الحسوم «برد العجوز»

يقول عز من قائل: (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور».

ريح الصبا هي الشمالية الشرقية، وفي الكويت يسمونها (نعشي)، نسبة الى مطلع نجوم بنات نعش، اما ريح الدبور فهي الشمالية الغربية التي أهلكت قوم عاد، وموعدها في معظم السنين وفي بعضها قد تخلف بعد منتصف شهر مارس وتسمى برد العجوز ونهايتها 16 مارس وبه يتساوى الليل والنهار كل منهما 12 ساعة.

وأسطورة العجوز هي ان عجوزا لما أحست بالدفء جزت أصواف غنمها فعاد البرد وهلكت الأغنام، ومن السجع المنسوب لشهر مارس (آذار) هو: في شهر آذار، تغرد الأطيار، ويتساوى الليل والنهار، وتتفتح الأزهار، والجو لا بارد ولا حار، وينضج الكنار.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية