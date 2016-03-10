حار العقل البشري ودار ونار وثار وحط وطار قبل أن يدرك أن «الديموقراطية أفضل النظم السياسية السيئة» حسب تعبير البريطاني ونستون تشرشل.

فالديموقراطية تعني تحكيم إرادة الأمة وسيادة الشعب وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وضمان حقوق الاقليات، كما تعني تداول السلطة عبر «صناديق الاقتراع» التي تحولت إلى كعب أخيل الديموقراطية حين وفرت هذه الصناديق فرصة للمال السياسي والدعاية للتأثير على نتائج الانتخابات.

****

المجتمعات المتقدمة قطعت أشواطا طويلة في الحياة المدنية، وتراكمت لديها تجارب سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة مكنتها من ممارسة الديموقراطية على نحو مثمر وفعال.

أما البلاء الديموقراطي فيتجلى في المجتمعات المتخلفة التي يهمين السحر والتلفيق والشعوذة والتعصب على أفرادها، وتنتشر فيها ثقافة الكراهية والإلغاء والتسلط، ويميل فيها الناس إلى تصديق الإشاعات والأكاذيب، حيث ان الديموقراطية تأتي بنتائج كارثية مدمرة تفوق ما تفعله الزلازل.

****

الديموقراطية الحقّة مزرعة للحريات، تنبت فيها كل يوم شجرة من أشجار الحرية ليتفيأ ظلالها الناس، أما في مجتمعاتنا المتخلفة فالديموقراطية تتحول إلى مقبرة للحريات، تدفن فيها كل يوم زهرة من أزهار الحرية. فقبل الحديث عن الديموقراطية في عالمنا المكبل بالقسوة والصمت ينبغي الحديث وبعمق عن الثقافة الديموقراطية والعمل على نشرها وتعزيز ركائزها في أذهان الناس.

****

أثبتت تطورات المنطقة ان الحديث عن الديموقراطية العربية مسألة مبكرة جدا. ذلك أن مجتمعاتنا هي الوحيدة الفريدة في العالم التي ينجح في (ديموقراطيتها) أعداء الديموقراطية من الذين يعتبرونها كفرا بواحا ينبغي وقفه وإن كلف الأمر سفك الدم.. قراطية.

* نقلا عن "الأنباء"