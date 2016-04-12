كيف نستطيع؟!

انتقدت كثرة شعار برنامج الحكومة «نعم نستطيع» على أساس أنه أولا مستعار من الرئيس الأمريكى باراك أوباما،وثانيا لأن البرنامج لم يوضح الكيفية، أو الآلية، التى سيتم بها تنفيذ الأهداف التى وردت فى البرنامج من أول حماية الأمن القومى، وحتى رسم حدود المحافظات، وما بينهما من معدلات للنمو وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم وجاهة كل ما قيل، إلا أن فى الأمر كله فرصة لحوار مجتمعى راق لأن لدينا الآن وثيقتين يمكن استخدامهما كمحطة انطلاق للأخذ والعطاء بدلا من «حوار الطرشان» الذى كثيرا ما يتملكنا سواء كان ذلك فى منصات إعلامية أو أخرى سياسية: الوثيقة الأولى «رؤية مصر ٢٠٣٠» طويلة المدى، والثانية بيان الحكومة قصير المدى ٢٠١٦/٢٠١٨. وطالما أن كليهما أصبح الآن جزءا من السجل العام ووثائقه الرسمية فإن أصحاب الموقف السياسى عليهم الاجتهاد إما بطرح وثائق بديلة لها توجهات ومناهج وأهداف مختلفة،أو طرح اختيارات أكثر كفاءة لتنفيذ ما جاء فيها من أهداف.

طرح القضية هنا على هذا النحو ليس هدفه إحراج أحد، لا فى الأحزاب السياسية، ولا فى الإعلام، ولا فى مراكز البحث، وبالتأكيد ليس فى مجلس النواب،وإنما هكذا هو الحال فى بلاد العالم المختلفة عندما تكون العقول راشدة حيث يسعى الجميع لتحقيق نوع من التراكم الفكرى والعملى حول قضايا التقدم والتنمية. التفهم هنا قائم حول الملاحظة العامة المطروحة التى تؤكد دوما على أن ما هو مطروح من قبل الحكم فى البلاد يركز بقوة على التقدم المادى والاقتصادى تحديدا، بينما الواجب هو بناء الإنسان وعقله من خلال التعليم المتقدم والثقافة الراقية. والحقيقة أن العلاقة بين ما هو مادى وما هو قيمى من الأمور التى يمكن طرحها على طريقة البدائل وإنما الكيفية التى يجرى بها التفاعل فيما بينهما. فلا يمكن الحصول على قيم المجتمع الصناعى، دون أن يكون المجتمع صناعيا،ويستحيل الحصول على قيم مجتمع المعرفة ما لم يكن المجتمع قد حصل على كتلة حرجة من المعرفة،وهكذا الحال. وظيفة الفكر والتفكير هى وزن العلاقة بين الجانبين، وانتهاز فرصة تطور أى منهما لكى نحصل على التطور فى الجانب الآخر. الثابت أن أيا منهما ليس كافيا وحده، والمؤلم أنه بينما تركز الحكومة على الجانب المادى من طرق ومدن جديدة وبعث مدن قديمة ومشروعات صناعية وخدمية،فإن ما قدمه الشباب خلال وبعد ثورة يناير ٢٠١١ لم يزد عن قيم سامية استمدها من علاقته بالعولمة والثورة والتكنولوجيا، انتهت فى الواقع إلى مجموعة من الشعارات التى لا يعلم أحد تحديدا كيف نضعها موضع التطبيق.

خذ مثلا قيمة «الحرية» فهى فى الأصل اجتهاد عقلى لإدراك الحدود والضرورة والاختيار بين سبل وطرق واختيارات. وللأسف فإن ما طرح بشأنها كان يتأرجح ما بين نوع من المشاعر الحماسية للإنسان «الحُر»، أو أن يفعل الإنسان ما يريد حسب آخر ما جلب عليه لحظيا من نوازع وغرائز. «العدالة الاجتماعية» كانت قيمة أخرى لا تعبر عن العدل، وإنما تعكس فورا قيمة أخرى هى «المساواة» التى لا يعرف أحد كيف تحدث بين غير المتساوين من حيث العلم والمهارة والموهبة والإبداع. النتيجة المعلنة للقيمة كانت وضع حد أقصى للأجور وبناء عليها كانت الهجرة إلى بلاد الله الواسعة نصيب المتميزين. وربما كانت قيمة «الكرامة الإنسانية» هى الأكثر تحديدا بين القيم لأنها فى مسارها التاريخى المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان كان لها عنوان واتجاه. مشكلتها، ربما، كانت أن الحفاظ على كرامة الإنسان هى الأخرى لها تكلفتها السياسية لأنها لا تميز بين العصور السياسية المختلفة، وكلفتها الاقتصادية لأن المعرفة بها ليست قوانين وأعرافا فقط، وإنما هى تعليم وتدريب وتنشئة وسجون وأدوات تحقيق. إدراك هذه الضرورات يدخلنا فورا فى قضية الأولويات التى لا تجعل الكرامة الإنسانية لصيقة بحقوق الإنسان السياسية فقط، وإنما أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. عبور الفجوة ما بين التقدم المادى الجارى، والتقدم القيمى المأمول، لا يكون إلا من خلال الاستثمار، والكثير منه الذى يشكل كتلة حرجة قادرة على أن تأخذنا من حالتنا الحاضرة التى لا ترضى أحدا على الأقل حتى الآن، إلى حالة متقدمة كما ونوعا. وللأسف فإن كلمة «الاستثمار» صارت فى القاموس المصرى العام كلمة «اقتصادية» لها علاقة فقط بالعقارات والمصانع وبعض من الخدمات المحسوسة،بينما فى الواقع هى صالحة للتطبيق على كل ما يتعلق بالارتقاء، والنمو، المادى والمعنوى. الاستثمار فى العالم المتقدم كله جار فى التعليم والصحة والفنون والآداب بحيث يكون كل فى مجاله إما متوازن من حيث التكلفة والإيرادات، أو أنه يحقق أرباحا، وأحيانا خرافية. أكثر الجامعات رقيا فى العالم، سواء كانت عامة أو خاصة، فى حقيقتها متوازنة، وبعضها يحقق أرباحا تنتقل إلى بنود الاستثمار والتوسع فى التعليم والبحث العلمى الذى يولد حقوقا لمخترعات تولد موارد طائلة. المتاحف والمقتنيات الفنية ودور الأوبرا وكل ما له علاقة بالموسيقى والأدب ليس مولدا للخسارة بالضرورة، وما جرى من تطور تكنولوجى للتعليم ونشر المعرفة بأدوات حديثة،ومثلها فى نشر الأدب والموسيقى والأفلام وفر لها سوقا عالمية أكبر بكثير من سوقها المحلية. ببساطة فإن بناء الإنسان ليس ببعيد عن بناء المصانع ونشر الطرق وإنتاج السلع والبضائع.

