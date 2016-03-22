أوباما والغزل الأخير

عيد نوروز، أو بالعربية النيروز من الأعياد الفارسية ذات الأصول الزرادشتية المجوسية، التي تعني (اليوم الجديد)، ويحتفل به الفرس منذ 2000 سنة وحتى الآن، إذ يذكرهم ببداية السنة الشمسية الجديدة، ومعه يمارسون الطقس الديني الزرادشتي، حيث يضعون على سفرة طعامهم في ذلك اليوم سبعة أشياء تبدأ بحرف السين. يوم النيروز يعد مقدسا بالنسبة لأتباع البهائية من علويين وإسماعليين، وهو لا يمت للإسلام بصلة.

يوم الأحد الماضي احتفلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببداية السنة النيروزية، وقد هنأ باراك أوباما الشعب الإيراني بعيدهم منذ فجر يوم السبت، قائلا في رسالة تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية بفرح إنه سيحتفل بعيد النيروز في البيت الأبيض، كما أنه يستغل هذه المناسبة للتحدث مع الشعب الإيراني حول كيفية فتح نافذة جديدة، وبدء علاقات جديدة بين البلدين، ولأول مرة خلال العقود الماضية تتوفر فرصة لمستقبل واعد مع إيران! ثم ذكر الاتفاق النووي.. وأن إيران التزمت قبل شهرین بتعهداتها المهمة المنصوصة في الاتفاق وقبلت بالمعاییر لتقویم برنامجها النووي لتطمئن العالم بأن هذا البرنامج له أهداف سلمیة وسیبقی کذلك. أي أن إيران - حسب رسالة السيد أوباما - صارت مثل الطالب المؤدب الذي لا بد من مكافأته.

لقد غازل أوباما إيران في عيدها المقدس، وطبطب عليها بأسلوب تعدى مستوى المجاملات الدبلوماسية، فهو سيحتفل في البيت الأبيض بهذا اليوم، ويذكر الشعب الإيراني في هذه المناسبة بأن المجتمع الدولي ألغى الحظر، كما أن الأموال الإيرانية المجمدة رفع عنها الحظر أيضا. لكن تلك المغازلة لم تجد نفعا مع المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي الذي نعت أمريكا بـ(الشيطان الأكبر) في ثاني يوم من وصول رسالة أوباما أمام جماهير احتشدت عند المقام الرضوي في مشهد، وجاء في ثنايا خطابه الذي لم يخل في مجمله من الاستعلاء، كذب أمريكا وإخلالها بالوعود قائلا «إن الأمریكان لم یلتزموا بما وعدوا به وتخلفوا عن تنفیذه، حیث وضعوا العراقیل فی طریق إعادة الأموال الإیرانیة المجمدة بسبب خوف الدول من أمریكا، فأصبح موضوع إلغاء الحظر ضد إیران مجرد حبر على ورق دون التزام».

إيران متمثلة في وكالات أنبائها تذكرنا بالمرأة التي تحاول أن تسترضي زوجها (أمريكا)، لكنها تشتم فيه أمام الملأ حفظا لماء وجهها، بينما الزوج يحاول جاهدا ألا تفرط الأمور من بين يديه، فيغدق عليها بالهدايا الوهمية والوعود التي لا يستطيع الوفاء بها..

إن العلاقة بين أمريكا وإيران علاقة غربية.. حميمة.. سرية، لا تستطيع أن تصنفها.. أشبه ما تكون بعلاقة الزوج بزوجته وهما على وشك الانفصال، أو التراضي بحسب مستوى (الرضاوة).

نقلا عن "عكاظ"