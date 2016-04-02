هل تساءل أحدكم عن السر الموجود فى رقم أربعين..؟ لماذا صام السيد المسيح أربعين يوما؟ (فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة، جاع أخيرا) كما جاء فى إنجيل متى. ولماذا رفع إلى السماء فى المعتقد المسيحى بعد أربعين يوما..؟ ولماذا ذهب موسى فى السنة الأربعين ليكلم الناس بما أوصاه الرب وبه يبدأ فى نشر رسالته؟ ولماذا صام النبى موسى أربعين يوما إلى أن سلمه الله سبحانه ألواح العهد؟ كما جاء فى سورة المائدة {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ }.. ولماذا أكل بنو إسرائيل المن والسلوى أربعين سنة كما جاء فى سفر الخروج. لماذا تاه الشعب العبرانى فى الصحراء أربعين سنة قبل دخولهم أرض الميعاد؟.. {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}. ولماذا استمر المطر أربعين يوما أثناء طوفان نوح لإبادة البشرية؟ لماذا دام ملك داوود على بنى إسرائيل أربعين عاما؟ لماذا أنذر النبى يونس أهل نينوى فى العراق بأن الخراب سيحل بعد أربعين يوما إن لم يتوبوا.. وقد جاء فى سورة يونس: {لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا} ولاحظوا أن الآية تتكون من أربعين حرفا.

ولماذا بكى سيدنا يعقوب على ابنه يوسف أربعين يوما حتى أصيب بالعمى؟.. ولماذا طلب سيدنا يوسف من الأطباء تحنيط والده سيدنا يعقوب أربعين يوما كما جاء فى سفر التكوين؟.. وفى الإسلام لماذا كان للرقم 40 أهمية كبيرة فقد ذكر فى القرآن مرات عديدة. تحدث عن هذا الرقم كثيرا، وهو بداية عمر الرسالة المحمدية وهو بداية الدعوة، وهو بداية نزول الوحى عندما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم (40 سنة). وكثيرا ما يذكر فى القرآن 40 يوما و40 سنة وهكذا وكثير من الأحاديث ذكرت الرقم.. وجاء فى القرآن على لسان سيدنا موسى وقد جاء على لسان سيدنا سليمان فى القرآن الكريم {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ}.. ولماذا غاب الوحى عن سيدنا محمد أربعين يوما؟.. فى الإنجيل والتوراة الرقم له قدسية شديدة فهو يرمز إلى الصبر والتحضير. ولأن الله سبحانه قد أعطى سيدنا موسى الوصايا العشر فلقد ربط البعض رقم عشرة بأجزاء العالم الأربعة شمال جنوب شرق غرب، وفى عملية حسابية نضرب عشرة فى أربعة فنحصل على أربعين. بوذا بدأ رسالته فى سن الأربعين ومات وهو فى الثمانين، وبالنسبة للدروز فى سوريا ولبنان لا يسمح لهم بالاطلاع على دينهم قبل سن الأربعين.

وفى علم الأرقام فإن الرقم «أربعين» يشدد على أنه رمز للصبر والنظام، فهو الرقم المرتبط بالنظام والإدارة. هو مرتبط بكوكب أورانوس وبرج الثور.. وأنا مقتنعة بشدة أن هذا الكون لم يخلق جزافا، بمعنى أن كل تفاصيل حياتنا بحساب.. الخالق العظيم لم يترك شيئا للصدفة.. وهناك أرقام لها أسرار لم تفك شفرتها حتى الآن.. الفراعنة كانوا يحنطون الجثث أربعين يوما، ويقال إن الجثث تتحول إلى هيكل عظمى بعد أربعين يوما، وفى أعراف الأديان من كذب على كاهن لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن شرب الخمر أو أتى عرافا لقى فى الإسلام نفس المصير.. السيدة عندما تلد تبقى أربعين يوما حتى «تربعن» أى ينتهى نفاثها. ونقول فى الأمثال يخلق من الشبه أربعين. من المؤكد أننى لا أمتلك الإجابات ولكن مما سبق نشعر أن الأربعين مرتبطة بالاختبارات، مرتبطة بالصبر، مرتبطة بالعزم.. لا أؤمن بالصدف خاصة لو تكررت مرات كثيرة ولكن ما أعرفه هو أن هناك سرا إلهيا لا نعرفه... وهل رقم الأربعين فيه وحده السر؟... تأمل قليلا ستجد أن العالم حولنا مليء بعلامات الاستفهام وهى من حكمة خالقنا الأعظم كى يبقى فوق كل عالم من هو أعلم منه وكى تبقى الكلمة فى النهاية له وحده الفتاح العليم..

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".