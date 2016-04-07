اسبوع انتخابي محبط لكلينتون وترامب

الطريق الطويل والمضني الى البيت الابيض للمرشحين الخمسة الباقين في السباق، ازداد تعقيدا بعد آخر انتخابات تمهيدية.

والنكسة التي تعرض لها كل من المرشحين لمنصب الرئاسة، الديموقراطية هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن مساء الثلاثاء، أكدت مرة اخرى ان المرشح المتقدم في كل حزب، لا يزال يواجه تحديات قوية لم يكن من المتوقع ان تبقى حتى هذا الوقت المتأخر في السباق. وفي الايام القليلة التس سبقت انتخابات ويسكونسن كان من الواضح من مواقف كل من كلينتون وترامب انهما يشعران باحباط كبير لان منافسيهما الرئيسيين قادرين على البقاء في السباق حتى النهاية.

احباط كلينتون مؤلم ونافر لان منافسها برني ساندرز كان يطرح نفسه كمستقل وكأشتراكي، واخيرا كديموقراطي، ودخوله السباق جلب معه مفارقات عديدة. وساندرز البالغ من العمر 75 سنة لم يكن معروفا للاكثرية الساحقة من الاميركيين قبل 9 اشهر. وهذا المرشح المسّن، تحمله قاعدة واسعة من الشباب والشابات، تشكل المصدر الرئيسي لتمويله. وحتى الان تلقى ساندرز تبرعات بمعدل 27 دولار من 6 ملايين اميركي. آخر المفارقات : جمع ساندرز خلال الشهرين الماضيين تبرعات مالية فاقت التبرعات التي جمعتها كلينتون المعروفة لاكثرية الاميركيين كسيدة اولى، وكعضو في مجلس الشيوخ وكوزيرة للخارجية.

احباط ترامب المعروف بنرجسيته المفرطة وميله السريع للغضب، بدا صارخا خلال الايام التي سبقت المواجهة في ويسكونسن، لانه على مدى اسبوع كامل ارتكب ترامب كبوات يومية واغضب شرائح اجتماعية باكملها وخاصة النساء، بعد ان دعا الى "معاقبة" أي أمرأة تمارس حقها الدستوري بالاجهاض، وبعد ان وجه صدمة قوية لجميع المهتمين بشؤون السياسة الخارجية والامنية حين احدث باستخفاف عن حلف شمال الاطلسي (الناتو) واظهر جهله الكبير بالسياسة الخارجية بما في ذلك الوضع الامني المعقد في شبه الجزيرة الكورية.

الخسارة الكبيرة التي مني بها ترامب، لا تلغي حقيقة انه لا يزال متقدما بنسبة كبيرة على منافسه الرئيسي السناتور تيد كروز الذي فاز بويسكونسن، بثلاث عشرة نقطة (48 في المئة - 35 في المئة) ولكنها تعني ان فرص ترامب بالوصول الى المؤتمر العام للحزب في الصيف المقبل بأكثرية المندوبين (1237 مندوبا) التي تضمن له ترشيح الحزب قد انحسرت بشكل كبير. وهذا ينطبق ايضا على السناتور طروز. وهذا يعني ان المؤتمر سيكون مفتوحا على مختلف الاحتمالات وابرزها صراع قوي بين ترامب والائتلاف الواسع المناويء له،وهذا تطور قد يوؤدي الى انشقاق الحزب الجمهوري.

على الصعيد الديموقراطي،النجاح الكبير لبرني ساندرز في ويسكونسن(47 في المئة) ضد كلينتون (36 في المئة) سوف يعطيه الزخم الكافي لكي يتحدى كلينتون في ولايتها، أي نيويورك في التاسع عشر من الشهر الجاري. الاسبوعين المقبلين قبل انتخابات نيويورك سوف يوفران لساندرز فرصا عديدة لتحسين وضعه في اعين ناخبي هذه الولاية الكبيرة والغنية بالمندوبين . استطلاعات الرأي تبين ان كلينتون متقدمة على ساندرز في نيويورك بنسبة 10 نقاط. وبما ان ساندرز اثبت انه عندما يقوم بنشاطات انتخابية مكثفة في ولاية لا تعرفه جيدا، فانه ينجح عادة في تعزيز وضعه، فان ذلك ارغم كلينتون على العودة الى ولايتها لكي تحافظ على تقدمها على ساندرز ولمحاولة منعه من الحاق هزيمة محرجة بها في عقر دارها. وفي اعقاب انتخابات ويسكونسن ارتفعت حدة ووتيرة الانتقادات بين كلينتون وساندرز، حيث المح كل منهما ان الاخر غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة.

فرص كلينتون بالحصول على ترشيح حزبها لا تزال عالية، وهي لا تزال تملك اغلبية المندوبين العاديين، الذي يضعون اسمائهم على القوائم لصالح المرشح في كل ولاية على حدة، اضافة الى اكثرية ما يسمى "المندوبين الكبار"، وهم عادة المسؤولون والقياديون المحليون للحزب. ولكن تحدي ساندرز يعني انه في حال حصلت كلينتون على ترشيح حزبها، فانها ستدخل الانتخابات العامة وهي منهكة ومجروحة.

