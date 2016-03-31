الحصانة البرلمانية.. فوق الأمن..!

هل غدت الحصانة البرلمانية لبعض النواب مجالاً للقذف والتهجم والطعن على الأشخاص والدول؟!

أكثر من نائب في هذا المجلس تجرؤوا بالقول السيئ على المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين جهراً أو لمزاً، ولمرات عدة، من دون أن يجدوا الردع والعقوبة والتعنيف، وكأنهم لم يقولوا شيئا، مع أن هناك في المجالس السابقة من عوقب وعنف من قبل الحكومة ومسؤوليها بأشد العقوبات!

الإغضاء والتساهل أحياناً في مثل هذه الأمور العظام، وفي كل وقت تتجرأ فيه الرويبضة وأعداء العروبة والوطن، ويستمرون في تصرفاتهم، يعطي انطباعا عن رضا الدولة بما يقولون، ويصبح مع مرور الأيام عند هؤلاء نوعا من العظمة والكبرياء، بأنهم أرفع من القانون، وأن الدولة باستكانتها بهذا الأسلوب والطريقة، فيه دلالة على الخوف منهم، وسيتجرأ بعد ذلك من ليس محصناً بحصانة المجلس، مثل ذلك المذيع في تلفزيون الكويت، الذي قال لمضيفه «إذا كنت كويتياً لماذا تلبس الغترة الحمراء، فهذه ليست من لباس الكويتي»؟! ويعني بقوله هذا الطعن بالسعودية وأهلها.

أما الإساءات المتكررة لذلك النائب ومن يؤازره ويدفعه إلى ذلك، فقد رفضها النواب الغيورون واستنكروها، وردوا عليها بالردود العنيفة، أمثال د. محمد الحويلة وفارس العتيبي وماضي الهاجري، وطالبوا رئيس وأعضاء مجلس الأمة باتخاذ موقف موحد ضد ذلك النائب، الذي لم يأل جهداً، وفي وقت من الأوقات للتهجم والافتراء والتنقيص من السعودية والبحرين وباقي دول الخليج، ومدح نظام بشار وإيران وملاليها و«حزب الله» اللبناني.

نحن نعلم أن هذا الدعي ليس وحده، عندما يتجرأ بالقيام بمثل هذه الأفعال، وإنما هنا لا شك جهات في الداخل والخارج تدفعه إلى قول مثل هذه الأقوال، ركن إليها واستمد قوته منها.

التطاول على السعودية لن يجدي، وسيعلم هذا وأمثاله المتسترون النهاية التي ستكون في المستقبل القريب ـ بإذن الله ـ حيث سيعض كل أذناب بشار وإيران أصابع الندم والأسى والخسارة لاتباعهم، وسيتبرؤون منهم إما خوفا وردعاً وإما تقية متسترة.

يتهمون دول الخليج العربي بالإرهاب وتصديره، ويتجاهلون ويتناسون ويغضون الطرف تعمدا عن أفاعيل «حزب الله» في سوريا، وقبلها في لبنان، من قتل واغتيالات حصدت الكثير من المسؤولين في لبنان وغيره، بل يغضون النظر عن الحرس الثوري وجرائمه الكبرى، وكذلك جرائم المسمى بالحشد الشعبي في العراق، والحوثي في اليمن.

كل هذه البواطل للصد والنسيان والإشغال عن خلية العبدلي، التي كادت لولا عناية الله ورحمته تحرق الكويت كلها في أيام معدودات، لهذا لابد أن ينالوا، كما قال المستشار الدعيج، أشد العقوبة وأقساها، ولا بكاء ولا عزاء لهم.

آن الأوان لتقول الحكومة كلمتها في هذا الرجل وأمثاله ومن يتستر خلفه من أعداء الأمة والوطن والعروبة والدين، وتقطع دابرهم، حتى لا يكون لهم صوت يرتفع بعد ذلك، بالطعن في دولة من دول المنظومة الخليجية أو رؤسائها أو رجالاتها، الذين يسعون الى استتباب الأمن وتقوية دوله في جهد مشهود وسعي مشكور دؤوب.. والله المستعان.

• الخطيئة

«من يسبح في الخطيئة يغرق في الحزن» (مثل إنكليزي)

نقلا عن "القبس"