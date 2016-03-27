السعودية وأميركا.. مواجهة الإرهاب

تمتلك المملكة العربية السعودية سجلاً ناصعًا في مواجهة الإرهاب، وهي قدمت نموذجًا مبهرًا في القضاء على تنظيم القاعدة في السعودية، وألجأته إلى الهروب للخارج، وتقود الولايات المتحدة الأميركية تحالفًا دوليًا ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

في اتصال هاتفي بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، جرى الحديث عن مواضيع حاسمةٍ تهم المنطقة، منها دعم الاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، ودور إيران التخريبي في نشر الفوضى ودعم الإرهاب.

السعودية تكاد تنهي دورها التاريخي لإنقاذ الدولة اليمنية والشعب اليمني بعد مضي عامٍ من «عاصفة الحزم»، والأخبار تتوالى في هذا الاتجاه، ومستقبل اليمن سيكون قريبًا بين أيدي اليمنيين أنفسهم مع دعم سعودي وخليجي لإعمار اليمن ودعم استقراره.

هذا في الأزمة اليمنية، أما في الأزمة السورية المتشعبة والمعقدة فتبدو الأمور باتجاه الحل الحقيقي الذي يضمن حقوق الشعب السوري وينهي دور بشار الأسد إلى الأبد، وهي السياسة المعلنة للسعودية، والسعودية سبق لها أن أعلنت أنها مستعدةٌ للمشاركة في الحرب على تنظيم داعش بشكل أكبر، وأنها مستعدةٌ لإنهاء التنظيم والقضاء عليه في سوريا، وهو الذي يضع عداوة السعودية على رأس أولوياته.

وحّدت السعودية المعارضة السورية المعتدلة، ودعمت حقوقها المشروعة في محادثات جنيف، وتفهمت رغبة الإدارة الأميركية في عدم التدخل في مشكلات العالم، وتحملت مسؤولياتها تجاه سوريا وتجاه الإرهاب، وهي أعلنت من قبل إرسالها طائرات عسكرية سعودية بطواقمها إلى قاعدة إنجيرليك في جنوب تركيا، ولكنها اشترطت قيادة أميركية لأي حربٍ بريةٍ ضد تنظيم داعش داخل سوريا، وهو ما استجابت له الولايات المتحدة، وبحسب تصريح وزير دفاعها كارتر الذي قال في مؤتمرٍ صحافي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية إن «الولايات المتحدة ستعمل على نشر قواتٍ بريةٍ خلال الأشهر القليلة المقبلة لمحاربة (داعش)».

أمرٌ آخر بالغ الأهمية جرى نقاشه بين وزيري الدفاع في كل من السعودية والولايات المتحدة، وهو الخطر الإيراني، وأدوار إيران التخريبية، ورعايتها للإرهاب رموزًا وجماعاتٍ، من حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي وكتائب الإرهاب الشيعي في العراق وسوريا إلى تنظيمات الإرهاب السنية بأنواعها وأصنافها، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وقد أثبتت وثائق بن لادن التي أفرجت عنها أميركا أخيرًا ضلوع إيران في الدعم الكامل لتنظيم القاعدة، وهو ما كان معروفًا من قبل، ولكنّه تأكد هذه المرة بما لا يدع مجالاً للشك.

كما أثبت القضاء الأميركي ضلوع إيران في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وحكم عليها بمليارات الدولارات، وهي القصة التي تتبعت هذه الصحيفة تفاصيلها ونشرت وثائقها في عملٍ صحافي يستحق الإشادة، وهي جميعًا تصب في تأكيد رعاية إيران للإرهاب، ولئن اختارت الإدارة الأميركية توقيع اتفاق نووي مع إيران، فهذا شقٌ من القضية لا يختزلها ولا ينهيها، بدليل أن أميركا وضعت مزيدًا من العقوبات فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو ما يضع موضوع دعم إيران لاستقرار الفوضى في الدول العربية وزرع خلايا التجسس ونشر الميليشيات ودعم الإرهاب وجماعاته على طاولة البحث الجاد، لكل من يسعى فعليًا للقضاء على الإرهاب.

السعودية هزمت الإرهاب في الداخل، وهي في حربٍ مستمرةٍ معه، ولديها معلوماتٌ بالغة الأهمية عن رموزه وعلاقاته وتحركاته، وقد اعترف بدورها الرائد العديد من دول العالم، والمعلومات السعودية التي تم تقديمها لتلك الدول أسهمت في إنقاذ أرواح آلاف الأبرياء، وهذا أمرٌ معروفٌ لا يجادل فيه أحد، وهي اليوم طهرت اليمن من دنس خلايا ميليشيات إيران وحلفائها، وستتجه بالتأكيد لضرب تنظيمات الإرهاب في اليمن كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش اللذين يعيثان فسادًا في اليمن عبر «التحالف العربي» الذي يوشك على إنجاز مهمته الرئيسية، وهي استعادة الدولة اليمنية للشعب اليمني.

كما أن السعودية تقود «تحالفًا عسكريًا» من أكثر من 35 دولة مسلمةً لمحاربة الإرهاب، مما يجعل منها قوةً عظمى في المنطقة، وهي عززت قيادتها بمناوراتٍ عسكريةٍ ضخمةٍ بكل المقاييس، هي مناورات «رعد الشمال»، ومن أهم ما تم نقاشه بين الوزيرين هو إنشاء مجلس خليجي - أميركي ينسق محاربة الإرهاب.

تحتل السعودية بكل ما سبق مكانةً إقليمية ودوليةً رائدةً وقائدةً في محاربة الإرهاب، وهي تؤكد أنها، وهي بلد الإسلام ومهد العروبة ومهبط الوحي وراعية الحرمين الشريفين وحاميتهما، هي الأولى بتبرئة دين الإسلام من تهمة الإرهاب، وهي تقود عمليًا وفعليًا الحرب ضد الإرهاب.

أخيرًا، فإن أي قراءة واعيةٍ لكل التحركات في المنطقة تنبئ بأن الكفة بدأت ترجح للسعودية ودول الخليج ضد إيران، إنْ في اليمن أو في لبنان، وإنْ في سوريا أو العراق، تلك الدول العربية التي تبجحت إيران يومًا بأنها احتلتها للأبد.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"