الشِّبَّاك الواحد!!

كأنه حلم طويل أن يكون للاستثمار فى مصر شباك واحد يأتى له المستثمرون من كل بقاع الأرض بأموالهم، وبعد أن يقدموها إلى الشباك يتولى بنفسه التعامل مع البيروقراطية المصرية مترامية الأطراف حتى تنتهى كل الإجراءات بين غمضة عين وانتباهتها، فيذهب المستثمر إلى حيث تورق أمواله ذهبا من مشروعات يعمل فيها المصريون، ينتجون ويصدرون، وتصبح الحياة كلها سعيدة وهانئة، وطوبى للمستثمرين. هذا الحلم الجميل كان دائما يقف فى وجه كابوس مرعب له علاقة بأداء الأعمال فى مصر، فليس سراً على أحد، لأنه منشور فى تقرير أداء الأعمال فى مصر أن أحوال مصر فى هذا المضمار تقع فى مكانة متأخرة عالميا، ولكن من يقرأ ليس كمن يمارس، فمن يرد الاستثمار فى المحروسة فلابد أن يمر بأكبر عملية تعذيب عرفها بشر لأن عليه أحيانا أن يثبت أنه مصرى إذا كان مصريا، أما إذا لم يكن مصريا فإن عليه إثبات أنه أجنبى، وعليه أن يثبت أنه لن يضر بالأمن القومى، كما أن عليه أن يؤكد وفقا لوثائق عليا ومختومة بختم النسر أن الأرض التى سوف يقع عليها مشروعه لا توجد تحتها آثار تنتمى لأى من العصور المصرية التاريخية من عهد الدولة القديمة أيام الفراعنة، وحتى عصر دخول الحنطور إلى الدولة المصرية المعاصرة. هذه فاتحة الإثباتات، وما بعدها له صلة بالشكل والموضوع، والأخطر أن كل ذلك متفرق بين هيئات كثيرة، كل منها له تقاليده المالية والإدارية، وهى موزعة بين أرجاء المدينة، ومن يطلب العروسة فإن عليه دفع مهرها لشعب كامل من الموظفين.

هذا كابوس لا يرغب أحد فى أن يكرره، ولذلك لم تكن مصر من البلدان المفضلة للاستثمار، وكان أعلى رقم حققناه هو ١٤ مليار دولار ولعام واحد، وفى ذلك العام كان حجم الاستثمارات التى دخلت تركيا ٢٢ ملياراً، وبينما انخفضت الاستثمارات وتراجعت إلى مستويات دنيا لدينا بعد ثورة يناير المباركة، فإنها استمرت تتصاعد فى دول العالم الأخرى. لذلك كان الحلم البديل الذى عاشت عليه مصر، وعاشت الحديث عنه، وتخيلت ما سوف يصبغه على البلاد من نعم: الشباك الواحد الذى تنتهى عنده كل الآلام الاستثمارية. المدهش أن مصر ثبت أن لديها شباكا واحدا للاستثمار اسمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذه الهيئة التى تم إنشاؤها وفقا للقانون رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ «لكى تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار، وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبى والمحلى، ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة وميسرة للمستثمرين فى إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار». وبالإضافة إلى تقديم المشورة للمستثمرين، وخدمات أخرى جليلة حددها قانون إنشاء الهيئة، فإنه قرر أنها تقوم «بمساعدة المستثمرين فى الحصول على جميع الموافقات على المستوى الوطنى والمحلى لتسيير الإسراع ببدء النشاط فى مصر من خلال «مجمع خدمات الاستثمار».

يا إلهى.. الشباك إذن موجود، ولكن اسمه «مجمع خدمات الاستثمار» الذى يقع فى مظلة هيئة كبيرة وعامة للاستثمار، ولكن مع ذلك ظل الحلم قائما، أن يكون لدى مصر شباك واحد للاستثمار، وفى أحيان كثيرة فإن الحلم خرج إلى النور وتحول إلى مطالبات من قبل المستثمرين والمصلحين بأن يكون لدى مصر شباك واحد يأتى له المستثمرون. والعجيب أن جميع الحكومات تجاوبت مع الأمر، وأعلنت أنها سوف تعمل بأقصى الطاقة على وجود مثل هذا الشباك، ونسى الجميع مجمع خدمات الاستثمار القابع فى حضن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وما ننساه عادة لا يكون له وجود. ومن المدهش أنه فى عملية البحث لإعداد هذا المقال، كان موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عصيا على التواجد سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. وبالمعنى العملى طالما أن الجميع يبحثون عن الشباك، وأن المجمع والهيئة تحولا بدورهما إلى هيئات بيروقراطية مهمتها ليس تسهيل العمل، وإنما إضافة ورقة إضافية، أو أوراق إضافية لملف البحث عن الاستثمار المستحيل فى مصر. والنتيجة أن نصيب القطاع الخاص- أى الاستثمارات المحلية والأجنبية معاـ فى الاقتصاد القومى انخفض من ٧٥٪ عام 2009/2010 إلى ٦٠٪ خلال هذا العام 2015/2016.