ما نحتاجه فى مصر ويجعلنا نستطيع فعلا بناء الإنسان والوطن معا هو إطلاق حرية السوق فى كلا المجالين، ورفع القيود التى تكبل الجهود الفردية من ناحية، وتضع سقفا على نتائج محاولات الدولة من ناحية أخرى. فالمسألة ليست فقط مد آلاف الكيلو مترات من الطرق، أو استصلاح الأرض فى الفرافرة، وهذا محمود ومقدر، ولكن كيف يكون ذلك مربحا من ناحية، وقائما على بناء القيم ونشر الحداثة فى نفس الوقت. أليس مدهشا أن بلدا مثل مصر بدأت فيه عمليات التنمية والحداثة معا مع مولد الدولة الحديثة فى عام ١٨٠٥، ودخولها فى الترتيب العالمى من حيث الزراعة والتصنيع والاتصالات والتعليم والفنون والآداب مع مطلع القرن العشرين، فإذا بها تتراجع وراء دول كثيرة كانت فى صف واحد معها أو سابقة عليها حتى منتصف القرن، بل أحيانا حتى الربع الأخير منه. وبمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر هل نظرنا فى التجربة السعودية، ولا نقول الإماراتية، فى التنمية والحداثة. فالحقيقة أن السعودية ليست مجرد دولة بترولية نتيجة نصيب البترول فى الناتج المحلى الإجمالى (٤٥٪)، والميزانية (٧٥٪) والصادرات (٩٠٪)،وإنما هناك عملية تغيير كبيرة تسعى إلى اللحاق بالعالم. هذا التغيير جعل مكانة الدولة فى تقرير التنمية البشرية العالمى ٣٩ بينما مصر ١٠٨،وفى تقرير التنافسية نجد السعودية فى ترتيب ٢٥، بينما مصر ١١٦ لعام ٢٠١٥/٢٠١٦. الأمر المهم ليس فقط أن النفط هو ذلك السائل الخام الذى يستخدم كمصدر للطاقة، بل إنه حالة صناعية كبيرة لها علاقة بالتكرير واستخراج المشتقات التى تخرج العطور وترصف الطرق وسلسلة كبيرة من خدمات النقل والعلاقات من حقول النفط وحتى محطات التوزيع. أكثر من ذلك أن السعودية بدأت طريقا للتغيير يبدأ بالتعليم داخل المملكة وخارجها، وأيضا من خلال «الخصخصة» لخدمات المياه والكهرباء والاتصالات وجزئيا للتعليم والصحة وغيرها. وكان آخر ما عرفناه يجعل من شركة «أرامكو» النفطية حجر الزاوية فى شركة استثمارات لأصول الدولة قيمتها ٢ تريليون دولار تجعل الدولة أقل اعتمادا وتبعية للنفط.

وببساطة ربما كان علينا أن نطرح سؤالين: الأول، لماذا يعمل المصريون بكفاءة كبيرة وإنتاجية عالية فى السعودية بينما ليس ذلك هو الحال فى مصر؟ والثانى هل نستطيع تكوين شركة عملاقة، أو شركات كبيرة، لإدارة أصول الدولة، يمتلكها المصريون وفقا لقواعد اقتصاد السوق الحرة فعلا؟ كيف نستطيع أن نحقق ما جاء فى بيان الحكومة، ونخطو خطوات فى تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠؟ الإجابة هى تحرير الإنسان والاقتصاد المصرى معا، واليوم وليس غدا!.

* نقلا عن "المصري اليوم"