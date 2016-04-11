أحمد الفقيه فى مواجهة القذافى

فى زمن سابق كنت فى جنيف، وكعادتى مررت على المكتبة العربية، وهناك نصحنى ألبير صاحب المكتبة بأن أشترى رواية قرأت اسم مؤلفها وسألته؟ من «أحمد الفقيه»؟ فأجاب بثقة «هو نجيب محفوظ» ليبيا. وفى القطار إلى باريس قرأت الرواية وانبهرت.. هى قصة قبيلة تعيش حالة البداوة والتخلف فى قرية منسية فى عمق الصحراء تصدى للزعامة فيها قائد اسمه «جوما» يكره الاحتلال الإيطالى ويقود القبيلة فى معارك ضده، لكنه لا يحسن القيادة ولا التخطيط فيعيش ويموت عبر معارك بائسة ولكن التطورات الدولية فرضت على الاحتلال تقديم تنازلات لـ«جوما». لم يعلموا أنه مات لكن القبيلة حملت جثة القتيل إليهم لتتلقى اتفاق التنازلات. تأملت شخصية «جوما» واستقر فى ذهنى أنها تصوير متقن لشخصية القذافى. وبعدها بسنوات استدعانى د. أسامة الباز لمقابلة تضم عدداً من المثقفين لمقابلة مع القذافى فى قصر الطاهرة بناء على طلبه، وفيما نحن فى انتظار طال مداه أوصانى أ. أسامة ألا أعترض على أى شىء يقوله القذافى حيث كنت قد تصادمت معه فى مقابلة سابقة فى صحراء سرت. وأخيراً حضر القذافى ومعه الفيتورى (وكان شاعراً سودانياً يدرس بالأزهر وأصبح يسارياً وربما كان يخفى يساريته عن الليبيين).. رحب القذافى بنا ومنحنى الفيتورى ابتسامة خافتة وفهمت أنه لا مبرر لإيضاح تعارفنا السابق. تحدث القذافى طويلاً عن ضرورة إقامة علاقات وثيقة دائمة بين مثقفى بلدينا. وأخذ يرتب الأمر ويختار الأسماء والواجبات وذكر اسمى وهنا تدخلت قائلاً «نوافق على أعمال مشتركة دائمة ولكن بعيداً عن تداخلات الرئيسين فأنتما تتفقان ثم تختلفان وفى الحالين يفرض علينا موقفكما.. فلماذا لا تتركانا لنتفاهم نحن معاً»، ثم أفلت منى اسم أحمد الفقيه وقلت «هو مطارد وهو نجيب محفوظ ليبيا»، ومال القذافى على الفيتورى ربما ليسأله عن رأيه ومنحنى الفيتورى ابتسامة عتاب خافتة أما د. أسامة فكان سعيداً بغير رضاء معلن. وتمضى سنوات من تعارف مع أحمد الفقيه خلال إقامته القاهرية حتى أهدانى كتابه الأخير «القذافى.. البداية والنهاية» (دار الخيال- 2013) وصورة الغلاف مفزعة، تصور القذافى صريعاً ورأسه تخرج منها مجموعة من الثعابين، وفى صفحة ما بعد الغلاف يستكمل الفقيه عنوان الكتاب فيضيف «مقدمة فى تشريح الطاغية، ودراسة فى طبيعة الطغيان من خلال الحالة الليبية»، أما الغلاف الخلفى ففيه «من جهنم جاء القذافى وهى منطقة فى صحراء سرت شهدت مولده، وإلى جهنم الحمراء أرسل به الثوار يوم مصرعه على أيديهم فى 20 أكتوبر 2011». وبرغم أننى فور مشاهدة غلاف الكتاب تذكرت قول أمى وأنا طفل «الضرب فى الميت حرام» إلا أننى تابعت بانبهار حكاية الروائى إذ تتجلى فى محاكمته للرئيس الذى كان طاغية، ويبدأ الفصل الأول بشهادتين الأولى لأستاذ علم النفس المصرى د. ملاك جرجس، إذ حذر إخوته الليبيين بأن يأخذوا حذرهم من رئيسهم الذى قال إنه «شخصية سيكوباتية»، أما الشهادة الثانية فقد سجلها الكاتب البريطانى كريستوفر متشين الذى زار طرابلس فى منتصف سبعينيات القرن الماضى وكتب مشبها طرابلس بأنها فقاعة كبيرة يعيش تحتها شعب تخلت عنه ربات الحظ السعيد وأسلمته الظروف التى تحكم بلاده إلى واقع بائس ومصير مجهول» (ص7).

