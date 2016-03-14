في وداع محمد حسنين هيكل

أولاً – منذ ثلاثة أسابيع، توفي الكاتب المشهور محمد حسنين هيكل، تاركاً إرثاً مزدحماً، فيه ومضات وفيه خيبات، فيه التعالي والتواضع معاً، فيه بساطة التعامل وعنف المواقف، وهم القوة وضعف القدرة، أحلام العلو وغلاظة الواقع، طموح الأماني ووهن الإنجاز.

كان هيكل مؤسسة متنوعة متعطشة للتميز، بإيمان بأن مصر التاريخ والتربة والنيل هي طاقة تغيير بانتظار قامة تاريخية تشعل هذه الطاقة، وأحس عبر لقاءاته مع المرحوم جمال عبدالناصر بأنه الرجل الذي استدعاه التاريخ ليقود مصر ويفجّر مسارات القوة فيها، وبتلقائية انضم للمشروع الناصري القومي الموجه إلى الأمة من الخليج إلى المحيط، تصل أصداؤه إلى آسيا وأفريقيا، يوقظ ويحرك بقيادة مصرية متوثبة.

وبروح التفاؤل المستقبلي، يشكّل الاثنان، الزعيم والكاتب، ألفة فكرية وسياسية وشخصية تعمقت مع الأعاصير التي مرت بها التجربة.

لا أجد أبلغ من متانة الانسجام مما كتبه هيكل، معتذراً عن قبول وزارة الإعلام في رسالة طويلة، يقول في نهايتها «سلمت وعشت يا سيدي الرئيس لكل الذين يؤمنون بقيادتك وبدورك التاريخي وبقدرك الذي هو قدر مصر».

ثانياً – نذر هيكل فكره وجهده للمشروع الناصري الحالم، متسلحاً بالأسرار، ومستنداً إلى خاصية فريدة في مأمورية الشرح والتثقيف والدفاع عما كان يسميه «القيم المطروحة للمشروع» وجاذبيتها الباهرة التي لم تفرض نفسها على الناس وإنما جاءت لتفاعلات سياسية واجتماعية واقتصادية طويلة عنيفة مهّدت لها وفتحت الطريق أمامها.

والحق أن هيكل ليس كما يقول صحافياً – جورنالجياً، بل شريك في مشروع يسعى لأن يبدل واقعاً عربياً واسعاً سيصطدم بأطراف عربية محلية لديها ما تريد الحفاظ عليه – كما يقول.

استذوق هيكل الرد على الذين يعارضون المشروع في عواصم العرب، وكان وفياً لهذا الواجب مع تبجيل للأهداف الناصرية، شارحاً لها في مقالاته بصراحة.

كانت أحداث السويس 1956 الرافعة السياسية للهيبة الناصرية وازدهار المكانة الهيكلية إلى مفلسف الثورة يتابعه الجميع ويحلله كتّاب أوروبا، ويحتار فيه زعماء العرب، ويشغل الناس بجاذبية المفردات وإطالة المناقشات، ويعبر عن مواقف ناصرية لا تخلو من اتهامات للعصاة من الزعماء العرب، ويستمر محاطاً بحصانة كشريك مؤتمن.

ثالثاً – لم يكن منظور هيكل للخليج وغيره من دول الجامعة صحياً، فهي آبار نفط صحراوية بلا هوية لم يذكرها القرآن، ولا الشعراء العرب، تديرها قبائل تعيش على الصدفة التاريخية، وكانت كتاباته تكشف الاستغراب من تعاظم الدور الخليجي عربياً وعالمياً، كما فوجئ بصلابة هذه المجموعة وعمق شرعيتها التاريخية، ولم يتعايش مع حقيقة انتقال القرار العربي إلى الخليج.

رابعاً- ألّف هيكل أكثر من سبعين كتاباً، تتباين في صدقيتها ومحتواها ووثائقها، بعضها يثري ويفيد، وبعضها غضب وتقريع، والبعض الآخر قراءات وتحليلات.

وحملت بعض كتبه خصومة للخليج وبالذات المملكة، وسطر ما لا يليق، ومارس الحيادية في مواقف تستصرخ الضمير وتعذبه، كحالة غزو الكويت، كما تجوّل في ممرات التاريخ مقتبساً منها ما يسعفه، ومتجاهلاً ما قد يؤسفه، وكان أملنا بكتاب موضوعي عن جمال عبدالناصر، ولكن غاب عنا وترك حقبة فراغ في تاريخ مصر، ورحل حاملاً معه كل الأسرار التي يريد العالم قراءتها، خصوصاً دوره في شبكة التخاطب الثوري مع القذافي وثورة اليمن وغيرها..

آخر مرة قابلته في لندن تحدثنا مع نصيحته لي بأن يهدأ الكويتيون من صدمة الغزو، كان شعوري بأنه لم يستوعب هول الصدمة..

ستفتقده مصر وصحافتها ومنتدياتها وقراؤه خارجها، على أمل الحفاظ على وثائق هيكل وفتحها للقراء المتعطشين..

رحم الله هيكل وأسكنه واسع جناته.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية