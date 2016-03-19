«كويت - غيت» وبطلها ترامب!

في 17/6/1972 بدأت قضية بسيطة كحال هذه الايام قضية مكالمات السيدة كلينتون، وهي عبارة عن تحقيق بسيط مع بضعة رجال تنصتوا على مجمع ووترغيت حيث مقر الحزب الديموقراطي، إلا أن التحقيق بدأ في الصعود الى أعلى حتى انتهى بسقوط الرئيس نيكسون في اغسطس 74، وفي الفترة من اغسطس 85 الى مارس 87 تكشفت فضيحة إيران - غيت التي أثبتت ان الولايات المتحدة واسرائيل كانتا تزودان سرا إيران بالمال والسلاح إبان الحرب العراقية - الايرانية رغم دعاوى العداء الظاهر وإبان حرب صدام الصوتية الحادة ضد الولايات المتحدة اعوام 88 - 90 واتهام الكويت والامارات بالتآمر معها للإضرار بالعراق العظيم، تكشفت تفاصيل فضيحة العراق - غيت التي اثبتت ان الولايات المتحدة كانت تزود سرا صدام بالمال والسلاح حتى غزوه للكويت صيف عام 90 عن طريق بنك لافارو في ولاية جورجيا.. وكم من عداء ظاهر يغطي حميمية بين الأصدقاء في الخفاء!

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في عام 2008 حدث انهيار لسوق العقار في الولايات المتحدة اضطر ملايين الاميركان لخسارة منازلهم مما أفقد كثيرين الثقة في ساسة واشنطن الذين لم يمنعوا الكارثة، وساد الاعتقاد الجازم بفسادهم ما جعل الناخبين يتوجهون هذه الايام لدعم شخصية مثل ترامب، تجرأ على قول ما في اذهانهم من شعور سيئ تجاه تلك المؤسسة السياسية التقليدية، ومن دون النظر الى ما قد يحدث للعالم واقتصاد دوله نتيجة لوصول شخصية مثل المتهور ترامب الى الحكم، والذي اعتبرته مجلة «الايكونومست» البريطانية كأحد أكبر 10 تحديات ستواجه العالم خلال السنوات القادمة، وقد اشتهر عن الثقافة الاميركية العامة عدم معرفة ما يجري خارج حدود بلدها وأن الأهم هو تحقيق وعود ترامب بخلق فرص عمل وارجاع المصانع لأميركا وإغلاق الحدود أمام المهاجرين واللاجئين و.. المسلمين!

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ويعجب المراقب لفعاليات رجل الأعمال دونالد ترامب المرشح لقيادة اعظم بلد في التاريخ لتعمده ذكر دولة الكويت بالاسم في عدة لقاءات إعلامية وهي بلد متناهي الصغر وحليف قوي للولايات المتحدة، ولطلبه أن تدفع نصف مداخيلها لأميركا، وادعائه أنه والأميركي يسكنان في غرفة بفندق عند زيارتهما الى لندن بينما يحجز الكويتي كامل الفندق من فحش ثرائه.

ونتحدى في هذا السياق المرشح ترامب ان يذكر اسم فندق واحد صغر أو كبر في بريطانيا أو غيرها حجزه الكويتيون.

وتلك الحملة غير العادلة أو المنصفة تطرح تساؤلات عن أسباب ذلك التحريض السافر على دولة صغيرة فيما هو أقرب لمبادئ قرصنة أعالي البحار التي تخطاها العالم منذ قرون، وكانت سبب اول حرب تعلنها اميركا المستقلة على ليبيا التي كان ينطلق منها القراصنة للسطو على السفن الاميركية، الإجابة كما سمعتها قبل ايام والتي تشكل ما يسمى بـ«كويت - غيت» أو«ترامب - غيت» متى ما أثبتت التحقيقات صحتها، هي ان الصناديق السيادية الكويتية قامت، محقة، برفض مشاريع تقدم بها ترامب وأثبتت الأيام صحة ذلك الرفض حيث أفلس الكثير من تلك المشاريع ولم ينس ترامب ذلك الأمر الخاص به وخلطه من دون وجه حق بالمصالح الاميركية العليا.

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إن ما يسوق له المرشح ترامب ليس جديدا بل هو المبدأ الاستعماري القديم الذي يؤمن بأن القوة والسطوة فوق الحق، والذي مارسته الامبراطوريات البريطانية والفرنسية والروسية والعثمانية ولاحقا ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية وأسقطته الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر التي اسست مبادئ الرئيس ويلسون الـ14 بعد الحرب العالمية الاولى وخلقت لجان حقوق الانسان وقضت على الاستعمار فور انتهاء الحرب الكونية الثانية، وأن ترامب سيفرض عبر القبضة الحديدية الضرائب الباهظة على منتجات الصين ودول شرق آسيا وغرب اوروبا، وعلى المكسيك ان تدفع تكلفة السور العازل بين بلديهما، وعلى ألمانيا واليابان وكوريا وتركيا ودول الخليج دفع تكلفة الحماية الاميركية لها، كما اعلن انه سيفرض مناطق عازلة يعيش فيها ملايين اللاجئين في الشرق الاوسط، وسيرغم دول الخليج على الصرف لأجل غير مسمى ولآخر فلس من مداخيلها ومدخراتها على تلك المعسكرات، بدلا من المساهمة في حل تلك الإشكالات عبر منع الطغاة وعلى رأسهم حليفه الرئيس بوتين من إبادة الشعوب وتهجيرهم، والذي يشتكي في منطقتنا وفي العالم من عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك اوباما عليه ان يعلم أنه سيترحم كثيرا عليهما في عهد «الامبراطور» ترامب الذي سيتحالف مع القيصر بوتين لاستخدام ترسانتهما الحربية لحل.. إشكالاتهما الاقتصادية!

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آخر محطة:

1- ذكرنا قبل أيام وفي لقاء لنا ضمن برنامج بانوراما على قناة العربية أن احد اسباب التدخل الروسي في الحرب السورية هو تجربة ترسانة الأسلحة الروسية الجديدة على الشعب السوري الأعزل، وهو ما اكده الرئيس بوتين في لقاء مع القوات الروسية العائدة من سورية حيث ذكر «ان الحرب في سورية كانت افضل تدريب للقوات الروسية وان الحرب في سورية كلفت الخزينة الروسية 500 مليون دولار»، مضيفا: «ان تكلفة التدخل كانت مخصصة للتدريب والمناورات ولا مجال للتدريب افضل من ساحة الحرب الحقيقية».

ومنا لمن طنطنوا ومدحوا وأثنوا على التدخل الروسي في سورية ثم أثنوا ومدحوا الخروج الروسي ونسوا.. أن يكمّلوا المعروف ويخرجوا قواتهم!



*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية