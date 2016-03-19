الجمهوريون يسيرون باتجاه مؤتمر مفتوح على كل الاحتمالات المقلقة

المعارضة التي يوجهها المرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة دونالد ترامب في أوساط قيادات وممولي ومثقفي الحزب تحولت في الأيام الماضية إلى حرب مفتوحة ضده، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي هدد فيها ضمناً باللجوء إلى العنف إذا رفض المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في يوليو المقبل في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو ترشيحه.

وكان ترامب قال في تصريحات صحافية إنه حتى إذا لم يجمع العدد الكافي من المندوبين الذين يضمنون ترشيحه في الاقتراع الأول، أي 2237 مندوباً، يجب أن يحصل على ترشيح الحزب، لأنه جمع أكثرية المندوبين، وإلا "ستحدث أعمال شغب"، في إشارة إلى أن مؤيديه قد يفجرون المؤتمر إذا تم حرمانه من ترشيح الحزب. وسارع رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول رايان، إلى انتقاد ترامب قائلا "لا أحد يجب أن يقول مثل هذا الكلام، وحتى التلميح باستخدام العنف غير مقبول". وتزامن ذلك مع اجتماعات على مدى يومين أجريت في واشنطن بين عدد كبير من الناشطين والسياسيين المحافظين بهدف تقويض حملة ترامب بحجة أنه ليس مرشحا محافظا، وترشيحه سيهدد بتقسيم الحزب. وهناك بدايات لتيار محافظ يعارض ترامب بشدة لدرجة طرح احتمال إنشاء حزب ثالث إذا لم تنجح القوى المعارضة لترامب في حرمانه من ترشيح الحزب. هذا وبدأت جمعيات سياسية ببث دعاية تلفزيونية قوية ضد ترامب ركزت على إهاناته للمرأة، حيث قام عدد من النسوة بقراءة تصريحات أو مقاطع من مقابلات وخطب لترامب تنضح كلها باحتقار كبير وسافر للنساء. وجاءت هذه التطورات بعد أن حقق ترامب انتصاراً هاماً يوم الثلاثاء الماضي حين فاز بأربع ولايات من أصل خمس أجريت فيها الانتخابات الحزبية الأولية، الأمر الذي عزز من موقعه المتقدم.

وتركز قلق أوساط الحزب الجمهوري في الأيام الماضية، على إمكانية تحول المؤتمر العام للحزب إلى مؤتمر مفتوح على مختلف الاحتمالات إذا لم ينجح أي من المرشحين الثلاثة الباقين في السباق، وهما إضافة إلى ترامب السيناتور تيد كروز، وحاكم ولاية أوهايو جون كايسيك من جمع العدد المطلوب من المندوبين لضمان ترشيح الحزب قبل انعقاد المؤتمر. وفي معظم الدورات الانتخابية يفوز مرشح بأكثرية أصوات المندوبين قبل أسابيع وأحيانا أشهراً من انعقاد المؤتمر. ويصبح المؤتمر مناسبة للحزب لتعبئة قاعدته وتوحيد أجنحته وشرح برامجه وسياساته و"تطويب" مرشح الحزب.

وكان رئيس مجلس النواب بول رايان قد عكس هذه المخاوف حين قال إنه "من المرجح أن نواجه مؤتمراً مفتوحاً أكثر مما كنا نظن في السابق...". والمؤتمرات المفتوحة تعكس وجود خلافات سياسية وايديولوجية، وأحياناً تنافس قوي بين شخصيات قيادية قوية. وآخر مؤتمر مفتوح وخلافي للجمهوريين كان في سنة 1976 حين تحدى المرشح رونالد ريغان الرئيس جيرالد فورد، وفشل في ذلك. ولكن الرئيس فورد خسر معركة الرئاسة على يد المرشح الديمقراطي جيمي كارتر. وترى بعض قيادات الحزب الجمهوري، ومعهم عدد من المعلقين أن استمرار الاقتتال بين أجنحة الحزب، واستمرار المرشحين الثلاثة حتى نهاية موسم الانتخابات الأولية، ووصولهم منهكين إلى المؤتمر العام للحزب دون العدد المطلوب من المندوبين لتحقيق انتصار سريع، سيلحق ضرراً كبيراً بالحزب ويلحق به، ليس فقط هزيمة انتخابية تبقيه بعيداً عن البيت الأبيض ولكن ربما أيضاً إلحاق نكسة برلمانية به.

ومع ازدياد انتصارات ترامب في عدد من الولايات الهامة، ازداد عمق مخاوف الدول الحليفة لواشنطن، خاصة تلك التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقات تجارية دولية وقديمة مثل اتفاق (النافتا) الذي يضم أميركا وكندا والمكسيك، أو الاتفاق الجديد الذي وقعته واشنطن مع معظم الدول الآسيوية، وذلك بسبب معارضة ترامب الشديدة لمثل هذه الاتفاقيات التي يرى أنها السبب الرئيسي في خسارة الوظائف وانحسار الإنتاجية الأميركية. المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قالت إنها تلقت اتصالات من زعماء عالميين يستفسرون منها عن العملية الانتخابية. وسفراء هذه الدول في واشنطن، يجدون أنفسهم للمرة الأولى في مواجهة مرشح رئاسي بارز يفتقر إلى فريق سياسي/أمني يحيط به، كما هو معهود لأي مرشح عن أي من الحزبين، حيث يعين أعضاء من هذا الفريق في مناصب حساسة، مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية أو لإدارة البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي.

ويوم الأربعاء الماضي صعق ترامب العديد من الأميركيين والمراقبين الدوليين، حين قال جوابا عن سؤال حول هوية مستشاريه لشؤون الأمن القومي "أنا أتحدث مع نفسي أولاً، لأنني أملك دماغاً جيداً، وأنا أعلم ما أقوم به، أنا أستمع لعدد كبير من الناس، وأتحدث مع الكثير من الناس، وفي الوقت المناسب سأقول لكم من هم... ولكن مستشاري الأساسي هو أنا، وأنا أملك حدساً جيداً". هذا المشهد الجمهوري الانتخابي، مرشح الآن لمختلف الاحتمالات بما فيها استقطابات عميقة وربما انقسامات، وحتى أعمال شغب وعنف لم تحدث في أي مؤتمر لأي من الحزبين منذ مؤتمر الحزب الديمقراطي في 1972، والمظاهرات التي عصفت به بسبب معارضة الحرب في فيتنام.

أما على صعيد السباق الديمقراطي إلى البيت الأبيض، فقد اكتسحت هيلاري كلينتون الولايات الخمس التي أجريت فيها الانتخابات الأولية يوم الثلاثاء لتعزز موقعها ضد منافسها بيرني ساندرز، الذي تعهد بمواصلة حملته، خاصة أن التبرعات المالية من أنصاره المتحمسين له هي أيضاً في ازدياد. وتبين مواقف واهتمامات كلينتون الآن أنها مقتنعة أن دونالد ترامب سوف يكون منافسها الجمهوري في تشرين الثاني المقبل. وإذا تحقق ذلك، فإننا سنراقب مبارزة شرسة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.