كوبا المنكوبة!

تصدرت كوبا الاخبار عندما جمعت بابا الكنيسة الكاثوليكية وبطريرك الكنيسة الارثوذكسية بعد خصام دام الف عام، ومرة اخرى قبل ايام عندما زارها الرئيس اوباما ولم يخرج الرئيس الكوبي راؤول كاسترو لاستقباله في المطار رغم ان راؤول الذي ورث الجزيرة من شقيقه فيدل اعتاد الخروج لاستقبال الرؤساء وحتى المرجعيات الدينية فهل هناك عداء حقيقي بين كوبا والولايات المتحدة يبرر ذلك التصرف؟!

***

حتى أواخر الخمسينيات كانت كوبا اكثر دول اميركا اللاتينية ثراء وترفا والأكثر استهلاكا واستيرادا للسيارات والأغذية الفاخرة والراديوهات وكان معدل اجر الفرد فيها 3 دولارات للساعة مقارنة بـ 1.74 دولار في فرنسا و2.73 في ألمانيا الغربية و2.7 في بلجيكا و2.86 في الدنمارك وكانت تصدر المنتجات الصناعية والزراعية والخمور والسيجار إضافة الى سماحها بالكازينوهات والقمار مما جعلها مكان الزيارة المفضل لرجال الأعمال والسياح والمستثمرين الاميركيين، وقد تسبب الاغلاق اللاحق للكازينوهات في كوبا في انتعاش مغامرة انشاء الكازينوهات في قلب صحراء ولاية نيفادا ومدينة لاس فيغاس التي بدأت آنذاك بالفشل لولا الثورة الكوبية.

***

في عام 56 نزل الاخوان كاسترو وغيفارا على شواطئ تلك الجزيرة الساحرة، ويقول السفير الاميركي في هافانا ابان تلك الفترة 57-59 ايرل سميث ان قوى اميركية فاعلة هي التي اوصلت كاسترو للحكم عبر دعم ثورته بالمال والسلاح والاعلام، وبالمقابل تم فرض حظر تصدير السلاح للرئيس باتيستا الذي فر سريعا من العاصمة دون مبرر فسقطت بيد فيدل كاسترو في 1/1/1959 والذي بدأ يدمر كل انجاز وإنتاج في كوبا ويصدر فقط العسكر لأفريقيا وأميركا اللاتينية حتى اصبح بلده من اكثر بلدان العالم قمعا وفقرا وأصبح معدل الاجور الشهري لا يزيد على 20 دولارا للفرد و9 دولارات للمتقاعدين وبقيت سيارات الخمسينيات تستخدم حتى هذه الأيام.

***

وقد يكون سبب مساعدة فيدل كاسترو للوصول للحكم هو لتشويه سمعة الماركسية لإبعاد شبح الشيوعية عن دول اميركا اللاتينية، وهو إنجاز ممتاز تماما كحال إيصال صدام والاسد والقذافي للحكم كان بهدف تنفير الشعوب العربية من اليسارية والاشتراكية والقومية العربية، وفي عام 61 قام منشقون كوبيون ساذجون يعيشون في الولايات المتحدة ومصدقين لحالة العداء بطلب مساعدة الرئيس كيندي الذي وصل للحكم قبل اربعة اشهر وأجهزته لغزو كوبا وإسقاط النظام وبدلا من إنزالهم على شواطئ مدينة ترينداد الكوبية المحاطة بالجبال، كما اقترحوا، كي يتمكنوا من الاختباء، تم انزالهم على شواطئ خليج الخنازير المكشوفة فحصدتهم طائرات كاسترو التي كانت بانتظارهم دون ان تتصدى لها الطائرات الاميركية فاضطروا للاستسلام وهو ما رسخ الحكم لعقود طويلة ويقال ان الرئيس كيندي دفع لاحقا حياته ثمنا لتلك العملية!

***

آخر محطة: قام الرئيس فيدل كاسترو وشقيقه راؤول بمضايقة المناضل تشي غيفارا حتى اضطروه لترك كوبا الى غابات بوليفيا حيث تعرض للخيانة وتم الابلاغ عن مكانه واغتياله.

نقلاً عن "الأنباء"

