أزهى عصور الاضمحلال

كنّا ندرس تاريخ مصر فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، كانت تطالعنا فى بعض أجزاء الكتاب: «ومرت مصر بعصر الاضمحلال الذى استمر لمدة مائة أو مائتى عام»، لم نكن نعِى بدقة معنى أو ما هو هذا الاضمحلال، والآن أصبحنا نعى، بل نعيش الاضمحلال، وأخشى ما أخشاه أن نكون مقبلين على المزيد والمزيد من الاضمحلال.

فهل فوجئنا بهذا الحجم من الاضمحلال خلال السنوات الخمس الأخيرة، أم أن مؤشراته كانت موجودة بالفعل ولكنها طَفَت فجأة فوق السطح لأسباب كثيرة، منها التعليمية والسياسية والثقافية والاقتصادية والدينية؟.. نعم فوجئنا كما نُفاجأ دوما بما كان يجب أن نتوقعه، فالمؤشرات السابقة كلها كانت دلائل واضحة لما وصلنا إليه، ولكن المصيبة الآن ليست فى حجم المفاجأة بقدر حجم الاحتفاء بهذا الاضمحلال!!

تهافت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى على كل ما هو لا أخلاقى أصبح هو السمة الغالبة، فما كان يُقال همساً أو خجلاً أو بمواربة أصبح الآن يُقال فى العلن بكل تبجح، بل وبكل فخر، عندما يعاير فنان زميلته برائحة قدميها، وعندما يجاهر عضو البرلمان الشهير ويخوض فى الأعراض... إلخ، أمثلة لا تنتهى.

المصيبة الأكبر أن هناك مَن يعتقد اعتقادا راسخا أن النظام وراء التوسع فى استخدام هذه الظاهرة المتنامية، سواء لإلهاء الناس عن مشاكلهم اليومية وارتفاع الأسعار، أو التخلص من الخصوم السياسيين باغتيالهم معنوياً وتسليط هؤلاء المحسوبين على النظام للقيام بهذه المهام بأسلوب «بِسِّك عليه».

ليس هذا أسلوبا مستحدثا ولكنه سلاح قديم استخدمته الأنظمة على مر العصور، مثله مثل إغراق الشعوب فى المخدرات والأفيون، ولكننى لا أريد أن أصدق أن النظام- أى نظام- يمكن أن يتبنى أو يتوسع بهذه الصورة غير المسبوقة فى استخدام هذا الأسلوب اللاأخلاقى لإلهاء الشعب أو التخلص من الخصوم، فهذا الأسلوب إذا نجح بعض الوقت فآثاره السلبية سترتد بصورة مضاعفة للنظام ذاته، الذى لن يتمكن حينئذ من احتواء أو قتل العقارب والأفاعى التى تبنَّاها ورعاها ووجدها تخرج عن دورها المرسوم وتطالب بالمزيد أو بالمساهمة فى مزيد من التشويه للإنسان المصرى بصورة تصعب معالجتها، حتى ولو هناك أى نية مخلصة لمعالجتها.

والمفارقة أن بعض وسائل الإعلام تحتفى وتبحث عن الفضائح واللاأخلاق، وتعلن فى الوقت ذاته عن حملة تتبنى فيها الأخلاق!!! وكأنها تبحث عن إبرة وسط كوم قش أو العنقاء أو الخِلّ الوفى!! يعنى المشاهد يرى إعلانا عن «أخلاقنا»، وبعدها بثوانٍ يرى برنامجا قائما على الفضائح! تناقض فج لا معنى له سوى استغباء المشاهد.

لا أريد أن أبدو وكأننى أتحدث عن الدولة الفاضلة أو اليوتوبيا أو مثل هذا الكلام الإنشائى، ولكن إذا أردنا التقدم- أى تقدم- فلابد من التركيز على بناء الإنسان المصرى، الذى أُصيب بتشوهات كثيرة أفرزت ما نراه اليوم، وتجارب دول دُمرت تماما مثل ألمانيا واليابان، أثبتت أن الإنسان الذى لم يُدمر هناك هو الوحيد القادر على تجاوز كل الصعاب فى وقت قياسى.

فلنجعل معا- نحن والنظام- هدفنا الأسمى إعادة بناء الإنسان المصرى بدلا من تشويهه وتجهيله وتغييب عقله، ولنجعل أولويتنا الأولى التعليم والعلم، ليس بالأبنية والمناهج فقط ولكن بالتطبيق السليم والقدوة الحسنة، ليعيش أحفادنا أو ربما أحفاد أحفادنا مستقبلاً أزهى عصور الازدهار.

*نقلاً عن "المصري اليوم"