ربما لهذا السبب لم يأت ذكر «الشباك» فى البيان الذى ألقاه السيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على مجلس النواب، ومن الجائز أنه أتى فى الصورة المطولة من البيان التى قيل إنها تجاوزت 300 صفحة. ورغم أن الشباك له ذكريات سعيدة فى الثقافة المصرية لأنه مثل نافذة الضوء من ناحية، وطلة على الحبيبة فى أفلام عبدالحليم حافظ من ناحية أخرى، فإن غيابه عن البيان فيه كثير من الواقعية، خاصة فى ضوء الرؤية الاقتصادية التى أوردها البيان، والتى تتحدث عن «سوق منضبطة»، الاقتصاد الكلى فيها «مستقر» ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة، ويكون عنصرا فاعلا فى الاقتصاد العالمى، وله القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. هذه أهداف عظمى ولاشك، ومع استبعاد فكرة الشباك من الصورة.. فماذا نفعل مع الاستثمار.. وماذا نفعل مع الهيئة العامة للاستثمار ومجمعها للخدمات الاستثمارية؟!

بيان رئيس الوزراء إلى مجلس النواب يبدو أنه يحاول حل معضلة الاستثمار من خلال «الإصلاح الإدارى» بحيث تكون البيروقراطية أكثر شفافية ونزاهة، ومن خلال إصلاح التشريعات والقوانين بحيث تكون صديقة للاستثمار وليست معادية له. وهذا بالتأكيد أفضل كثيرا من البحث عن الشباك الواحد الذى استعصى على الوجود حتى عندما بات موجودا بالفعل من الناحية المؤسسية كما رأينا لأنه فى الحقيقة لم تكن له سلطة تذكر على الهيئات الحكومية الأخرى التى كان على المستثمر أن يعود إليها مرة أخرى. هنا تبدو معضلة الاستثمار جلية أمام الحكومة لأن معوقات الجهاز الحكومى لا تعود فقط إلى الفساد، وإنما أساسا إلى التضخم الكبير فى البيروقراطية التى تلتحف بغابة من الإجراءات والتشريعات واللوائح لخنق كل أشكال الاستثمار. أكثر من ذلك أن الفكرة الاستثمارية لا تبدو شائعة فى الثقافة المصرية. فمع التعود على اقتصاد يقوم على الريع (لفترة طويلة كانت الموارد الأساسية للاقتصاد المصرى قائمة على تحويلات المصريين العاملين فى الخارج والسياحة وقناة السويس والبترول)، والمنح والمعونات، وهى ريع السياسة الخارجية، فإن فكرة الاستثمار وما ينتج عنها من اجتهاد وعمل وفكر وإنتاج وتوزيع ليست فقط عصية على القبول، ولكن أحيانا تثير نوازع سلبية.

فمن ناحية، فإن الاستثمار بالقدر الهائل الذى تحتاج إليه مصر لتنفيذ مشروعاتها الكثيرة العامة والخاصة يبدو وكأنه يخص مجتمعات أخرى. فهناك غرام مصرى بالحديث والحكى عن الغرب سابقا، واليابان والصين وكوريا والبرازيل والهند وعشرات من الدول الأخرى الآن، ولكن أن يجرى ما جرى فى هذه البلدان لدينا فهو أشبه بأن تكون حكايات العفاريت والجان قابلة للتحقيق فى البلاد. الانبهار هنا أمر والتحقيق والتطبيق أمر آخر، هو يخص شعوبا وبلدانا أخرى لديها مقومات ليست لدينا، وبعض ما لدينا هو منحة أهدانا إياها أجدادنا من أهرامات ومعابد وقبور كثيرة، أو فرضها المستعمر علينا مثل قناة السويس حينما ساقنا إلى حفرها، أو جاءت لصدف سعيدة أن البترول بلا حد تفجر فى بلاد أخرى قريبة. ومن ناحية أخرى فإن فكرة الاستثمار والمستثمرين ترتبط بالأغنياء الذين هم فى أغلب الأحوال مُستغلون، ولذا ومن قبيل العدالة فلابد من توزيع الدخل حتى قبل أن يبدأ المشروع حتى ولو كان ثمن التوزيع سوف يمنع إقامة المشروع أصلا. وربما كانت هذه هى عقدة العقد فى المسألة المصرية، سواء كان هناك شباك أم لم يكن، وهى أن مفهوم «العدل» المصرى هو فى جوهره «المساواة» بغض النظر عن الجهد والاجتهاد والعمل والمهارة والعلم، فالمطلوب دائما المساواة حتى ولو كانت بين غير المتساوين. هذه قضية ربما تحتاج بحثا معمقا فى وقت آخر!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"