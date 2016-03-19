أنا أم كويسة

مع أنى من أشد المعارضين لفكرة عيد الأم لأنها كما يقال بتصحى المواجع. مواجع من فقدوا أمهاتهم وكتبت هذا أكثر من مرة. وفى السنوات الماضية كنت عامة أكتب عن أمى إلا أننى هذا العام إحساسى بالعيد مختلف، إذ أودّ الحديث عن تجربتى، لذا اسمحوا لى أن أكتب عن نفسى وعن أولادى..

عندما كنت صغيرة لم أكن مثل باقى الفتيات، أو مثل أختى بشكل خاص، ألعب بالدمى أو مع الأطفال الصغيرة وأحلم بأن أكون أما.. أشعر وأنا أقول هذا أننى أضعت جزءا من طفولتى هباء.. أعترف لكم أيضا أنها فى كل مرة كانت تحضر طفلة الجيران للعب معها كنت أغادر المكان وأقول ما الذى يعجبك فى إزعاج الأطفال. إلى أن كبرت وأصبحت أما.. أذكر حتى اليوم إحساسى وهم داخل رحمى، أذكر ابنى الأكبر الذى كنت أشعر بحركته فى كل مرة أشغل فيها الموسيقى واليوم هو عاشق للموسيقى وعازف أيضا، وابنى الأوسط الذى كان يتحرك كثيرا وكان الدكتور سامح زكى يؤكد لى أنه سيُصبِح لاعب كرة قدم وأصبح لاعب كرة مائية، ولكن عاشق لكرة القدم لدرجة أننا لا نستطيع توجيه كلمة إليه عندما يخسر فريقه المفضل. وابنتى التى تأخر موعد ولادتها وكأنها كانت ترفض النزول وحتى يومنا هذا فى كل مرة تتقاعس عن فعل شىء أقول لها: «إذا كنت مكسلة تتولدى أصلا»!، أذكر لحظات الولادة، والألم الذى يقولون عنه ساعة منسية، أذكر اللحظات الأولى ووجوههم الصغيرة تنظر إلىّ بعيون نصف مغمضة، أذكر كم الحب الذى تدفق إلى قلبى فى ثوان، أذكر كرمشة الجلد واليد الصغيرة التى وضعت أصبعى بين أناملها فقبضت عليها، أذكر إحساسى وأنا أضمهم وأتعرف إلى رائحتهم، رغم مرور السنين أشعر أحيانا وكأن هذا كان بالأمس. أذكر لكل واحد منهم نظراتهم المختلفة عندما كبروا قليلا، نظرة الزعل بعد تأنيب لخطأ اقترفوه، أو نظرة إللى ناوى يعمل عملة، ونظرة التعب فى حالات المرض، أذكر خوفى وذعرى فى كل مرة مرض فيها أحدهم أو أصيب، وكيف أنى كنت أحاول التظاهر بالقوة أمامهم كى لا أنقل إليهم خوفى. وأذكر نظرة الفرح عند الحصول على لعبة. أذكر بكاءهم بعد عودتهم من المدرسة لأن أحد الزملاء ضربهم ولم يستطيعوا الرد بعنف مشابه، أو صدماتهم الأولى من تصرفات بعض البشر، أذكر تعلق كل واحد منهم بلعبة ما أو بمسلسل ما أو بفيلم ما. أذكر أننى مثل كل أم كنت أندهش أمام أى تصرف، وأردد بشدة وباقتناع شديد لوالدهم كيف أننا قد أنجبنا عباقرة وفنانين لأكتشف بعدها أن كل أم على وجه الأرض تشعر بهذا. تتعجبون لو قلت لكم إننى أذكر كيف كان كل واحد منهم يضمنى، فالحضن أنواع.. وكيف كان ابنى الأكبر يصر على احتضانى والبقاء فى حجرى لوقت طويل، وكيف كان ابنى الثانى يحب الإمساك برقبتى كى ينام، أذكر كيف كانت ابنتى تضع رأسها على صدرى وأمتنع تماماً عن الحركة لأن نومها كان خفيفا.. أذكر مشاوير النادى والتمارين الرياضية فى البرد والحر، والبطولات التى شاركوا فيها، أذكر من كنت أحب من أصدقائهم ومن كنت لا أرتاح لهم وأثبتت الأيام حكمى الصحيح عليهم. أذكر أنى لم أكن أبدا من نوعيات الأمهات المسيطرات اللاتى يطاردن أولادهن فى كل مكان، وهذا ما خلق منهم شخصيات مستقلة معتمدة على نفسها. أفضل إنجاز حققته كان ترديد عبارات من نوعية «أسامحكم على أى خطأ إلا الكذب علىّ»، وإصرارى على هذا جعل من علاقتنا فيها كثير من مشاعر الصداقة وإن كان هذا قد جاء على حساب أعصابى فى أوقات كثيرة، إذ كانوا دوما يرددون لى بعد أى مصيبة يرتكبونها: «ألست من طلبت منا أن نكون صرحاء معك».. فأكتم غيظى، وأرد: «طبعا يا حبيبى احكى» على طريقة أعطنى الأمان يا مولانا ولكن بعد الأمان والحق يقال لم أقطع أبدا رقابا.. إصرارى على تعليم أولادى أنه لا فرق بين الولد والبنت أيضا دفعت ثمنه ساعات طويلة من النقاشات مع ابنتى التى كانت تردد «إشمعنى إخواتى»، ويرددون لى دوما «ألست نصيرة المرأة؟» فيوقظوننى من ازدواجية نعانى منها جميعا فى مواقف عدة.. سنوات عديدة مرت وهذه الفترة أشعر بحنين غريب إلى وقت كانوا فيه أطفالا يعتبرون أن عالمهم يتلخص فىّ كأم.. إلى كل أم تقرأ هذا المقال، كل عام وأنت بخير، ومهما كان أولادك متعبين، ومهما فعلوا من أمور تحزنك أو تغضبك، لا تلقى اللوم على نفسك، وتذكرى أنك قمت بدورك بكل حب، ورددى: «أنا أم كويسة».

*نقلاً عن "المصري اليوم"