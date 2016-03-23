كفاكم تشكيكاً وعدم ثقة

وسط الجو المتأزم الذي نعيشه بالكويت في خضم التطورات المرعبة التي تحدث حولنا، ووسط الازمة الاقتصادية التي نعيشها بسبب حالة تدهور اسعار النفط، ووسط اشارات الترشيد التي تبعث بها الحكومة من هنا ومن هناك، واهمية توعية المجتمع بكل الظروف المحيطة وطرق علاج تداعياتها.

وسط التهديدات التي يعلنها الفكر المتطرف بكل اشكاله واتجاهاته، ووسط الحاجة لكل دينار يصرف في غير مكانه، وحسب اهمية النشاط الذي يصرف عليه، ووسط حالة الاخفاق في معالجة كثير من القضايا داخل مجلس الامة، وآخرها خلو قاعة عبدالله السالم من الكثير من النواب لمناقشة قضية «البدون»، ووسط عجز الحكومة عن تقديم خطة عمل واضحة وقوية للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ووسط حالة التشكيك بمشاريع مستقبلية مهمة.

وسط هذه الهموم كلها يخرج صوت بعض النواب مهددا وزير التربية والتعليم العالي بالاستقالة، او بتطبيق قانون منع الاختلاط، ذلك القانون الذي باعتقادي فرض وفقا للاهواء فقط لا غير، وليس استنادا الى حقائق او معلومات موثقة ومبنية على امثلة ووقائع مستمدة من مجتمعات اخرى طبقت التعليم المشترك، والكويت اولها «منذ الستينات والتعليم الجامعي فيها مشترك»، وخرج منها جيل معظمه نتجت عنه تصرفات لا تمت للدين والعادات والتقاليد، بل العكس فجيل التعليم المشترك بالكويت كان مميزا، حمل الدولة الى عالم التطور والتميز.

وبسبب سيطرة الكتلة الدينية على مجلس الامة عام 96، نجح اقتراح منع الاختلاط، وحمل معه كل طاقات التشكيك بابنائنا وبناتنا، ليس التشكيك فيهم فقط، بل باولياء امورهم كلهم، بمن فيهم كثر من اعضاء مجلس الامة، ممن لهم ابناء يدرسون في الجامعة، وكأنهم يقولون ان ابناءنا ليسوا بمستوى من التربية، وهم ليسوا اهلا للثقة ليوضعوا في مكان يتلقون فيه تعليما مشتركا لا اكثر ولا اقل.

كنت اتمنى ان يربط النواب الافاضل، الذين فتحوا النار على وزير التربية، واتهموه بأقسى الاتهامات، عندما قالوا «عليه علامة استفهام كبيرة»، كما قالوا… كلامهم وخطبهم بامثلة واضحة ومؤرخة، وبالدليل القاطع على كل اشكال الخروج «عن ثوابت الاسلام والمساس بالثوابت الاجتماعية والعادات والتقاليد»، كما يقولون.

كنت اتمنى ان يحملوا معهم صوراً لحالات الفسق والفجور والانحلال الاخلاقي، التي تلقتها مخافر الكويت منذ لحظة عدم امتثال وزير التربية والتعليم العالي لتطبيق «منع الاختلاط» بالجامعة، معززة بتوقف تلقي تلك المخافر لهذه الحالات منذ تطبيق منع الاختلاط، حتى نقف معهم ونؤيدهم ونصفق لهم، لانهم هم من سيحمون ابناءنا وبناتنا من الانحلال الخلقي، وهم قد وضعوا امامنا كل ما يؤكد أقوالهم.

عيب علينا ان نشكك بابنائنا من الجنسين في المرحلة الجامعية، وهم من نعقد عليهم كل الآمال في النهوض بمجتمعنا ودولتنا، ليكملوا مشوار نهضتنا الذي توقف كثيرا وطويلا، عندما تولى هؤلاء نواب، ومن هم في جيلهم، في كل جوانب الحياة بالكويت، مفاصل الدولة.

امضِ قدماً يا وزير التربية الفاضل بخططك، وركز على المهم والاهم، بكثير مما يردده بعض نوابنا للاسف، هناك مناهج تحتاج الى التوقف عندها، ومستوى التعليم يحتاج الى تعزيزات، ومرافق تعليمية تحتاج الى ترميمات، وفكر يحتاج الى نسف، واسس كثيرة وعميقة تحتاج الى تأصيلها في ابنائنا بكل المراحل، لنخلق جيلا محبا متسامحا ومسالما، يعرف كيف يتحمل مسؤولية رسالة دولة بكاملها، لا كيف يكبح جماح غريزته الجنسية، لمجرد ان من يجلس بجانبه او يقف معه من الجنس الآخر، ولمجرد ان من فرض عليه هذا النوع من التعليم المنفصل همه الاول والاخير الغرائز الجنسية لا العرائز الفكرية والابداعية وتحمل المسؤولية وتعزيز الثقة.

نقلاً عن "القبس"