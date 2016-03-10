جاذبية ترامب وساندرز

الفوز المفاجئ للمرشح الديموقراطي برنارد ساندرز في ولاية ميتشيغن الصناعية التي كان يفترض ان تفوز فيها منافسته المتقدمة في السباق هيلاري كلينتون، وكذلك فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الولاية ذاتها ذكرا من جديد اقطاب الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمدى استياء الناخبين من السياسات الاقتصادية للحزبين، الامر الذي دفعهم في هذا الموسم الانتخابي الغريب الى تعليق آمالهم على مرشح اشتراكي عمره 74 سنة، ومرشح جمهوري متعصب ونرجسي الى أبعد الحدود. المشاعر التي تحرك الناخبين في مثل هذه الولايات التي تبخرت فيها آلاف الوظائف وأقفلت فيها مئات المصانع في العقود الأخيرة، لكي تهاجر الى دول اخرى مثل الصين والمكسيك باسم التجارة الحرة الدولية، تراوح بين الغضب واليأس والميل الى التعلق بأي قائد قوي يتحدث بلغتهم ويعكس مشاعر التغييب التي تعصف بهم.

كتب (وكتبنا) الكثير عن عنصرية ترامب ونزعته الشوفينية، وانتهازيته وتقلباته السياسية، واهاناته الدورية التي يوجهها الى الأقليات والنساء، وتعهده عدم السماح للمسلمين بدخول أميركا، وبراعته في استغلال وسائل الاعلام وخاصة شبكات التلفزيون، واستخدامه الفعال لوسائل الاتصال الاجتماعي، ليس فقط لتبرير حملته بل أيضاً لتسويق نفسه. ولكن، وراء هذين الضجيج والتهريج، هناك سياسي لا يخاف من حرق الجسور مع منافسيه القدامى، ويقول ما في ذهنه بطريقة عفوية، ويتفاعل مع مشاعر مؤيّديه ومخاوف حتى لو كانت نافرة.

ومخاوف الناخبين معروفة، وترامب يرددها في كل خطبه: قلق لحاضر اقتصادي خطير، ومخاوف من مستقبل غير مضمون. المفارقة هي ان ترامب وساندرز، من غير ان يدركا ذلك، قد نظما حركتي تمرد في الحزبين على قيادات تخلت عن حاجات واهتمامات العمال وذوي الدخل المحدود، ومعظمهم من البيض الذين عندما ينظرون حولهم يرون انماط حياتهم تتغير، وعالمهم القديم يتقهقر، وعندما يقال لهم إن وظائفهم يهددها المهاجرون، ليس مستغرباً ان يتعلقوا بمرشح مثل ترامب، يحدثهم بطريقة لا تحتقرهم، ويعطيهم الأجوبة السهلة عن أسئلتهم الصعبة.

وفي كل خطاب لترامب ولساندرز، هناك حديث عن اخطار اتفاقات التجارة الدولية على العمالة والانتاجية في الولايات المتحدة، بما فيها اتفاق للتجارة بين دول شمال اميركا وقعه الرئيس سابقاً بيل كلينتون، يحاول ترامب وساندرز استغلاله ضد هيلاري كلينتون التي ايدت الاتفاق. في الأسابيع الأخيرة بدأ ترامب بعرض شريط فيديو في نشاطاته الانتخابية، يتحدث فيه مسؤول عن شركة تصنع مكيفات للهواء مع عمال أحد المصانع التي قررت الشركة اقفاله ونقله الى المكسيك. وفي استطلاع للرأي شارك فيه 1600 عامل أبيض أظهر وجود دعم قوي لترامب، بسبب مواقفه القوية في شأن التجارة الدولية وليس لأسباب عنصرية.

*نقلا عن "النهار"

