكاليف الحياة من مسكن وتعليم وطبابة، والقدرة على شراء السلع والخدمات.. ومن ثم، فمن المنطقي أن تكون هناك علاقة طردية بين مستوى المعيشة ومقدار الغرامة، ليحقق مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة الغاية منه.

وبلغة الأرقام، ربما كانت غرامة 10 آلاف درهم تردع وتزجر عن ارتكاب جريمة ما وتؤلم من يرتكبها، لكنها لن تحقق الردع والزجر والإيلام بعد 20 سنة إذا شهدنا ارتفاعاً في مستوى المعيشة، ومن ثم فلا بديل عن رفع مقدار تلك الغرامة لتبقى العقوبة رادعة وزاجرة ومؤلمة.. ولذلك، فإننا نجد أن القوانين العقابية الأحدث تقرر غرامات أكبر.

ولا أعتقد أن ثمة إشكالية في كل ما مرّ ذكره، لكن الإشكالية التي قد تحدث هي أنه غالباً لا يحدث خفض في مقدار الغرامات تبعاً لانخفاض مستوى المعيشة، وهذا الخفض ليس تساهلاً مع الجريمة ولا تشجيعاً على ارتكابها، لكن لئلا يختلّ مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة، وهو من أهم المبادئ في فلسفة الجرائم والعقوبات.

والأمر الآخر أن رفع مقدار الغرامة تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة يفترض معه أن يكون ارتفاع مستوى المعيشة قد حصل مع جميع، أو لنقل أغلب، الأفراد المخاطبين بذلك القانون، بمعنى أنه إذا كانت هناك جريمة عقوبتها الغرامة 30 ألف درهم، ثم رُفع مقدارها إلى 60 ألف درهم، نظراً لارتفاع مستوى المعيشة بنسبة 100 في المئة، فإنه يفترض أن واضع القانون قد التفت إلى أن مستوى المعيشة ارتفع لدى الجميع بتلك النسبة، حتى لا يكون عنصر الردع والإيلام لدى بعض الأفراد أكبر مما لدى غيرهم.

أما كيف يمكن تفادي مثل هذه الإشكاليات، فأعتقد أنه يكون من خلال مراجعة القوانين العقابية بين الفترة والأخرى، واستئناس لجان صياغة القوانين بآراء الخبراء الاقتصاديين، فما دمنا نتحدث عن عقوبات مالية، فمن المنطقي أن يدلي هؤلاء برأيهم في الأمر، لتكون عقوبة الغرامة دائماً متناسبة مع جسامة الجريمة.



نقلا عن "الاتحاد"