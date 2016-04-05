مذكرات المشير طنطاوي

كان من حظّى أنّى التقيتُ الفريق سعد الدين الشاذلى.. من أجل تحرير مذكراته الكاملة.. من بسيون إلى العالم.

( 1 ) جلستُ مع الفريق الشاذلى (200) ساعة، وتحدثتُ فيما قبل عن تفاصيل المذكرات ووقائع الجلسات.. لكنّنى أودّ أن أُعيدَ الإشارة إلى جملةٍ مهمة للغاية قالها الفريق تعليقاً على نشر مذكراته عن حرب أكتوبر.. وهى المذكرات التى لقيت هجوماً ومحاكمةً وسجناً.. قال الفريق الشاذلى: لم يكن من المناسب أبداً أن يكتب قادة إسرائيل مذكراتهم، وتصبح رواياتهم للحرب هى الوحيدة أمام المؤرخين والصحفيين حول العالم.. وأردتُ بنشر مذكراتى عن الحرب أن تكون الرواية المصرية حاضرةً وحاكمةً.

( 2 ) ولم يكن من حظّى أن أساهم فى إقناع المشير أبو غزالة بنشر مذكراته فى حياته.. وقد حزنتُ للغاية حين كنت فى باريس.. وكان المشير أبو غزالة هو الآخر فى باريس.. وحاول اللواء محسن غنيم ترتيب لقاء بيننا.. وقد زادَ حزنى حين أبلغنى اللواء محسن أنّه والمشير قد قضيا وقتاً طويلاً فى باريس، وكانت لدى المشير رغبة فى الحديث والقول.

وحين زرتُ المشير مريضاً فى مستشفى الجلاء.. وأدخلنى الأستاذ طارق عبدالحليم أبو غزالة إلى غرفته.. كنتُ حزيناً للغاية.. أن المشير لم ينشر سيرة حياته.. فى حياته.. وأنه لم يْحكِ لنا وقائع ما جرى.

ولمّا اطّلعتُ على ما كتبه المشير أبوغزالة بخّط يده فى كراساتٍ خاصة امتدت لنحو (300) صفحة.. بالقلم الرصاص.. وبخط أنيق، وهى الكُراسات التى غطت أحداثاً خطيرة مرت بها بلادنا.. تمنيتُ أن تخرج إلى النور.. وقلتُ للأستاذ أشرف عبدالحليم أبوغزالة ونحن نتصفّح المذكرات التى تركها المشير: ما أحوج مدرسة التاريخ المصرية أن تقف على هذه الأوراق الثمينة.

( 3 ) مازلتُ أتذكر حين التقيتُ المشير عبدالغنى الجمسى فى منتدى مركز الأهرام للدراسات، فى الساحل الشمالى المصرى، وحين التقيتُ الفريق أول محمد فوزى فى ليبيا.. أن معظم النقاش والحوار.. كان حول مذكرات القائديْن الكبيريْن.

كان هناك ما يمكننا النقاش والحوار بشأنه.. ليس استناداً إلى قصاصات صحفية أو ورايات هائمة.. وإنما استناداً إلى مذكرات تاريخية رصينة تركها كل من الأسطورتيْن العسكريتين.

واليوم حين يذهبُ المؤرخون والباحثون.. وحين تذهب الصحف والمواقع ومحطات التليفزيون.. إلى شرحِ ما حدث.. تكون مذكرات الفريق فوزى والمشير الجمسى مرجعاً أساسياً.. ومصدراً لا غنى عنه.. وقاعدة حوار ونقاش.. وعرضٍ وتحليل.

( 4 ) يحتاج المشير محمد حسين طنطاوى بالقدر نفسه الذى تحتاجه مصر إلى نشر مذكراته.. فى كتابٍ «بقلم المشير طنطاوى». وإذا لم يقُم المشير بكتابة تاريخه بنفسه.. فإنه يتركُه للآخرين- كل الآخرين- أن يكتبوا ما يشاؤون.

وبالطبع.. فإنّ التاريخ لن يخلّد سوى هذه الروايات التى سيكتبها الآخرون.. لن يثمِّن التاريخ.. همهمات وتسريبات وإشارات.. هنا وهناك.

( 5 ) لقد تخرج المشير طنطاوى فى حرب 1956، وخاض حروب 1967، وحرب الاستنزاف.. وحرب أكتوبر المجيدة 1973.

شهد المشير حرب تحرير الكويت 1991.. وحرب غزو العراق 2003.. ثم أحداث الربيع العربى.. وزيراً ورئيساً.

إن المشير هو الحاكم التالى لمصر بعد «مبارك»، والحاكم السابق لمصر قبل «مرسى».. أدى اليمين الدستورية أمام رئيسين، وأدّى اليمين الدستورية أمامه حشد من الوزراء والمحافظين.. شهِد صعود وهبوط الاقتصاد المصرى.. كما شهد صراع مراكز القوى حول مبارك، ومراكز السياسة بعد مبارك.. اتخذ موقفاً ضد التوريث، وضدّ إسرائيل، وضدّ تحويل العقيدة العسكرية للجيش إلى «شرطة» بلا أسلحة ثقيلة أو عدو خارجى.

يتساءل كثيرون.. عن «عصر المشير».. عن الحرب والسلام.. والثورة والدولة.. وأمريكا والإخوان.

( 6 ) ثمّة انتقادات عديدة لدور المشير، وعصر المشير.. هناك من يتحدثون عن صراعاته مع «العادلى» و«شفيق» و«عمر سليمان».. وهناك من ينتقدون دوره فى إدارة شؤون البلاد.. من التحرير إلى بورسعيد.. وهناك من يرون أنه أوْصلَ البلاد إلى طريق مسدود.. وأنه لم تكن هناك أى خطة لما بعد الإخوان، وأن القول بأنّ ما جرى كان مخططاً هو ادعاءٌ للحكمة بأثرٍ رجعى!

يحتاج المشير أن يكتب بنفسه حقائق ما جرى.. وإذا لم يكتب تكون مصر قد خسِرتْ كثيراً، ويكون المشير قد خسِر أكثر.. وعندئذ سيكتب «الفيس بوك» تاريخ المشير!

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر.

*نقلاً عن "المصري اليوم"