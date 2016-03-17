العراق.. مثال يحتذى

في أقصى جنوب شرق الجمهورية التونسية اجتمع خمسون إرهابيا مدججين بالسلاح، وأغلبهم من صغار السن وقرروا الاستيلاء على مدينة «بن قردان» وإقامة دولة الإسلام فيها، الأمر الذي واجهته الحكومة التونسية بحزم فوري شديد، وشنت عليهم هجوما كاسحا. فأعادت السيطرة على المدينة في فترة وجيزة بعد أن قتلت معظم الإرهابيين الذين تبخرت أحلامهم وأرواحهم.

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على الصعيد المنطقي تبدو العملية انتحارية حيث لا يعقل ان تنتصر حفنة إرهابيين شبان أغرار بأسلحتهم الخفيفة على قوات عسكرية وأمنية حكومية مدربة ومحترفة، بيد أن الأمر ومثلما يبدو لم يكن يخضع للمنطق او التفكير السليم أو السلوك الطبيعي. فالإرهابيون، حسب إيمانهم، كانوا ذاهبين إلى الجنة، عبر إعلانهم عن إقامة الدولة الإسلامية التي إما أن تقام أو يموت «المجاهدون» شهداء في الدفاع عنها.

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الذهاب إلى الجنة عبر «بن قردان» التونسية قصة يمكن أن تتكرر في العديد من المدن العربية، خاصة أن إمكانية قيام هذه الدولة الاسلامية ليست واردة وحسب بل تحققت من قبل في مدينة الموصل العراقية وقائمة إلى اليوم، والخطاب المتداول في المجتمعات العربية لم يزل ينتج مثل أولئك الشبان الباحثين لهم عن دور في عالم ينقسم في يقينهم إلى فسطاطين. فسطاط الإيمان المتمثل في دولة الإسلام، وفسطاط الكفر الذي تمثله الدولة الكافرة.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية