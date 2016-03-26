بالأمس تكررت جرائم «داعش» ولكن هذه المرة على الاراضي البلجيكية التي تضم عاصمتها بروكسل مقر الامانة العامة للاتحاد الأوروبي، فقتلت 36 وجرحت اكثر من 134 بريئا، ولم تتمكن السلطات من تحديد سبب للعدوان، فحتى إلقاؤها القبض على رجل داعش القوي صلاح عبدالسلام في وقت سابق لا يبدو الدافع الحقيقي للجريمة وان اريد به ان يظهر كذلك، فقد قالت السلطات البلجيكية ان التخطيط للجريمة كان قبل إلقاء القبض على عبدالسلام، السؤال الحائر اذن لماذا بلجيكا؟ ولماذا لم يزد عدد الضحايا عن هذا العدد المقارب لضحايا فرنسا والكويت والسعودية، باستخدام اكثر من انتحاري واحد في مواقع اكثر من التي تعرضت للتفجيرات؟ يجيئ اختيار بلجيكا اختيارا يدل على استراتيجية ناضجة وواعية للتنظيم، ففيها مقر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التابعة مما يظهر التفجير فيها كإمعان في الاهانة للغرب اذ استهدف رمزيا كل أوروبا.

ان التفسيرات المتعجلة التي تجعل الدوافع الشرعية سببا مباشرا للتفجيرات لا تجيب لنا على الأسئلة المطروحة، فلو كانت هي الدافع الوحيد او الأهم لوجدنا «داعش» يركز عمله في البلد المختار لمحاولة احداث اكبر قدر من الضرر فيه اذ لا يمكنه تقييد الأمر الالهي بعدد محدد من الضحايا او المحاولات، فمن المنطقي ان تكون الأعداد أكبر ولكانت التفجيرات استهدفت أماكن العبادة او ما يتصل بالحرام كالمراقص والحانات بالاضافة الى تكثيف الدمار في اماكن استراتيجية يؤدي تفجيرها الى شل الدولة واظهارها بمظهر العاجز بسبب ابتعادها عن الدين، دين داعش، ولعل في تحديد من صنع داعش ومن يوجهها في الخفاء الاجابة على كل التساؤلات المنطقية التي اوردناها، وفي تقديري ان المستفيد الأول من وجود «داعش» هو المستفيد من تشويه الاسلام السني واستفزاز شعوب العالم ضده وهما ايران لأغراض ثيولوجية اذ يتضمن دستورها مواد ملزمة بنشر المذهب الشيعي والقضاء على المذهب السني ضمن استراتيجية تضم مجموعة من المصالح تكمن في السيطرة على الدول الخليجية والعراق ثم إحكام القبضة على سورية ولبنان واليمن، وقد رأينا مبلغ التدخل الايراني السافر في العراق وسورية.

تطمع الولايات المتحدة في تطبيق النظام العالمي الجديد على دول المنطقة ويقضي بتفتيت الدول الكبيرة إلى دويلات دون ان تتكبد هي خسائر في قواتها العسكرية ولا خسائر مادية والحل الأميركي لهذا هو بتمكين الفوضى الخلاقة للاشتعال في بلدان الاقليم، ويمكن اشعال فتيلها بحرب طائفية يتولى «داعش» التمهيد لها لتكفيره كل من هو غير منتم إلى مذهبه السلفي المتطرف وهو العدو اللدود للمذهب الشيعي لذا فمن الطبيعي ان يؤدي خلافهما الى حرب طائفية لا تبقي ولا تذر.

تأسيسا على ما أسلفناه فإن على جمهور المثقفين والنخب العمل على إيصال الحقيقة لشعوب الدول الاوروبية ولقيادات دول الخليج عن طريق عمل اعلامي توعوي مكثف ومنظم وجاد وزيارات منظمة لوفود شعبية الى اوروبا تكشف خلالها المخطط للشعوب لاستعادة تعاطفها الذي أضر به «داعش» ومن ورائه الكثير، واعلانها رفض الدول العربية لمشروع التقسيم والفوضى المدمرة لا الخلاقة وكسب تأييد الغرب في رفضها فهي ستكون البيئة الخصبة لتزويد «داعش» بالمقاتلين، محليا عليها وضع برامج محلية جادة لتجفيف منابع الانضمام لداعش الى حين تصفيتها عسكريا بقوى التحالف التي تقودها السعودية والدول الصديقة.

*نقلا عن "الأنباء"