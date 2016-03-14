مسلسل البابا شنودة.. لماذا لا!

بتتبع تاريخ الإذاعة المصرية التى كان انطلاق بثها حدثا وقف له العالم العربى، بل العالم كله، انبهاراً، وما أعقب ذلك من تأسيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر وحمله آمال الأمة العربية، وبدون قصد التجاوز لهذا الدور التاريخى والقومى العربى للإذاعة المصرية فإنى أود الانتقال لأحد جوانب هذه الإذاعة والمتعلق بالشاشة الصغيرة، وأقصد هنا الأعمال الدرامية والتى انطلق المبدعون من القطاع الخاص إلى جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى إثراءً للدراما المصرية. استرعى انتباهى الجدل القائم حول إنتاج مسلسل عن حياة قداسة البابا شنودة الثالث ما بين مؤيد ومعارض، ومع ميلى للرأى المؤيد لإنتاج مثل هذا المسلسل فإنى أطرح هذا التساؤل: لماذا لا؟!.

وقد تفضل الأستاذ مدحت بشاى ببيان رأى صائب فى مقاله المنشور بجريدة الوفد بعددها الصادر يوم السبت الموافق 4/3/2016 تحت عنوان «المجلس الملى.. شكراً على تعاونكم»، حيث استنكر الزميل العزيز على المجلس الملى رفضه إنتاج المسلسل، واستنكر عليه أيضاً توجيه كل هذه الحماسة نحو الرفض وعدم الانتباه لأمور أخرى كان من الأولى توجيه مثل تلك الحماسة إليها بما يوافق الدور الوطنى التاريخى للكنيسة المصرية فيقول سيادته: «لقد كان الأحرى بمجلسنا الموقر أن يعلن عن ترحيبه وتقديره العظيم لرغبة مبدعينا فى تناول قصة حياة وسيرة قداسة البابا شنودة الثالث»، والحقيقة، ولاعتبارات كثيرة، فإننى من المؤيدين لإنتاج مسلسل تليفزيونى على أهم القنوات الفضائية المصرية عن حياة قداسة البابا شنودة الثالث، والكل يعلم، سواء من المسلمين أو المسيحيين، مدى وثاقة العلاقة التى كانت بينى وبين قداسته حتى آخر يوم فى حياته، وقد قيل إن آخر عبارة نطق بها قداسته كانت- وأقولها بتأثر كبير- «موجهة لشخصى عندما قال لى لك محبتى»، وأعتقد دون إحراج لأحد أن نيافة الأنبا أرميا- شكر الله له وأبقاه- هو الذى أبلغنى بهذه العبارة التى أعتز بها.

نعود بعد ذلك لأصل الموضوع وهو الخلاف حول جواز المسلسل.

لا شبهة أن حياة قداسة البابا شنودة الثالث المعظم حافلة وأن لها جانبين يمكن التمييز بينهما: الجانب الأول حياته عندما كان على كرسى الكنيسة البطريركية المرقسية المصرية، والجانب الآخر هو حياته قبل أن يتولى هذا المنصب الخطير.

وكانت البداية فى العلاقة بين قداسته وبينى مقالين، أحدها بالغ الأهمية كتبه قداسته والآخر كتبته أنا.

أما مقال قداسته فكان بعنوان «مصر ليست بلداً نعيش فيه وإنما مصر بلد يعيش فينا» والعبارة عميقة المعنى متعددة المعانى والدلالات.

وقد استرعى هذا المقال اهتمام الكثيرين، ومنهم شخصى الضعيف، وكتبت عنه تعليقاً مهما فى إحدى الصحف القومية، وأما المقال الثانى فقد كان مقالاً لى بعنوان «عم ميخائيل» والذى أذكر أنى نشرته فى مجلة المصور آنذاك قبل منتصف القرن الماضى.

و«عم ميخائيل» الذى أشرت إليه ينتمى إلى قرية من إحدى قرى محافظة المنوفية التى تلتحم قراها ببعضها حتى لا تترك شبراً للأرض الزراعية.

وكان عم ميخائيل هذا الذى أشرت إليه رمزاً للوحدة الوطنية بين أبناء هذه الأمة منذ فجر التاريخ وإلى الآن.

كان عم ميخائيل يعمل «نجار سواقى» ولكنه كان مستودع أسرار أهل قريته وكل القرى المجاورة. وقد لفت مقالى «عم ميخائيل» نظر قداسة البابا وطلب أن يرانى وقد كان ذلك شرفا كبيرا لى.

واستمرت علاقتى بقداسة البابا شنودة الثالث إلى آخر حياته كما قلت من قبل- رحمه الله رحمة واسعة- لقد كان حقاً بابا العرب كلهم ولم يكن بابا المسيحيين المصريين فقط.

والله المستعان.



*نقلاً عن "المصري اليوم"