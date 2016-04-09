معجزة حجر داعش!

يقال في الامثال كدلالة على الاعجاز عن الحجر الذي بدلا من ان يصطاد عصفورا، يقوم باصطياد عشرة عصافير، والحقيقة ان انشاء وظهور تنظيم داعش مكن اعداء العرب والمسلمين من اصطياد لا عشرة بل خمسة وعشرين عصفورا بحجر داعش والبقية قادمة على الطريق، فحساب التنظيم مفتوح ولن يقفل، ومن العصافير التي سقطت وتحققت:

1) خلق فتن لا تبقي ولا تذر بين مكونات دول المنطقة العربية الدينية والمذهبية والعرقية.

2) اشعال حروب اهلية في كل بلد رفع فيه شعار تنظيم داعش.

3) التسبب في ابادة مئات الآلاف وهجرة الملايين من سكان دول المنطقة العربية.

4) اضاعة الفرصة على الاجيال العربية والمسلمة بالحصول على التعليم والصحة الجيدة، فلا يوجد في مخيمات اللاجئين التي تضم الملايين الا الجهل والجوع واثارة الاحقاد.

5) هدر الموارد الطبيعية العربية الناضبة وعلى رأسها البترول حيث يبيعه التنظيم في السوق السوداء بعشر ثمنه.

6) القضاء على التراث التاريخي والانساني للمنطقة العربية عبر تدمير آثارها التاريخية الموجودة منذ آلاف السنين وإبان الخلافة الراشدة وما بعدها.

7) اعطاء صورة دموية ووحشية للاسلام لم يستطع حتى اعدى اعداء الامة الوصول لها.

8) ازالة ومحو التوقير والاجلال التاريخي الذي تكنه الشعوب الاسلامية التي يفوق عددها المليار للعرب، واتهامهم هذه الايام بأنهم من يشوهون صورة الاسلام بارهابهم ومن ثم التسبب في الضرر بالمليار مسلم في ارزاقهم.

9) تشويه احكام وتشريعات الاسلام واظهارها انها -لا داعش- المتسببة بكل القتل والهمجية التي تظهرها الفضائيات العالمية.

10) تدمير وتشويه سمعة الجيوش العربية واضعافها واظهارها بالجبن والفرار امام تنظيمات داعش.

11) تطفيش وطرد السياحة والاستثمار من الدول العربية بفعل جرائم داعش ضد السياح في مصر وتونس وغيرهما.

12) المساهمة بمنع قبول دراسة العرب والمسلمين في تخصصات الفيزياء والرياضيات في الغرب ومنع تصدير العلوم المتقدمة والعلماء اليهم.

13) خلق حقائق تاريخية حاضرة ومستجدة ترتبط بالعرب والمسلمين (قتل، ابادة، تعذيب، توحش، تخلف، عداء لحقوق الانسان) تمحو اي صورة تاريخية موجبة للعرب والمسلمين كمشاعل حضارة في بعض الحقب.

14) حدت جرائم داعش من دخول الآخرين الخيرين للاسلام وانحصر الدخول تقريبا بالمجرمين ومدمني المخدرات.. الخ.

15) تحويل الخلافات السياسية المعتادة والمقبولة بين مكونات الشعوب العربية الى صراعات طائفية ودينية وعرقية لن تتوقف ابدا.

16) بهدم داعش معابد الآخرين التاريخية تعطي الاعذار والذرائع للآخرين لهدم مساجد المسلمين التاريخية.

17) اعطت جرائم داعش الذريعة لبقاء الانظمة القمعية والترحم على من سقط منها.

18) نزع التعاطف العالمي مع اطفال المسلمين بعد اظهارهم وهم يقومون بعمليات اعدام للآخرين.

19) منحت داعش المبررات لاستخدام الغرب منهاج القبضة الحديدية والتجاوز على القانون في بلدانهم بحجة محاربة الارهاب.

20) واعطت الدول الكبرى الذريعة لعدم بيع الاسلحة المتقدمة للدول العربية الرئيسية مما يجعلها ضعيفة امام اعدائها.

21) إرهاب داعش انسى العالم القضية الفلسطينية فأصبحت نسيا منسيا.

22) الحد من تأثير وتحرك اموال البترودولار العربية في الدول الاخرى حيث اصبحت تراقب بحجة الارهاب.

23) ساهمت داعش في ايقاف سيل اموال الخير التي تذهب لفقراء المسلمين.

24) حروب داعش اعطت الذرائع للقصف الجوي والارضي الذي دمر البنى الاساسية العربية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور.. الخ.

25) كما اعطت داعش المبررات والاسباب لحصار المدن العربية والتسبب في المجاعات والوفيات للآلاف.

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آخر محطة:

استهداف داعش لدول الحضارة العربية مثل العراق وسورية وتدمير آثارها في الموصل وتدمر يجعل بالمنطق أرض الكنانة وآثارها الانسانية في مرمى طموحاتهم.

* نقلا عن "الأنباء"