عمر المختار.. من اليُتم إلى البطولة

سار على درب أعظم الأيتام النبى الكريم محمد، وتحرك على هدى سيرة اليتيم العظيم نبى الله موسى «عليهما السلام»، واستقى بعض عزمات اليتيم صقر قريش عبدالرحمن الداخل، وتعلم وتربى على جهاد وبذل اليتيم طارق بن زياد فاتح الأندلس، ومن انتصارات اليتيم بيبرس العسكرية استسقى نجاحاته وانتصاراته.

قاوم انكسار اليتم ليحوله إلى شموخ، وتغلب على وحشته بالعلم الذى عشقه، وهزم ضعفه بالإقبال على القرآن ومقاومة المحتل، فتحول من اليتم والضعف إلى قائد ومعلم وملهم لشعبه وأمته، فتحول اليتيم عمر المختار إلى أسد الصحراء وشيخ الشهداء.

مات أبوه وهو ذاهب لحج بيت الله الحرام، وفى أصفى اللحظات وأنقاها وأكثرها تجرداً، وهى لحظة لقاء الإنسان بربه، أوصى أن يرعى الشيخ الغريانى ابنه الصغير، ثم دعا له ولأسرته وفارق الحياة.

عاش فى ربوع ليبيا الأبية، التى نشأ سلاح البحرية الأمريكية «المارينز» من أجل غزوها، ورداً لأسر الليبيين الفرقاطة الأمريكية العسكرية «فلادلفيا» وسجن ركابها، ووضع علمها فى أحد المبانى الحكومية الليبية.

لم يعرف يوماً طعم الراحة والنوم طالما وطنه يرزح تحت ظلم الاحتلال، فقد يمم شطره فى شبابه نحو تشاد لمحاربة الفرنسيين المحتلين لها، ثم عاد إلى ليبيا لمحاربة الإيطاليين الذين احتلت جيوشهم ليبيا وعاثوا فيها فساداً.

لقد تسامى المختار على اليتم ولم يترك وحشة اليتم تفترسه، فشغل نفسه بالقرآن فحفظه عن ظهر قلب، وتفرغ للعلم فبرع فيه، وأخلص فى كل أعماله حتى كان يُضرب به المثل فى الجدية والحزم والصبر وحسن الإدارة الفطرية، مما لفت نظر أساتذته وشيوخه الذين فوضوه فى أعمال التدريس والتربية والإدارة وفض المنازعات بين القبائل، فامتزج بها وأحبها وأحبته، وعرف كل شىء عن القبائل الليبية الممتدة من ليبيا إلى مصر والسودان وتونس، حتى إنه كان يعرف إبل وبقر كل قبيلة من الرسوم التى عليها.

وقد ساعده ذلك كثيراً فى جهاده ضد الإيطاليين، فقد استطاع حشد القبائل ضدهم، والتحرك عبر دروب الصحراء من ليبيا إلى السودان تارة وإلى مصر أخرى حتى أجبر الإيطاليين فى نوبة جنون على بناء سور مكهرب وبطبقات متعددة بين ليبيا ومصر.

كان المختار صوفياً أصيلاً من أهل الله الذين يجمعون بين الإيمان العميق والعلم العظيم والبذل اللامحدود، فجمع فرائض الإسلام الظاهرة والباطنة، وصلاح القلب والعمل، كان القرآن زاده الإيمانى العميق، وظل يختمه كل أسبوع حتى فى أحلك لحظات كفاحه وحياته.

وكان يحرص على قيام الليل، ويدرك كغيره من الصالحين أن الذل لله فى الليل هو سبيل عزته بالنهار أمام الأعداء وما أشرسهم، وأن ضعفه أمام مولاه الحق فى الليل وهو ساجد هو الذى يختصر الفارق الهائل بين بندقيته وأسلحته البسيطة، وبين طائرات ودبابات ومدرعات الإيطاليين الفاشست.

وقف المختار وقد شارف على الثمانين شامخاً أمام آسره الإيطالى غراسيانى، وكان مكبلاً بالقيود فقال له فى عزة: «نحن لا ننهزم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التى تليه، أما أنا فإن عمرى سيكون أطول من عمر شانقى»، وحقاً كان عمره أطول منهم، ومجده أعظم، وشرفه وبطولاته أرسخ فى عقول الأجيال.

لقد كانت وصية شيخه السنوسى التى لم ينسها «وردك القرآن» حينما كان يسأله عن ورده، لقد كانت السنوسية حاملة للعلم والقيم والتصوف والجهاد ضد الاستعمار، ولو حكمت حتى الآن ما وصلت ليبيا لجنون القذافى الذى حكمها بالحديد والنار وأضاع ثرواتها، ثم أراد توريث ابنه بعد أربعين عاماً وجاءت الثورة عليه لتهدم ما تبقى من ليبيا.

خرج فى شبابه مع بعض التجار إلى السودان، وكانت القافلة تمر على وادى به أسد، وكان من عادتهم تقديم بعير هزيل يأكله لينشغل به عنهم، ولكن المختار رفض قائلاً: «كيف نبطل الإتاوات التى يفرضها الأقوياء وندفعها للحيوان؟»، وأمسك بندقيته وصوبها نحو الأسد فأصابه بطلقة ثم قتله بالأخرى.

وظهرت شجاعته فى حربه ضد الفرنسيين فى تشاد، وتدويخه وإذلاله للمستعمر الإيطالى فترة طويلة حتى جُرح ووقع فى الأسر، ورفض التوقيع على وثيقة استسلام للجيش الإيطالى، وقبل الموت شنقاً راضياً محتسباً.

ولم يرهبه إرغام الإيطاليين الأهالى والأعيان المعتقلين فى معسكرات الاعتقال على حضور إعدامه، وكان وجهه مستبشراً بالشهادة وباسماً بقضاء الله، وكان لسانه يردد فى لحظاته الأخيرة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً».. سلام على أسد الصحراء فى الخالدين.

* نقلا عن "المصري اليوم"