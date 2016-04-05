العقلية الأميركية وترويج الأحلام

نسبة كبيرة من الأميركان مهذبون ولديهم احترام كبير للقوانين والنظم بعكس ما تشاهده في الأفلام عن الأميركي المتبجح الذي لا يعرف الذوق، ولا يحترم أحداً، ونعم هناك فئة ينطبق عليها هذا الكلام، وخاصة في المناطق الأكثر فقراً والأقل تعليماً والأكثر بطالة، ويمثل رجل الشرطة لديهم أمراً مهماً من حيث السلطة، فالشرطي يحظى بتقدير كبير بما يقوم به من جهود لكبح جماح الجريمة والخارجين عن القانون عموماً، وإن كان الشرطة بين بعض فئات أعراق معينة يعتبرون إحدى ركائز التمييز العنصري، وبسبب الفردية والتفكك الأسري وخاصة للذين يعيشون في المدن الكبرى، يشعر الأميركي بالوحدة، وينغمس في العالم الافتراضي كمجتمع بديل وبصورة أقل بكثير في المناطق البعيدة عن المدينة وفي الريف.

وبسب العقلية الأميركية التقليدية وأهمية القوة والهيمنة كقيمة محورية هناك العديد من الأفراد الذين يفقدون الأمل في فرصة العيش الشريف بالطرق المشروعة، أو من يستعجلون الثراء وكسب المال الذي يعد عاملاً مهماً في تقدير الذات، فيبلغ عدد السجناء في أميركا ما نسبته ربع عدد المسجونين في العالم أجمع، وبها ما يقارب من مليون عصابة ترتكب ما يعادل 80% من الجرائم في البلد، وهي الدولة الأولى عالمياً في ارتكاب الجرائم المختلفة.

ويمثل الأعلام بكل أنواعه وصناعة السينما والتلفزيون أهم ركائز رسم صورة الآخر المختلف في عقلية الأميركي، وتفنيد سلوكه، وتصنيفه الحضاري، وتساهم الرأسمالية بالنسخة الأميركية الخاصة من خلال اللوبيات المختلفة في ترسيخ العديد من المفاهيم وحتى أسلوب الحياة التي يعيشها الأميركي مثل ماذا يأكل أو يشرب أو جعل الأميركي يعتقد أن كل شخص لا بد من أن يمتلك سلاحاً للدفاع عن أسرته وحمل السلاح هو حق مشروع وجزء من تراث الآباء المؤسسين.

فنمط الحياة والثقافة الأميركية به دافع واحد يوحد الأكثرية بين السكان التقليديين، وهو رغبتهم في أن يكونوا أغنياء ومن المشاهير، فالحلم بغدٍ أفضل ما يدفع الأميركي أن يقود العالم، والأميركان هم أكبر المستهلكون في تاريخ العالم وإنفاق المال وخاصة باستخدام بطاقات الائتمان، وكل شخص وكل شيء هو سلعة تباع وتشترى مقابل الدولار، ويعني الحجم لهم الكثير، فالأكبر هو الأفضل ومعظم الأشياء في الولايات المتحدة تأتي في ثلاثة أحجام: كبير، ضخم وعملاق، وبالنسبة للأميركيين، الحجم والنوعية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمدى نجاح الشخص في الحياة، فالمال هو مقياس النجاح، والأميركيون يحبون الفائزين ولا يعبؤون بالخاسرين.

وتربى الأميركي على عقلية «يمكنك القيام بذلك»، ويعتقد الأميركيون أنهم قادرون على إنجاز أي شيء، إذا تم تكريس ما يكفي من الطاقة والجهد والتركيز، ففي أميركا تروج الأحلام والآمال وأنماط الحياة الجميلة، وهي ثقافة تدعم أكبر الصناعات في أميركا، والموقف الأميركي نحو العلاقة الحميمية مفتوح، ولديهم هوس به إلى حد ما يثير الدهشة حيث تجد التناقض الحاد في الموقف المتزمت الرسمي نحو الجنس والقيم الأخلاقية، ويؤمن الأميركي أن الحياة قصيرة جداً وليس لديه الوقت الكافي لتحقيق كل طموحه وأمنياته، فلا بد من الاستمتاع بكل ثانية تمر عليه، ولذلك السرعة مهمة في الحياة لديهم، والحياة أكبر بكثير من أن تضيع وقتك في الجلوس لساعات طويلة في الأكل والشرب، فالوقت هو المال والمال هو كل شيء، ومقابل كل ذلك للدين دور مهم في حياة الكثير من الأميركان ونسبة «محافظين» غير قليلة، وعلى الرغم من قومية ووطنية الأميركي، فإن الأميركيين لا يكرهون الأجانب ما داموا لا يختلفون عنهم بالمظهر والملبس، ويتحدثون اللغة بطلاقة أو لديهم تخصصات نادرة تخدم مجتمعهم، ولا ينافسونهم في مهنهم التقليدية أو يقبلون بأجور متدنية، فالأميركيون يعتقدون أنهم قدوة لبقية العالم.

وتحت المجهر في أميركا، يوجد جدار فصل عنصري غير رسمي، والكل ينكر وجوده بين الأقليات العرقية، ويدينه الجميع، ويتحدث الغالبية عن التعايش السلمي، والحلم الأميركي، ولكن على السطور كتبت كلمات بحبر الدم لا تزال رائحتها تملئ عبق التعامل بين أفراد وطبقات المجتمع الأميركي، وفي المؤسسات التي لا تتوقع فيها فوارق بين الأعراق، وإنْ كانت بمحض الإرادة الكاملة يتجمهر العاملون، وتكون تجمعاتهم وتعاملهم في الغالب مبني على اللون والعرق، فالإرث لا يزال هو الإرث الذي لم تذوبه السنون في عقول الأجيال المتعاقبة. والأميركي، كالعادة، يعتبر الفقير حصل على ما يستحق عليه، وكل عرق له وجهة نظر في العدالة الاجتماعية وخاصة في الوظيفة وفرص النجاح في أي مجال.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية