(1)

فى عام 1998 اندمج تنظيم الجهاد فى مصر مع تنظيم القاعدة فى أفغانستان.. وتأسس «تنظيم القاعدة العالمى».

وفى عام 1998.. اندمجت جهود عدد من الدول المتقدمة.. وتأسست المحطة الفضائية الدولية.

بحث خبراء القاعدة فى كيفية الوصول إلى مواقع التفجير ومناطق القتال، وبحث الخبراء الآخرون فى كيفية الوصول إلى الفضاء الخارجى.. والعمل خارج الغلاف الجوى.

.. بعد سنوات من الطريقيْن.. وَصَلَ رجال القاعدة بالأمة الإسلامية إلى جيولوجيا القاع.. ووصل رجال العلم بالإنسانية إلى جيولوجيا المريخ!

(2)

بدا عام 1998 وكأنه عام الافتراق.. بين الذين دفعوا بلادهم إلى الوراء بسرعة الضوء، والذين أبهروا العالم بما أنجزوا وبما يطمحون.

واليوم إذْ تتحدث العواصم الإسلامية عن محنة «اللاأمن».. وعن جغرافيا الدماء.. من طالبان شرقًا إلى بوكو حرام غربًا.. ومن داعش شمالاً إلى القاعدة جنوبًا.. فإنّ عواصم أخرى تتسابق على غزو الكواكب.. وتتصارع على أول إنسانٍ يهبط على سطح المريخ!

(3)

وحين أعلنت وكالة ناسا أن الرحلة إلى المريخ باتت ممكنة.. وأن الطريق سوف يستغرق عامًا ونصف العام فى الوصول، وعامًا ونصف العام آخر فى العودة.. أعلنت روسيا أنها توصلّت إلى محرك نووى يمكنه إيصال مركبة الفضاء إلى المريخ فى ستة أسابيع فقط.. وكان أن أعلنت واشنطن فى الأسبوع نفسه أنها توصلّت إلى ذات المحرك النووى الذى سيجعل بإمكان وكالة ناسا إرسال المركبة الفضائية فى شهر ونصف الشهر!

(4)

تخرّج أيمن الظواهرى فى كلية الطب، وتخرج أسامة بن لادن فى كلية الهندسة.. وبدلاً من أن يُسفر لقاء القمة بين الطب والهندسة عن تأسيس كيانٍ لمجابهة الفقر والمرض.. جاء تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية للقتال.. ثم توالى طريق الدماء.. أسامة بن لادن.. ثم أبومصعب الزرقاوى.. ثم أبوبكر البغدادى.

يذكر «بيتر بيرجن»، مؤلف كتاب «ولايات الجهاد المتحدة»، الذى صدر عام 2016 فى نيويورك.. أن أغلب الإرهابيين فى الأحداث الأربعة: الهجوم على مركز التجارة العالمى 1993، تفجير سفارتى أمريكا فى كينيا وتنزانيا 1998، أحداث 11 سبتمبر 2001، تفجيرات لندن 2005.. كانوا من المتعلمين تعليمًا جيدًا.

كان أغلبهم جامعيّين، وكان منهم اثنان يُعدّان رسالة الدكتوراه، واثنان تحصّلا على درجة الدكتوراه!

(5)

كيف أنتج المتعلمون العرب هذه المآسى.. وكيف أنتج الآخرون هذه المفاخِر؟.. كيف تحالفتْ جماعات من النخب «المتطرفة» فقادتْ أمةً وحضارةً كاملة إلى التهلكة؟.. وكيف تحالفت جماعات من النخب «الأخرى» فقادت العالم إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد.. وتدوير المياه فى الفضاء.. وزراعة أول زهرة خارج الغلاف الجوى؟.. كيف جاء طريقنا فى عام 1998، وكيف جاء طريقهم؟

(6)

يا لها من مفارقةٍ مفزعةٍ.. فى عام 1998 انطلق تنظيم القاعدة إلى العالمية.. وانطلق العالم إلى المحطة الفضائية الدولية!

حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر.

* نقلا عن "المصري اليوم"