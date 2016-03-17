إنهم لا يتفرجون عليه!

لم أكن أتوقع، حين مررت أمام عداد صلاح سالم، فى الطريق إلى المطار، ومنه إلى بولندا، فى أقصى شرق أوروبا، أنى سوف أمر فيها أكثر من مرة من أمام عداد من نوع آخر، فى أهم ميادين العاصمة وارسو!

عداد صلاح سالم، المعلق فوق واجهة مبنى جهاز الإحصاء، يبين لكل الذين يمرون من أمامه أن عدد سكان البلد كان كذا.. وأصبح كذا.. وعلى مدار الساعة!

وإذا حدث وتوقف المرور فى الشارع، فسوف تكتشف فى الدقائق التى أوقفك خلالها زحام المرور، أمام العداد، أن الزيادة فى العدد متلاحقة، وأن العداد يكاد يلهث، وهو يُحصى!

وفى أوسع ميادين العاصمة البولندية، يطل على المارين عداد من نوع فريد، لأنه يوضح بالأرقام لكل مواطن بولندى يمر من أمامه حجم الدين العام الذى على البلد أن يسدده، ثم يبين نصيب كل واحد من الدين!.. وعندما توقفت أمامه قليلاً لاحظت أن الرقم يختلف فى كل مرة يظهر فيها على شاشة اللوحة المضيئة الضخمة، وأن نصيب كل فرد بولندى منه يختلف أيضاً، فى كل مرة، وهذا طبيعى، لأن فوائد الدين المتراكمة بطبيعتها تجعله، الآن، غيره قبل لحظات!

سألت عن الحكمة من وضع عداد كهذا، فى ميدان عام، بينما المواطن لا يستطيع أن يغير مما يظهر على شاشته شيئاً، لأنه، كمواطن، ليس هو الذى يستدين.. وكانت الإجابة أن الهدف من وراء تعليق عداد من هذا النوع، فى أوسع ميادين وارسو، هو أن يكون كل مواطن على دراية بنصيبه من الدين العام فى بلده، وأن ينتبه، وهذا هو الأهم، إلى ضرورة أن يدقق وهو يختار المسؤولين فى كل انتخابات حتى لا تؤدى سياساتهم، فى مواقع المسؤولية، إلى تضاعف الأرقام على شاشة العداد!

وقد كان شيئاً جديداً لنا أن نعرف، ونحن هناك، أن الدستور البولندى ينص، فى إحدى مواده، على ألا يزيد حجم الدين العام على 60٪ من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما تحافظ عليه الحكومة باستمرار، ولا تسمح لنفسها بتجاوزه تحت أى ظرف، لأنه نص دستورى، ولأن المسألة ليست هزاراً، ولأن دخول بولندا عضواً فى الاتحاد الأوروبى، عام 2004، كان مرتبطاً بالتزامات واضحة عليها، منها حجم الدين العام، ومنها عدم السماح بأن يزيد على النسبة المقررة، أياً كان المبرر!

عندهم عداد يصارح كل مواطن، فى كل دقيقة من دقائق الصباح والمساء، بأنه، كمواطن، مدين بكذا، وأن هذه الديون سوف تتضاعف، عليه، وعلى غيره، إذا لم يحسن اختيار المسؤولين فى كل انتخابات يذهب إليها.. وعندنا عداد يحصى عدد السكان، فى كل دقيقة أيضاً، ولكنه لا يقترن بفعل من جانب الحكومة المسؤولة، لوقف تصاعد الأرقام على شاشته، فى كل ثانية، لا كل دقيقة فقط!

عداد صلاح سالم لا معنى له، ولا قيمة، إذا لم يكن وجوده فى مكانه محفزاً للحكومة، ومن ورائها المواطن، لنفعل شيئاً، فليس مطلوباً أن نعرف أن عددنا كان كذا، وأصبح كذا، ولكن المطلوب أن تكون هناك سياسة مطبقة، توقف هذا العداد عند حده، إذا جاز التعبير، وإلا، فإننا نتفرج عليه ذهاباً للمطار، وعودة منه، ليس أكثر!

*نقلاً عن "المصري اليوم"