ويستمر أحمد الفقيه فى تحليله للقواسم المشتركة بين الطغاة قائلاً: «أعتقد أن أول هذه القواسم هى الفرد، الزعيم، الواحد، الأحد، الذى لا شريك له فى الحكم أو يوازيه فى المكانة»، ثم «ملمح ثانٍ يتكرر مع كل طاغية هو أنه يحيط نفسه بأسافل القوم وحثالة الحثالة» (ص10)، ثم يتندر قائلاً: هل يصدق أحد أن القذافى إذ حاول أن يبقى وحده نجماً فاعلاً لكل شىء أنه رفع شعار «لا نجومية فى المجتمع الجماهيرى» ليطفئ كل نجم إلا نجمه هو (ص21)، ثم يقول «هو شخصية متمحورة على الذات، ولا يطيق أن يذكر اسم إلا اسمه فتراه ينتفخ مثل بالون ملىء بالهواء ويصرف أموالاً طائلة من خزائن الشعب على مؤتمرات واحتفاليات وصور وأفلام وكتب تتحدث عنه ومن عبقريته». وهكذا كان القذافى بالضبط، ثم يقول الفقيه «والزعيم السيكوباتى يعرف دوماً كيف يلصق الخطأ بغيره»، وهو يروى قصة لا أصدقها لكننى أصدق الراوى، فالأخ العقيد وقف فى ميدان الشهداء بطرابلس، وفى حفل عام ليضع مسئولية الحرب التى قام بها ضد تشاد على عاتق الشعب الليبى قائلاً للحشود «أنتم كلفتم خزينة بلادكم 23 مليار دولار بهذه الحرب الغبية التى خضتموها» (ص45)، ثم كانت الثورة ضد القذافى وفى يوم واحد قتل فى طرابلس وحدها 500 شهيد وفى اليومين الأولين اعتقل عشرون ألف شخص أصبحوا فى عداد المفقودين. وبعد ذلك كله وبعد تفاصيل مفزعة يأتى أحمد الفقيه إلى إيضاح مهم فيقول داعياً الناس إلى اليقظة من محاولات قوى التأسلم السياسى الاستيلاء على الثورة كما حدث فى مصر ويقول «إنهم على درجة من التنظيم ويملكون كوادر خرج بعضها من سجون القذافى عبر صفقة سياسية (تماماً كما حدث فى مصر) ولكن الثورة هى فى النهاية ثورة الشعب الليبى بكل أطيافه وفصائله ولا أحد يستطيع أن يدعى احتكاراً لها، أو هيمنة عليها، أو استفراداً بنتائجها، فالشعب لم يقم بالثورة لاستبدال ارتهان للقذافى بارتهان لاتجاه أو لجماعة أو لأجندة دينية، إنه وطن الجميع أرضه أرض الجميع وشمسه شمس الجميع ومن هنا يتعين على الطلائع المستنيرة ألا يخضعوا لهؤلاء فالدين لله والوطن للجميع» (ص181).

ويبقى أن أمنيات أحمد الفقيه قد تبددت نتيجة لمؤامرة «الناتو» الأمريكية الغربية، وليبيا تتمزق وداعش تغزوها ويبقى أن أمريكا وأوروبا تحاولان ضرب داعش ليس بشكل كامل وتمنعان تسليح الجيش الليبى وتساندان الإخوان، لتبقى ليبيا خاضعة لهم وتبقى شوكة فى ظهر مصر.. إنه مصير وطن أوقعته غباوات حاكم سيكوباتى فى براثن الغرب المتوحش والمتعطش للبترول الليبى ولتمزيق البلدان العربية.. فهل يصغى الليبيون لنداء أحمد الفقيه؟ أم فات الأوان؟

ويبقى أن الديمقراطية كانت حلاً ولم تزل حلاً.. وليست فقط حلماً.

*نقلا عن صحيفة "الوطن" المصرية.

