من يطفئ هذه النيران؟!

كان اختراع الراديو إنجازاً بشرياً حقق تواصلاً غير مسبوق بين البشر وبين الدول وشعوبها، وأوصل الفنون والآداب والعلوم المختلفة إلى المستمعين فى القرى والنجوع والصحارى والغابات، فضلاً عن المدن، خاصة بعد اختراع الراديو الترانزستور، الذى استغرق 38 عاماً ليصل عدد مستمعيه إلى 50 مليوناً.

ثم جاء التليفزيون لينقل الصورة مع الصوت ويغطى الأحداث وينقلها حية نابضة، ما أثر كثيراً على فاعلية الراديو، واستغرق التليفزيون قرابة 13 عاماً ليصبح مشاهدوه 50 مليوناً، فاستغرق ثلث عمر الراديو ليصل إلى هذا العدد.

ثم ظهرت الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» فكان لها حظ من اسمها، فهى تمسك بفريستها «الإنسان» وتُطْبق عليه كالعنكبوت حينما يلف خيوطه على فريسته فلا يفلتها. وقد أخذت شبكة الإنترنت 4 سنوات فقط ليصل عدد مشتركيها إلى 50 مليوناً «أى ربع زمن التليفزيون».

ثم بدأت شبكات التواصل الاجتماعى برجل اشتاق لزملاء دراسته وشبابه الذين تفرقوا عنه، فأنشأ موقعاً للتواصل الاجتماعى معهم، ثم فشت الفكرة فى العالم كالنار فى الهشيم. وخلال سنوات قليلة انتشرت هذه المواقع بكثرة غير معهودة حتى بلغ مشتركو «الفيسبوك» فقط مليار مشترك، كانوا يقضون من وقتهم 700 مليار دقيقة فى الشهر. أما الشعب المصرى فوصل عدد مشتركيه على شبكة الإنترنت 23.4 مليون مشترك، أى ربع الشعب المصرى، ومعظمهم تقريباً له صفحة على الفيسبوك وغيره.

ورغم هذا التقدم فى كل الوسائل الإعلامية، سواء الرسمية أو الخاصة، فإن بلادنا العربية تزداد تخلفاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، واهتراءً أخلاقياً حتى بلغت نسبة الطلاق فى مصر قرابة خمس ملايين حالة سنوياً، حتى صدق العلامة د. جعفر عبدالسلام بقوله: «لم يسمع العالم أكاذيب مثلما سمع فى الخمسين عاماً الماضية من وسائل الإعلام العربية».

والحقيقة أنه لم يسمع الناس عبر هذه الوسائل طوال الخمسين عاماً الأخيرة، خاصة فى العالم الثالث والعربى، نفاقاً مثل ذلك، ولا تطرفاً مثله سواء كان تطرفاً علمانياً أو دينياً، ولم يسمع زوراً وبهتاناً مثله، ولم يسمع تخويناً لوطنيين أشراف أو تكفيراً وتفسيقاً وإهالة للتراب على صالحين مثله، ولا تلميعاً لحكومات سحقت شعوبها مثله.

فقد حول الإعلام الليبى أمثال الملازم القذافى إلى بطل قومى، وكأنه حرر القدس، وصنع حوله هالة من القداسة لم تحدث للصحابة أو الحواريين العظام، ناسياً أو متناسياً أنه حكم ليبيا أربعين عاماً بالحديد والنار، وكان يطمع فى المزيد والتوريث، وحوّل الجيش الليبى إلى جيش عائلى، وبدد ثروات ليبيا فى مغامرات طائشة. وحول الإعلام العراقى صدام تارة أو المالكى أخرى إلى بطلين وفارسين، وكلاهما حكم العراق بالحديد والنار، ونهب ثرواته وأدخله فى مستنقعات الدماء والجراح والصراع العرقى والمذهبى، ولكن أنصار هذا وذاك حولوهما عبر هذه الوسائل إلى بطلين وفاتحين، رغم أن أحدهما كان سبباً فى احتلال العراق بحربه غير المبررة مع إيران أو احتلاله للكويت، أما الآخر فقد أتى إلى العراق على ظهر دبابة أمريكية ممتطياً ظهر الحرس الثورى الإيرانى.. وكلاهما خرب العراق.

وكذلك فعل الإعلام اليمنى مع على صالح، الذى تحول من شاويش إلى مقدم استلب الحكم وسرق اليمن وجلس فوق عرشه أربعين عاماً لم تشبعه، فأراد أن يورث العرش لابنه.

هذا هو بعض الإعلام الرسمى العربى، أما الإعلام الخاص فى بلادنا فتحكمه الأجندات ويعلوه السباب ويعشق الفرقعات ويحب الفضائح ويكره العلماء ويهوى الراقصات وأنصاف المتعلمين، فهناك أكثر من 90 قناة تسب الصحابة، وأخرى تنال من النبى «صلى الله عليه وسلم».

والمتأمل لمعظم صفحات «الفيسبوك وتويتر» يراها خليطاً من السباب والكذب والنفاق والتكفير والبذاءة وقطع الأرحام بدلاً من وصلها، وهدم التواصل الإنسانى وليس بناءه، وشتائم لا نهائية تطال الأمهات والآباء والأعراض، ولا توقر ديناً لقداسته، ولا صحابياً لجلال قدره، ولا زاهداً أو عابداً لورعه، ولا حاكماً لمكانته، ولا عالماً لعلمه، ولا كبيراً لسنه، ولا امرأة لضعفها.

فهناك 100 ألف تويتة يومياً لداعش تدعو للقتل وأخرى للميليشيات الشيعية، ومثلها تدعو للإلحاد، أو للتعصب العرقى والمذهبى، أو الفجور والجنس المحرم.

لقد تحولت هذه المنصات إلى ساحات للتراشق والتنابذ والصراع السياسى والعرقى والمذهبى، وتوزيع صكوك الوطنية على أقوام لا يستحقونها، وسحبها من آخرين تفانوا فى خدمة أوطانهم، هذه الصكوك يعطونها لمن شاءوا ويسحبونها بأهوائهم من آخرين، أليس هناك من يطفئ هذه النيران التى أحرقت الأمة؟!!



*نقلا عن "المصري اليوم"