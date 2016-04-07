«أحكام» خبراء المحاكم

حين يقع نزاع بين المالك والمقاول بشأن عيوب البناء، فليس للقاضي أن يحسم الأمر إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة، لذلك يندب مهندساً للاستنارة برأيه، ورغم أن الرأي الذي سينتهي إليه لا يقيد القاضي، فإنه إذا حكم خلافاً لرأي الخبير المهندس، عليه أن يبيّن سبب ذلك، وهكذا عند الخلاف حول الحسابات المالية، والأخطاء الطبية، وهندسة السيارات، وتقدير أضرار الحوادث، والإصابات البشرية، والعلامات التجارية، والشحن والنقل، والتثمين، وتقنية المعلومات، حتى يكاد لا يخلو نزاع من مسألة فنية يصعب على رجل القانون البتّ فيها.

الخبير إذن ينير الطريق أمام المحكمة، ويضع أمامها معالم الحكم، لكن المفارقة أن «حكم» الخبير الذي ترك بصمته على الدعوى لا يمر على جهة فنية أعلى، بينما أحكام القضاة يمكن استئنافها، ثم يمكن نقضها، إذ محكمة الاستئناف وهي تثبت أو تعدل أو تلغي الحكم الابتدائي، ينصب عملها على جوانبه الموضوعية والقانونية، وليس بالضرورة على تقرير الخبرة الذي استند إليه، أما محكمة النقض، فنطاق نظرها لا يتعدى التحقق من مدى تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون بشكل سليم. ومن ثم، فإن درجات التقاضي، وطرق الطعن في الأحكام، تهدف إلى تحصينها من الخطأ، فلا يصير الحكم نهائياً، أو باتاً، إلا وقد محّصه جمعٌ من القضاة، بينما الحكم الفني للخبير نهائي في الأصل!

ورغم أن الخبراء محلّفون ومقيدون في جداول، ويندبون لمأمورياتهم بحسب الدور، كما يحق للخصم ردّ الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيّز، إلا أن هذا كله غير كافٍ للاطمئنان إلى أن تقريره عنوانٌ للحقيقة. كما أن لجان التدقيق والتفتيش على أعمال الخبراء، تنظر في عمل الخبير إجمالاً وليس عقب إتمام مأموريته في دعوى ما، وقد تفرض على الخبير المخالف الجزاءات التأديبية، لكن «الحكم الفني» الذي أمضاه في الدعوى، يأخذ مفاعيله، إذ ليس من شأن تلك اللجان إبداء الرأي في المسار الذي اتخذته الدعوى حتى لو وجدت تقرير الخبير فيها مجانباً للصواب، ذلك أن الخبير ليس مَن حكم فيها، اللهم إذا ثبت أنه سطّر ما سطّر بحبر الرشوة.

ولا يبق من طريق لاستدراك الخطأ أو استكمال النقص في تقرير الخبير إلا بمناقشته في المحكمة، أو أن تأمره المحكمة بفعل ذلك، أو أن تعهد بذلك إلى خبير آخر، وهذا كله مرهون باقتناع القاضي بوجود النقص أو الخطأ، والذي لا يحدث غالباً إلا في حالات النقص الواضح، والخطأ الفادح، والميل الفاضح، ففي النهاية هو أمام تقرير فني يصعب على غير المتخصص استظهار عيوبه، ورغم أنه يجوز للخصم طلب ندب خبير آخر، إلا أن المحكمة غير ملزمة بمجاراته في ذلك، هذا فضلاً عن أتعاب الخبرة التي قد يُلزم بها من جديد، وهو إلى ذلك لا يضمن أن ينصفه الخبير الثاني.

ولعلّ لدى المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة العدل، معالجات تشريعية أفضل لـ«أحكام» الخبراء، إذ الغاية من القضاء هي العدالة، والتي ينبغي ضمان تحققها على أفضل وجه، والوصول بالأحكام المستندة لتقارير الخبرة إلى حالة من الاطمئنان بأنها أقرب شيء إلى الحقيقة، بل لا شيء سواها.

*نقلا عن "الإتحاد"

