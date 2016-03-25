نحن نزرع الشوك

هى جنة الله فى أرضه، شوارعها تُغسل كل صباح بماء الورد، الحدائق تطل بأزهارها الرائعة على كل مكان، الأشجار حول الشوارع يلفها الهدوء وتغمرها السكينة، تعدادهم قليل، فبلجيكا فيها أكبر جالية مسلمة فى أوروبا، لا تميز بين أحد من الناس لعرقهم أو دينهم أو لونهم، الكل يعيش فى سلام ووئام، أهلها طيبون متسامحون، يعشقون التعددية ولا يكرهون أحداً، تمنح مواطنيها وكل من يعيش على أرضها الكرامة والحرية والسعة ورغد العيش، لا تعرف الظلم أو البغى أو الديكتاتورية أو التعذيب أو الاستبداد، لا تحتل دولاً عربية أو مسلمة ولا تتدخل فى شؤون الآخرين.

وفجأة إذ ببعض من أعطتهم الكرامة يخونونها، ومن منحتهم الأمان يفزعونها، ومن وهبتهم سبل الحياة يزرعون الموت فيها، فيقطعون على أنفسهم وعلى أجيال أخرى من العرب والمسلمين فرص الحياة والمستقبل والعلم والعمل.

أعطتهم التسامح فقابلوه بالتعصب والتكفير والتفجير، فجروا فيها ليحولوا عدلها إلى ظلم، وجمالها إلى قبح، واحترامها لحقوق الإنسان إلى بداية للتعذيب والوحشية والوسوسة الأمنية والشك فى كل عربى ومسلم.

حولوا سكينتها وطمأنينتها إلى خوف وهلع وفزع وشكوك ستنعكس بعد ذلك على كل الأجيال القادمة من العرب والمسلمين حتى وإن كانوا مسالمين، فجّروا ليحولوا الشرطى الوديع المحب للناس إلى شرطى شرس يعذب ويسحل ويشك ويضرب، ويوسع دائرة الاشتباه، ويعتقل خارج إطار القانون، ويفرض الطوارئ.

حولوا كل سياسى هناك إلى أشباه ترامب فى تعصبه وكراهيته للآخر، جعلوا كل من يرد الانتماء إلى حزب فى أوروبا يدخل الأحزاب اليمينية المتطرفة التى تدعو إلى طرد اللاجئين والعرب، فجّروا ليكفر هؤلاء بالآخر ويطردوا اللاجئين العرب والسوريين.

لقد زرعوا الشوك ولن يحصدوا غيره، ولكن الأخطر أن الشوك الذى زرعوه ستحصده أجيال وأجيال من العرب والمسلمين عاشوا ويعيشون وسيعيشون هناك، ستنتهى داعش قريباً ولكن خطاياها ستبقى وستضر أجيالاً وراء أجيال.

إنهم أشبه برجل كريم استضاف آخر فعبث بشرفه وحرق شقته، ثم يريد بعد ذلك أن يستضيف شقيقه، أوروبا بفضل هؤلاء الذين زرعوا الأشواك لا تقبل «شكل العربى والمسلم» فضلاً عن صفاته وطباعه، لقد أصبح مصدر خوف وفزع للمواطن الأوروبى العادى.

جلست بعض فتيات أوروبيات ومعهن فتاة مسلمة أوروبية الجنسية فى مقهى، وجلس إلى جوارهن شاب عربى يحمل خلف ظهره حقيبة صغيرة، ارتاعت الفتيات حينما رأوا الحقيبة فتجهزن للهرب.

انتهى الدرس يا أغبياء داعش، فقد انطبع فى عقل كل مواطن أوروبى أن العربى والمسلم يحمل الموت لا الحياة، المتفجرات لا الكتب، الخوف لا الأمن، هذه كارثة فى حد ذاتها.

وهذا كله سيحرم الشباب العربى والمسلم من فرص العمل أو العلم أو الخبرات الحياتية الواعدة فى أوروبا.

ذهب قديماً إلى أوروبا أناس حببوا الأوروبى فى الإسلام، درس المرحوم عبدالحليم محمود الدكتوراه فى السوربون فأسلم أستاذه وأصبح عالماً صوفياً كبيراً لما رآه من أخلاق تلميذه.

وذهب د. أحمد الطيب إلى فرنسا فأسلمت الأسرة اليهودية التى كان يعيش فى بيتها دون أن يحدثها عن الإسلام، كلاهما قدم النموذج العملى فى صمت، إنها الدعوة الصامتة التى هى أبلغ من أى حديث.

وذهب إلى الغرب عبدالرحمن تاج «شيخ الأزهر الأسبق»، وكذلك د. الطاهر مكى، ود. طه العلوانى، ود. حمدى زقزوق، ود. زويل، ود. حسان حتحوت، وعشرات آخرون قدموا أعظم نموذج للمسلم والعربى.

وقد ألف د. زقزوق قرابة 25 كتاباً عن الإسلام بالألمانية، واستطاع جذب عشرات الباحثين الألمان إلى دراسة الإسلام.

نصرت ميركل اللاجئين السوريين، ودفعت عن أعراضنا، وداوت جرحانا، ومنحت كل لاجئ سكناً ومعاشاً كريماً فخذلناها أمام أوروبا وفجرنا فى كل مكان، وكأننا نجبرهم على طرد أطفالنا وأعراضنا إلى الشوارع تتخطفهم الكلاب والذئاب.

صدرنا لأوروبا أحقادنا وصراعاتنا وخلافاتنا وحرائقنا وتعصبنا الممقوت فحرقنا الأرض تحت أقدامنا.

أمرنا الإسلام بوحدة الأصل الإنسانى «إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» فقرأناها وفهمناها لتتشاتموا، لتتقاتلوا، لتتصارعوا، ليفجر بعضكم بعضاً، لم نفهم بعد شيئاً من الإسلام، ولم ندرك بعد مغزى مقاصد الشريعة وأولها «حفظ النفس»، أى نفس.

فهل مهمتنا زراعة الموت والألم واليتم والتثكل والترمل، أم مهمتنا صناعة الحياة الطيبة وتعمير الكون وإحياء الأنفس وإسعادها بظلال رسالات الأنبياء وارفة الظلال؟

*نقلا عن "المصري اليوم"