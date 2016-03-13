«وأول الغيث قطرة»

من المؤكد أن الاستبداد فعل فينا الكثير.. ونال منا ما لا يخطر على بال على مدى قرون طوال.. وقد تفاوت المصريون فى رد فعلهم تجاهه تفاوتاً كبيراً.. كان منهم من هلّل للاستبداد، وصانعه، وعايشه، وبرّر له طغيانه وجبروته.. وكان منهم أيضاً من قاوم واستبسل فى الدفاع عن حريته وحرية بلاده، ونال جراء هذه المقاومة سجناً، وبطشاً، وتعذيباً، وتنكيلاً.. وكان منهم كذلك الناقمون والساخطون، لكنهم كانوا أضعف من أن يعلنوا عن رفضهم واعتراضهم، إذ لم تكن لديهم الشجاعة الكافية ليفعلوا ذلك، وفضلوا أن يؤثروا «السلامة».. الصنف الأول لا أمل فيه، فرجاله لا ينفكون عن ممالأة الحكام الظلمة فى كل العصور، ومهما بذلت معهم من جهود لا يرعوون ولا يخجلون ولا يستحيون.. صدق فيهم قول الحبيب، صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت».. هم يتمتعون بجلود سميكة، و«ذيول» غليظة، و«أقفية» عريضة، كما أن حظهم من المروءة والشهامة يكاد يكون معدوماً، وينحصر همهم الأكبر فى سعيهم الدؤوب نحو تحقيق مصالحهم الضيقة.. أما هموم الأوطان وآلام المصريين وأحزانهم فليست فى بالهم، ولا تلقى منهم إلا الاستهانة والاستخفاف.. الصنف الثانى، سواء كانوا مفكرين أو كُتاباً أو أدباء أو ساسة، رغم قلة عددهم، كان لهم دورهم الشجاع.. نعم، هؤلاء أصبحوا عملة نادرة فى هذا الزمان، لكن مازالت لهم مصداقية وتأثير على المستوى الجماهيرى.. وإذا كانوا يلقون عنتاً أو مضايقات فى أرزاقهم وأمور معاشهم، فتلك هى الضريبة التى يدفعها المصلحون فى كل عصر ومصر.. وأملنا أن يظلوا محافظين على عهدهم بصبر وإصرار، يحملون شعلة النهوض والإصلاح.. أما الصنف الثالث فيضم قطاعاً عريضاً من الشعب المصرى يحتاج إلى جهد كبير لشحذ همته، وتقوية عزيمته، وزرع الأمل فى نفوس أفراده، فضلًا عن علاج مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لو تأملناه جيداً لوجدناه يحمل عللًا وأمراضًا شتى، كالتسيب، والإهمال، والتواكل، والكسل، وغياب الإحساس بقيمة الوقت، علاوة على الانشغال بسفساف الأمور، وعدم الانضباط فى العمل، فضلًا عن فقدان القدرة على الابتكار والإبداع.. على الرغم من ذلك كله لابد أن نقرّ ونعترف بأن كثيراً من أبناء هذا الصنف يريدون أن يسهموا بجهد فى نهضة البلد، غير أنهم مشتتون ومشرذمون، ولا يدرون ما الذى يجب عليهم أن يفعلوه.. هل أقول إنه لابد من أطر تنظيمية قانونية تجمعهم، تحدد أهدافهم ووسائلهم وبرامج عملهم؟ أمامهم الأحزاب.. فهل نطلب منهم أن ينضموا لهذا الحزب أو ذاك؟ للأسف الأحزاب الموجودة مريضة وتعانى من الضعف والهشاشة، وعدم استيعاب الدور المنوط بها.. هل ننصحهم بإنشاء جمعيات أهلية فى كل حى.. هذه للنظافة، وتلك لمعالجة التسيب، وهذه للقضاء على الإهمال، وتلك لإتقان العمل، وهذه للمحافظة على قطرة الماء، وتلك لمناهضة الإحباط وزرع بذور الأمل، وهكذا؟ أرى أنه يجب أن تكون هناك دعوة يحملها المفكرون والكُتاب والأدباء والساسة لتوجيه الناس وإرشادهم لعمل مثل هذه الجمعيات.. نعم نحن لدينا فى مصر عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية، فهل أدت دورها كما يجب، وهل نحن فى حاجة إلى جمعيات أخرى جديدة؟ وهل هناك تقويم حقيقى لعمل هذه الجمعيات؟.. أياً كان الحال، نريد أن يتعلم الناس أن يختاروا الطريق الذى يرونه مؤدياً إلى النهوض ببلدهم ومجتمعهم.. وهذا لن يكون إلا بأن يأخذوا بزمام المبادأة.. لا نريد أن ينتظر الناس من «الحكومة» حتى تُحقق لهم أحلامهم وأمانيهم.. وسواء اتفقنا أم اختلفنا هى تقوم بدور، بعضه إيجابى وبعضه الآخر سلبى.. لكن أخشى أن تقف «الحكومة» عائقاً أمام هذه الجمعيات، فتعطل عملها، بل تصيبها بالشلل والفشل.. وأخشى أيضاً أن تضيع هذه الجمعيات فى صراعات البحث عن الزعامة والرياسة، وما أشبه.. ما الحل إذن؟ هل نبقى هكذا فى أماكننا لا نحاول أن نفعل شيئًا لوطننا ومجتمعنا، انتظارًا لما تفىء به «الحكومة» علينا؟ الحل يكمن فى أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وأول الغيث قطرة».. أضحك كثيرًا من هؤلاء الذين يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله تعالى «أن يهلك الظالمين بالظالمين، ويخرجهم من بين أيديهم سالمين».. أرأيتم؟ إنهم يريدون أن يقوم المولى جلّ وعلا بالمهمة نيابة عنهم.. لا يريدون بذل أى جهد.. وليتهم يتأملون قوله جلّ وعلا: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

*نقلاً عن "المصري اليوم"