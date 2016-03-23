زبائن للأكفان!

تبدو المعركة الحقيقية للتنظيمات والأحزاب الإسلامية المتطرفة ضد المسلمين أنفسهم، فهي تلاحق المسلمين والعرب في الدول التي يعملون ويتعلّمون فيها ويسترزقون منها ويساعدون الآخرين في بلادهم الأصلية، من أجل إيجاد مناخاتٍ عدائية تؤدي إلى طردهم، وبالتالي زيادة مساحات البؤس فتوسيع الحاضنات المتطرّفة لها... بعدما انكمشت الحاضنات الموجودة من جهة وتوسّعت مشاريع التنظيمات والأحزاب من جهة ثانية.

أن تَقتل بلجيكياً أو فرنسياً أو ألمانياً أو أميركياً، أن تفجّر منشآت أو طائرات أو باصات أو قطارات، فأنت تقتل عشرات ومئات المسلمين أيضاً، وتهدد وجودهم الآمن في بيئات آمنة عادلة معتدلة، وتضع مصائر عشرات آلاف اللاجئين أمام المجهول وبعضهم يفضّل الموت نزفاً عند شريط حدودي شائك على التراجع. سيعود الكثيرون إلى بلادهم في طائرات الترحيل على أجنحة اليأس والبؤس. سيعودون مزنَّرين بأحزمة الحقد والحزن، بعضهم سيعتبر نفسه ضحية مَن يدّعون الإسلام. وبعضهم، للأسف الشديد، قد توصله الجدران العازلة المنتصبة في كل شوارعنا إلى محاولات تفجيرها لعجزه عن القفز فوقها، وكثيرون سيتيهون في عالم جديد يبدو أن بُناه التحتية تتحضّر لتحويله إلى مجمّع تجاري عابر للقارات يُمارِس فيه الغرب والشرق هواية البيع والشراء حسب المواسم والعروض والطلبات.

لم يعد الحديث عن الإسلام وبراءته مما يحصل سوى ترف لا علاقة له بجوهر الأعمال الإجرامية التي تحصل. هذا أمر خارج تماماً عن الموضوع والنص، حتى "الداعشي" الذي فجّر نفسه لم يعد يدّعي أنه يدافع عن الدين كما كان يفعل سابقاً. اليوم هو ينتقم لاعتقال رفاق له. تماماً كما بدأ "حزب الله" يبرّر تدخله في سوريا بحجة الدين والدفاع عن مقدسات ومراقد، فإذا به ينتهي بالتصريح العلني أنه كان يدافع عن بشار الأسد ضد الثورة وأن مئات الضحايا الشبان في صفوفه إنما سقطوا كي لا يسقط النظام السوري.

والتطرف تتقاطع خيوطه ولا تتقطّع، تلتقي أطرافه في المضمون والنتيجة مهما اختلفتْ في الشكل. فعندما يحتل "حزب الله" الحكومة اللبنانية ويضرب في سوريا والعراق واليمن والبحرين وتنتشر خلاياه في مختلف الأماكن، فإنما هو في العمق يضرب أيضاً الانتشار اللبناني الذي يعمل في بيئاتٍ آمنة مستقرّة ويساهم بدعم بلده اجتماعياً واقتصادياً. حزبٌ ذهب بعيداً جداً في تكريس نفسه أداة لسياسة إيران الإقليمية من دون حتى أن يراعي الحد الأدنى من مصلحة بلده وأبناء بلده بل وأبناء الطائفة الشيعية تحديداً. ففي حين تراعي إيران في خطابها الرسمي المعلَن بعض المبادئ الدبلوماسية واللياقات مع المحيط والعالم، نرى الحزب يحمل شعار الموت المتنقّل وكأنه استلم بالباطن مناقصة القضاء على كل أشكال الوحدة والاستقرار وعلاقات لبنان الطبيعية مع محيطه، أو كأن الأُسَر اللبنانية أعطتْه تفويضاً شاملاً بأخذ أبنائها إلى الموت مرةً في الجنوب وأخرى في سوريا وثالثة في العراق ورابعة في البوسنة وخامسة في الأرجنتين وسادسة ... وسابعة ... وثامنة!

ما حصل ويحصل في أوروبا على يد "الدواعش" و"القاعدة"، وما يفعله "حزب الله" إقليمياً وعربياً يشي بأن المعركة الكبرى لهذا النهج المتطرف هي ضد المسلمين والعرب بشكل أساسي بهدف "تحريرهم" من عقولهم واعتدالهم واستقرارهم وسلامهم وتعليمهم وأعمالهم وحقوقهم، ومن ثم استدراجهم إلى بلاد النار حيث الميدان ملتهبٌ والأكفان الموجودة والمعروضة أكثر من الضحايا التي تَسقط، والمصنع الذي يخيط الأكفان للمتطرفين من كل المذاهب انفرج مالياً ورُفعت عنه العقوبات وجاهزٌ لتصدير منتجات أفضل بأقمشة مزركشة بمختلف الشعارات الشيعية والسنية حسب الطلب.

مصنع الأكفان واحد!