من سيوقف العبث النووي؟

كان الأجدر بالولايات المتحدة الأميركية التخلي عن فكرة فرض السلطة المطلقة، سواء بأساليب رادعة أو هجومية في تغليفها لملف التسليح النووي، وطي صفحة هذا السلاح الفتاك نهائياً قبل 7 عقود، وتحديداً بعد ضربها اليابان بسلاحين نوويين أضاءت بهما سماء هيروشيما ونجازاكي بوميض من اليورانيوم المشع إبان الحرب العالمية الثانية، والذي تبعه عصر تسابق القوى العظمى لحيازة وامتلاك هذا النوع من السلاح المدمر إلى أن تغولت تلك الأدوات على المجتمعات الأمنة.

أميركا اليوم ليست بأفضل حالاتها أمنياً كما الحال في دول الاتحاد الأوروبي، فالهاجس الأمني الذي بات يلاحق الإدارة الأميركية الحالية بفعل التسليح النووي بدأ يأخذ أكثر من صيغة متشابكة عما قبل، مزعجة ومريبة في آن واحد. لكن بالرغم من كل هذا الجدل المتصاعد، لخص أوباما هواجسه الأمنية في ثلاثة محاور.

المحور الأول يتمثل في محاولة أميركا خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" وخفض عدد الرؤوس النووية المنتشرة ما بين ١٧٠٠ و٢٢٠٠ وفقا لمعاهدة قديمة بين أميركا وروسيا، وحصرها على قوى الردع بشكل رئيسي. من جانب آخر، وزارة الدفاع الأميركية باتت هي الأخرى غير قادرة على دفع الفواتير الباهظة لتحديث ترسانتها النووية، والتي ستزيد تكلفة الردع النووي إلى قرابة تريليون دولار خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، في نفس الوقت الذي تعطي فيه وزارة الدفاع الأولوية للتسليح التقليدي للحروب، وتعتبر أن تمويل الأسطول النووي هدر غير مبرر للمال العام، لأن كل دولار ينفق على الأسلحة النووية يكون على حساب دولار آخر يمكن استثماره في قدرات عسكرية أكثر نفعا، إضافة إلى أن أميركا لا تنوي استخدام النووي مرة أخرى، فلماذا كل هذا الصرف غير المبرر؟

لكن على الرغم من ذلك، ومن كل أمنيات الرئيس باراك أوباما لوقف التسليح النووي ومطالبته المستمرة بهذا الشأن منذ توليه الرئاسة وعبر منبر براغ عام 2009 والذي شهد فيما بعد منحه لجائزة نوبل للسلام إثر دعوته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ووعوده بإجراء تخفيض في المخزون النووي، لم يتمكن من وقف قوى الردع أو بالأحرى لن توافق القوى العظمى، ومن بينها أميركا على تجريد قواها من أهم نقطة ارتكاز تؤهلها لفرض سلطتها ورغباتها على الأمم، وهو الأمر الذي جعل أوباما يقر موازنة شهر فبراير بإضافة تمويل يزيد على 1.5 مليار دولار لبرنامج حيازة الأسلحة النووية الكبرى، وتعامله مع الملف كنوع من الأمنيات العاثرة، والتي من المرجح ألا تتوصل إلى حل أو حسم نهائي خلال فترة حياته، على حد قوله.

المحور الثاني يصب في محاولة أميركا إقناع الدول العظمى بالحد من امتلاك وحيازة النووي عبر المعاهدات الدولية التي ستجعل المقارنات بين نهج وسلوك أميركا والدول العظمى بالغة الحساسية، إضافة لمحاولتها فرض نفوذها على دول أخرى تطمح لامتلاك هذا السلاح كإيران وكوريا الشمالية، والتي أعلنت في السابع من فبراير الماضي أنها أجرت بنجاح اختباراً رابعاً لمحاكاة إعادة إدخال صاروخ باليستي إلى الغلاف الجوي، ونيتها إجراء اختبار آخر لصاروخ باليستي يحمل رؤوساً نووية، رغم كل العقوبات الصارمة التي فرضها مجلس الأمن الدولي، والتي شبهتها الأخيرة بحصار لينيغراد خلال الحرب العالمية الثانية. من جانب آخر، استطاعت أميركا مع مجموعة 5+1 تطويق الطموح الإيراني عبر اتفاق فيينا التاريخي ومعاهدة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في حال التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق النووي، لكن إلى الآن تبقى كل هذة المحاولات تحت رحمة امتثال تلك الدول للمعاهدات والقوانين.

