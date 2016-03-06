كثيرون فى مصر عندما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين وزير للسعادة، وآخر للتسامح، فى الحكومة. لم يُعلَن الكثير من التفاصيل عن مهام الوزيرين، وبدا الأمر فى مصر كما لو كان الحال فى الإمارات من الدَّعة والغنى، إلى الدرجة التى جعلت الدولة تتولى بنفسها قضية السعادة. الأمر فى الواقع ليس كما يبدو للوهلة الأولى، وإنما كان أكثر من ذلك تعقيداً، كما أنه يعود إلى أكثر من عقد مضى، عندما بدا أن مقياس تقدم الدول استنادا إلى «الناتج المحلى الإجمالى» لم يعد معبراً ولا دقيقاً عن حقيقة التنمية فى بلدان كثيرة.

تلامسْت مع الموضوع مباشرة خلال مؤتمر عُقد خلال العقد الماضى، عندما استضافت دبى واحداً من مؤتمرات المنتدى الاقتصادى العالمى، ومقره دافوس السويسرية، وكان من ضمن لجانه، التى شاركت فيها، البحث عن مؤشرات جديدة لقياس التنمية. وهناك كان النقد كثيفاً للمؤشر الشائع عن الناتج المحلى الإجمالى، ومع النقد كان البديل طرح أكثر من مؤشر جديد، كان أحدها «مؤشر السعادة أو Happiness Index»، والآخر «مؤشر الفاعلية أو Opacity Index». كان الحاضرون علماء فى السياسة والاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والأنثروبولوجى، وتقريباً كل ما هو معروف من العلوم الاجتماعية. ما حدث بعد ذلك أنه جرت على المقياسين تطورات كثيرة، إلا أن مؤشر السعادة كانت له الغلبة إلى الدرجة التى تبنته فيها الأمم المتحدة، حين أصدرت تقريرها الأول عن السعادة فى دول العالم عام 2012، ثم بعد ذلك توالت التقارير سنوياً. وفيما أعلم فإن دولة الإمارات كانت أول دولة فى العالم تتبنى المؤشر باعتباره حاكماً للنظر فى عملية التنمية، ومن ثَمَّ تعيين وزير للسعادة، فالدولة المتقدمة لا تنتظر مبادرات الآخرين، بل إنها معنية طوال الوقت بالسبق والابتكار وتطبيق أحدث ما جاء فى العلم.

مصر من ناحيتها أخذت هذا المؤشر فى الاعتبار عندما تم وضع «رؤية مصر 2030»، والتى جرى فيها الاعتماد على مؤشرات التقارير الدولية المختلفة حول التنمية البشرية والتنافسية والسعادة وغيرها فى تقرير «وصف مصر» الآن، وفى تحديد الوجهة التى عليها أن تذهب إليها خلال خمسة عشر عاماً من الآن، ومن بينها أن مصر عليها أن تصعد من مكانتها المتدنية الآن فى تقرير السعادة 2015، وهى 135 من بين 158 دولة، إلى المكانة 30 فى عام 2030، أياً كان عدد الدول التى سيغطيها التقرير فى ذلك الوقت. المهمة هكذا كبيرة، فهى من ناحية تضع هدفاً محدداً يمكن المحاسبة عليه، وتجعل إنجازاتنا قابلة للمقارنة بما أنجزته دول أخرى، كانت سابقة علينا وأخرى كانت لاحقة. وفى هذه الحالة من الانضباط المعرفى فإن هناك ملاحظتين: الأولى أن المؤشر يقوم على ستة مؤشرات فرعية ذات طبيعة موضوعية، وكذلك ذاتية فى آن واحد، وهى: الناتج المحلى الإجمالى، والتضامن الاجتماعى، والعمر المتوقع عند الميلاد، وحرية الاختيار، والكرم، والشعور بالفساد.

تفاصيل هذه المؤشرات تحتاج فحصاً، وكان واجباً على مَن أشهروا تقرير «رؤية مصر 2030» أن يفصلوا فيها للرأى العام، ولكن الواضح أن مؤشر السعادة يعنى فى جوهره استبعاد كل العناصر المُكدِّرة فى الواقع العام لحالة الرضاء والصفاء النفسى، أما ما يتعلق بالحب أو بالسعادة الزوجية أو القبول النفسى لآخرين بحيث تقوم الصداقات أو تمتنع، فهذه مسألة فردية وليست جماعية.

فالنتيجة هى أنه فى حالة غنى الدولة، وارتفاع مستويات الصحة، ووجود نظم للأمان المتعلق بالمستقبل، وتوافر المنافسة السياسية والاقتصادية، إلى الدرجة التى تعطى حرية كبيرة فى الاختيار، ووجود تكافل كريم داخل المجتمع، مع شعور قوى بأن السلطة لا تعنى فساداً- كل ذلك يعطى أفراد المجتمع فرصاً كثيرة للسعادة الفردية والجماعية ناتجة عن حالة الرضاء العام عن أحوالهم المعيشية.

الملاحظة الثانية أن مؤشر السعادة، كما رأينا، يعتمد على عدد من المؤشرات التقليدية «الناتج المحلى الإجمالى والعمر المتوقع عند الميلاد»، وكلاهما يمكن قياسه بدقة بوسائل شتى، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى سيكون قياسها قائماً على استطلاعات الرأى العام. وخلال السنوات من 2012 حتى الآن استند «مؤشر السعادة العالمى» إلى استطلاعات قامت بها مؤسسة جالوب الأمريكية فى 158 دولة.

مثل هذا يدفعنا إلى التحفظ على النتائج، فرغم أن وجود دولة الإمارات العربية المتحدة فى المكانة العشرين، والسعودية فى المكانة 35 مفهوم على ضوء التقدم الذى أحرزته الدولتان، فإنه ليس مفهوماً أن تكون فلسطين «المحتلة» «108»، والسودان المقسمة «108»، العراق الممزقة «112»، وموريتانيا «124»، ولبنان «103»، والمغرب «92»، وكوسوفو «69» سابقة لمصر إلى هذه الدرجة، ليس فقط لأن مصر مع كل مشاكلها والتحديات الواقفة أمامها ليست على هذا القدر من التعاسة مقارنة بالآخرين، وإنما لأن المؤشر، والمعلومات التى يستند إليها، ليست بالدقة التى يمكن الاقتناع بها. ومع ذلك وإذا نحَّيْنا التحفظات العلمية جانباً، فإن القضية تبقى كيف يمكن عبور هذه الفجوة العظمى بين التعاسة والسعادة خلال خمسة عشر عاماً؟

* نقلا عن "المصري اليوم"