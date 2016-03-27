اقتراحٌ للبلدية.. بالتأكيد مرفوض

اقتراح يا حبذا لو اخذت به البلدية حتى يستفيد الجميع مما سيحمل في طياته من معلومات وغور في تاريخ الكويت وبصمات من عاش ويعيش على أرضها.

ولان مدارسنا لم تعطِ هذا الموضوع حقه.. وبما اننا بحاجة إلى القدوات ومن يكونون رمزا يقتدي به ابناؤنا، وهم يعيشون على هذه الارض الطيبة.. فيا حبذا لو قام المجلس البلدي بعمل صفحة الكترونية له يلجأ إليها كل الباحثين عن العظماء بهذا البلد.

وكما هو متعارف عليه في الدول الحضارية فاطلاق اسم اي شخص على شارع يحمل في مضمونه الكثير الكثير من الانجازات للوطن.

ولكنني متأكدة بل أبصم بالعشرة ان هذا الافتراح لن يرى النور طالما معظم اعضاء المجلس البلدي هم من يجلس على الكراسي.. تعرفون لماذا؟

لانهم سيخجلون من انجازات معظم من وضعت اسماؤهم على شوارعنا ومن فرضوا على خريطة عناويننا.. او لانهم لن يجدوا انجازات سوى انه فلان ابن فلان الذي توسط له في مجلس الوزراء او المجلس البلدي ليسمي الشارع باسمه.. او انه من احد قاطني المنطقة وساكنيها او انه كان مسؤلا عاديا.. بمعنى ان الانجازات محصورة في المنطقة وحدها والواسطة فقط لا غير.

اما المعايير الحقيقية والمفترض ان تكون فهي غير موجودة.

احدى العائلات تعدت اسماء من سميت باسمائهم شوارع في منطقة معينة الخمسة او الستة اسماء لنفس الاسرة.. وغيرهم لا تعرف لهم اصلا ولا فصلا.. واخرون لا تعرف حتى كيف تنطق اسماءهم.. والاغلبية الكبرى اناس عاديون وكلهم جميعا لهم احترامهم وتقديرهم.. ولكنهم لا يصلون الى اصحاب الانجازات الوطنية.. كما يجب ويفترض ان يكون ليسمى شارع باسمهم.

اسهال تسمية الشوارع اصبح موضوعا يسيء لنا اكثر مما يضيف.. واصبح مثار تندر واستهزاء الكثيرين الكثيرين.. والجماعة بالمجلس البلدي او الجهة صاحبة الاختصاص او الامر.. وكأن الامر لا يعنيهم.. بل العكس وكأننا نقول لهم هل من مزيد.

يا جماعة الخير.. الارقام تحميكم.. وتزيل عنكم الحرج.. قرار واحد فقط تحيطه القوة والاصرار بوقف هذا الاسهال.. وهو كفيل بانقاذ ما تبقى من الشوارع لتعود الارقام الى سابق عهدها دليلا لنا على العناوين التي نبحث عنها، اما ما ابتلينا به من اسماء فيمكن حل الموضوع باعادة كتابتها بخط اصغر من رقم الشارع الموضوع اساسا في زاوية كل لوحة لاسم الشارع.. لعل وعسى.

** مطبات الشوارع في اغلب المناطق تحتاج الى اعادة طلائها لتبدو واضحة قبل ان تتقافز عليها السيارات.. التي لا تلاحظها، ما يتسبب ذلك في اعطال وتلف بالسيارات.. وكأن هذه المطبات وضعت ونسيت فتساوت مع الشوارع بلون واحد.. رجاء من الجهة المختصة ان تلتفت الى هذا الموضوع.

كما ان كثيرا من الاشجار اصبحت تحجب اللوحات الارشادية والعناوين وتغطيها، فتحتاج ان تدور وتدور الى ان تلتقط الزاوية التي تستطيع منها قراءة اللوحة.. نرجو من هيئة الزراعة اخذ هذا الموضوع بالاعتبار.. ولكم الشكر مقدما.

مخالفة وزير التجارة لوقوفه بموقف المعاقين ليست شجاعة من الشرطي.. لأنه يؤدي دوره المفترض من كل الشرطة، ولكنه لا يُقبل من مسؤول هكذا أن يخالف القانون للحفاظ على برستيجه ووجاهته فكيف يُقبل أن يكون وزيراً.

*نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.