أما المحور الأهم في هذه المرحلة، على حد تعبير أوباما، فهو رفع الوعي العام للدول المنتجة لهذا السلاح من مخاطر وصول هذا السلاح النووي بأيدي التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" وتعزيز مساعي أمن البنى التحتية النووية ترقباً لإمكانية مهاجمة تلك المنظمات "المجنونة"، على حد تعبيره أيضاً، لمحطات ذرية، خصوصاً بعد معلومات تشير إلى إفشال "خطة اعتداء نووي" تزامناً مع هجمات بروكسيل. وأشار إلى أن تنظيم "القاعدة" سعى طويلا للحصول على مواد نووية، وأن "أفرادا متورطين في اعتداءات باريس وبروكسل صوروا بالفيديو وتتبعوا مسؤولاً رسمياً هاماً يعمل في منشأة نووية بلجيكية"، وهو ما يسلط الضوء على أن المجانين لن يفوتوا فرصة ثمينة كهذه لامتلاك هذا النوع من الأسلحة، وهم الفئة الأكثر شغفاً بالعنف والسلطة معاً.

المحاور الثلاثة أو واحد منها، كفيل بصناعة عالم موحش ومظلم للأمن العالمي، لكن المستغرب اختيار أوباما للتطرق لخطر الإرهابيين على المنشآت النووية بصورة قاتمة ومريبة خلال القمة الرابعة حول "الأمن النووي" التي عقدت أخيراً، ليس لأن السيناريو الذي طرحه بقدرة توجيه الإرهابيين لقنبلة ذرية عن طريق طائرة بدون طيار "درون" من ضروب الخيال، بل لأن معالجة هيكلة النووي القديمة لا تكون عبر أساليب التخويف أو خلق علاقة وثيقة بين مسألتين في غاية التعقيد. فمسألة تهالك وضعف الأمن عالمياً من القضايا العامة التي تشمل جميع جوانب الحياة المدنية، ومحاولة حصرها في إطار تنامي قوى داعش داخلياً لن يحسم أياً من هذة الملفات، فالطريقة التي عرضها الرئيس الأميركي خلال قمة النووي تؤكد حقيقة واحدة، وهي تنامي أساليب الدواعش الفنية وتخوف الإدارة من عدم قدرتها على اللحاق بهم، بغض النظر عن كون السلاح نوويا أو شيئا آخر، وعليه تحتم هذه المسألة تسمية الأمور بمسمياتها، وعدم خلط الهاجس الأمني بالملف النووي في هذا السياق.

خلط المسائل وتعقيدها في قضايا الصراع الدولي لم يعد من الأساليب الوقائية التي نتوق لسماعها ونحن نتجاوز القرن الواحد والعشرين. فمبادرات حظر التسليح النووي والحد منه يجب أن تبدأ وتعالج من رأس الحكومات الداعمة لها لتجنب الخطر الذي تمثله روسيا، كوريا الشمالية أو إسرائيل على سبيل المثال، ففي الوقت الذي تجاهلت فيه الرقابة الدولية الخطر الذي تمثله تلك الدول بتطويرها للأسلحة النووية قبل سنوات عديدة، تأتي عملية اقحام فئات مهمشة ودخيلة على خط الصراع المسلح لدرء هذا الخطر. علينا أن ندرك أن خطر التسليح النووي بكل تفاصيله الجدية والعميقة، يحتم علينا معالجته بجدية أكبر من الداخل ووفقاً لخطط مدروسة تحد أولاً من انتشاره في نطاق الدول المنتجة والداعمة له، لا عن طريق التخوف من سيناريوهات سرقة داعش لعبوات يورانيوم واستعمالها عشوائياً. وعلينا أن ندرك أيضاً أن وقت اتخاذ قرار الضغط على زر إطلاق السلاح النووي لن يختلف كثيراً فيما لو كان المنفذ شخصاً مؤهلاً عقلياً من القوى العالمية أو مجنوناً على حد تعبير الرئيس أوباما، لأن النتيجة ستكون واحدة وكارثية بطبيعة الحال.

* نقلا عن صحيفة " الشرق الأوسط "