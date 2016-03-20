التدخل الحكومي والإيقاف الدولي

مللنا ونحن نعيد موضوع الايقاف للرياضة الكويتية، وبأياد كويتية، وبأسباب واهية ومكشوفة، وهي شبهة التدخل الحكومي، وكل الشعب الكويتي يعرف أن ليس هناك تدخل حكومي، بل مساعدة حكومية للرياضة الكويتية، ولولا وجود البعض الفاسد وغير الكفوء في إدارة الرياضة ومؤسساتها بشكل عام لارتفع المستوى وتطور، ولكن العائق والأسباب معروفة، ويريد البعض استمرار هذا الوضع المخجل حتى تبقى نفس الاسماء المسيئة للرياضة لتعيش وتستفيد، وإلاّ لو قارنا قانوننا الرياضي مع كثير من الدول لوجدناه أفضل بكثير مما هو موجود في بعض الدول الأوروبية والعربية لاستقلالية الرياضة، والأدلة كثيرة، منها ما رأيناه بما حصل من القضاء السويسري والأمن الأميركي مع قضية الفيفا مثلا، وما حصل في فرنسا قبل أيام بتفتيش مقر الاتحاد الفرنسي وضبط ملفات تخص بلاتيني وبلاتر، وما حصل من قرارات حكومية وتدخل سافر في أمور الرياضة المحلية في هذه الدول، ولكن لم نسمع صوت «الأولمبية الدولية» ولا الفيفا ولم نسمع تعليقاً من أحمد وطلال الفهد بصفتهما، ولا ممن يتبعهم على هكذا أمور، لأن القضية الكويتية الرياضية مفتعلة بأيادي بعض أبنائها وبالأدلة والوقائع، ولكن ما يحز في النفس كيف تقبل الدولة بان يكون خصمها بعض أبنائها، وهي ساكتة، ولا حسيب، ولا رقيب، وإلى متى السكوت على الاساءة لاسم وطننا الكويت الغالي؟!.. واأسفاه.

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فهمونا ما هذا الايقاف الهزلي، إذ كيف تشارك اتحادات الرماية وألعاب القوى والبولينغ في بطولات خارج الكويت؟ وكيف يشارك حكام كرة القدم في الدورات الخارجية؟ وأيضاً الموقف المشرف لاتحاد كرة الطاولة ورئيسها الشيخ مالك الصباح وكشف المستور. وأزيد: كيف ان الشيخ طلال كرم اللاعبين المنديل واليوحة لحصولهما على ميداليات البطولة الآسيوية التي أقيمت في قطر أخيراً، «أقول على منو تضحكون؟» ترى الشعب الكويتي واعياً.

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سؤال إلى بومشعل وحسين مسلم: ابتساماتكما على شاشات التلفزيون كانت واضحة في مؤتمر الفيفا بعد قرار استمرار الايقاف على الكويت، سؤالي هوعلى ماذا هذه الابتسامات السعيدة؟! و«إذا عرف السبب بطل العجب».

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نبشّر الكويتيين بأن الرقم القياسي والمؤشر على التصنيف الشهري للفيفا للمنتخبات باق باسم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو 133 دولياً.. «ما شاء الله».

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كان من الواجب على اتحاد كرة القدم تكريم النجم الكويتي جاسم يعقوب، بعد اختياره ضمن أفضل لاعبي العالم، والتكريم هذا واجب وليس منّة لجاسم أو غيره، ممن خدموا هذا الوطن العزيز، وأيضاً لا أخلي مسؤولية هيئة الرياضة من المسؤولية نفسها، لأن هذا النجم كان كويتياً ومسؤولاً سابقاً في الهيئة، والواجب تكريمه ويستاهل بوحمود، إلا إذا الحكومة خايفة من شبهة التدخل الحكومي يا بوحمود.

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إلى المجلس والحكومة: ما لكم غير الخصخصة واستعجلوا فيها، وفكونا.

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الكويت كرامتنا والذي يسيء إليها تجب الاساءة إليه.

* نقلا عن القبس